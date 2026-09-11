https://ukraina.ru/20260911/teschu-glavarey-oun-eksgumirovali-i-perezakhoronyat-vo-lvove-1083138940.html
Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во Львове
Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во Львове - 11.09.2026 Украина.ру
Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во Львове
Проведена эксгумация тела Марии Федак - тёщи лидеров ОУН* Андрея Мельника и Евгения Коновальца. Останки отправят на Западную Украину. Об этом 11 сентября сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий
2026-09-11T14:31
2026-09-11T14:31
2026-09-11T14:35
новости
львов
россия
люксембург
андрей мельник
коновалец
владимир зеленский
оун
оун-упа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040724672_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_9a6403e6df0e8d231cc27e478a1eb5f2.jpg
Марию Федак глава обладминистрации представил как "выдающуюся деятельницу украинского женского и просветительского движения, представительницу семьи, тесно связанной с историей нашей борьбы за независимость". Её дочери София и Ольга были жёнами Коновальца и Мельника.Эксгумированное в Люксембурге тело доставят на Украину и 18 сентября перезахоронят во Львове, на Лычаковском кладбище - рядом с могилой её мужа, по инициативе "Владимира Зеленского по возвращению в Украину и достойного чествования выдающихся украинцев, которые похоронены за границей", рассказал Козицкий. В мае Зеленский лично участвовал в перезахоронении останков главаря ОУН* Мельника и его супруги в Киевской области - сейчас там создают "Пантеон национальных героев". В августе Зеленский принял участие в перезахоронении эксгумированных и доставленных из ЕС останков Коновальца. Мероприятие сопровождалось факельным шествием украинских неонацистов.Боевики ОУН-УПА* проводили акции массового террора на оккупированной гитлеровцами территории Украинской ССР во время Великой Отечественной войны. Массовому уничтожению подвергались евреи, поляки, заподозренные в связях с партизанами украинцы, члены семей красноармейцев. Официальная Варшава квалифицировала деяния ОУН-УПА* как геноцид поляков и установила памятный день. Власти Израиля воздерживаются от осуждения героизации гитлеровских пособников на Украине, ответственных за массовые убийства евреев. Россия неоднократно осуждала акты героизации на Украине руководителей и исполнителей геноцида, гитлеровских пособников из ОУН-УПА*, в том числе ответственных за Волынскую резню и другие преступления.* В тексте содержится упоминание запрещенных террористических организаций (Украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА), Украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА)Тем временем: Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с УкраинойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
львов
россия
люксембург
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040724672_96:0:853:568_1920x0_80_0_0_08826b2a1d908b51075dd5d5fe9d20bc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, россия, люксембург, андрей мельник, коновалец, владимир зеленский, оун, оун-упа, украина, ес, украинские неонацисты, великая отечественная война
Новости, Львов, Россия, Люксембург, Андрей Мельник, Коновалец, Владимир Зеленский, ОУН, ОУН-УПА, Украина, ЕС, украинские неонацисты, Великая Отечественная война
Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во Львове
14:31 11.09.2026 (обновлено: 14:35 11.09.2026)
Проведена эксгумация тела Марии Федак - тёщи лидеров ОУН* Андрея Мельника и Евгения Коновальца. Останки отправят на Западную Украину. Об этом 11 сентября сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий
Марию Федак глава обладминистрации представил как "выдающуюся деятельницу украинского женского и просветительского движения, представительницу семьи, тесно связанной с историей нашей борьбы за независимость". Её дочери София и Ольга были жёнами Коновальца и Мельника.
Эксгумированное в Люксембурге тело доставят на Украину и 18 сентября перезахоронят во Львове, на Лычаковском кладбище - рядом с могилой её мужа, по инициативе "Владимира Зеленского по возвращению в Украину и достойного чествования выдающихся украинцев, которые похоронены за границей", рассказал Козицкий.
В мае Зеленский лично участвовал в перезахоронении останков главаря ОУН* Мельника и его супруги в Киевской области - сейчас там создают "Пантеон национальных героев".
В августе Зеленский принял участие в перезахоронении эксгумированных и доставленных из ЕС останков Коновальца. Мероприятие сопровождалось факельным шествием украинских неонацистов.
Боевики ОУН-УПА* проводили акции массового террора на оккупированной гитлеровцами территории Украинской ССР во время Великой Отечественной войны. Массовому уничтожению подвергались евреи, поляки, заподозренные в связях с партизанами украинцы, члены семей красноармейцев.
Официальная Варшава квалифицировала деяния ОУН-УПА* как геноцид поляков и установила памятный день. Власти Израиля воздерживаются от осуждения героизации гитлеровских пособников на Украине, ответственных за массовые убийства евреев. Россия неоднократно осуждала акты героизации на Украине руководителей и исполнителей геноцида, гитлеровских пособников из ОУН-УПА*, в том числе ответственных за Волынскую резню и другие преступления.
* В тексте содержится упоминание запрещенных террористических организаций (Украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА), Украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА)
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.