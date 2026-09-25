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Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи

Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи - 25.09.2026 Украина.ру

Беспилотники врага с раннего утра атакуют Пермский край, работают ПВО и МОГи

Атаке БПЛА подвергся промышленный объект, пострадавших, предварительно, нет. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утром 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-25T07:15

2026-09-25T07:15

2026-09-25T07:15

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"На территории края идёт массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку", — написал Махонин.По информации к этому часу, в крае объявлена тревога (красный уровень опасности) по БПЛА, аэропорт Перми (Большое Савино) закрыт для полётов."Есть налёт на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ульяновск, есть раненые и повреждения.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:40 мск - в публикации Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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