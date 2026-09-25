Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи - 25.09.2026 Украина.ру
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Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи
Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи - 25.09.2026 Украина.ру
Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи
Атаке БПЛА подвергся промышленный объект, пострадавших, предварительно, нет. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утром 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-25T07:15
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"На территории края идёт массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку", — написал Махонин.По информации к этому часу, в крае объявлена тревога (красный уровень опасности) по БПЛА, аэропорт Перми (Большое Савино) закрыт для полётов."Есть налёт на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ульяновск, есть раненые и повреждения.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:40 мск - в публикации Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи

07:15 25.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Атаке БПЛА подвергся промышленный объект, пострадавших, предварительно, нет. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утром 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
"На территории края идёт массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку", — написал Махонин.
По информации к этому часу, в крае объявлена тревога (красный уровень опасности) по БПЛА, аэропорт Перми (Большое Савино) закрыт для полётов.
"Есть налёт на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте", — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ульяновск, есть раненые и повреждения.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:40 мск - в публикации Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага.
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