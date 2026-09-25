При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка - 25.09.2026 Украина.ру
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При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка
При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка - 25.09.2026 Украина.ру
При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка
В результате вражеской атаки БПЛА пострадало восемь человек, шесть из них, включая ребёнка, получили ранения средней степени тяжести. Об этом губернатор Ульяновской области Алексей Русских утром 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-25T07:38
2026-09-25T07:38
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пво
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бпла
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Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы региона отражают массированную атаку украинских беспилотников на Ульяновск."По предварительным данным, в результате вражеской атаки БПЛА пострадало восемь человек: семь взрослых и один ребенок. По взрослым: пятеро из них в средней степени тяжести, остальные — в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщил Русских.Он также добавил, что все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности. И напомнил о категорическом запрете распространять в сети видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО.В 7:25 мск режим "беспилотной опасности" в Ульяновской области был снят. Аэропорт Ульяновска возобновил приём и отправку самолётов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:40 мск - в публикации Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ульяновская область, сво, пво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, удары дронами, аэропорт, раненые, дети
Украина.ру, Россия, Ульяновская область, СВО, ПВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, Удары дронами, аэропорт, раненые, дети

При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка

07:38 25.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области
Передача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате вражеской атаки БПЛА пострадало восемь человек, шесть из них, включая ребёнка, получили ранения средней степени тяжести. Об этом губернатор Ульяновской области Алексей Русских утром 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы региона отражают массированную атаку украинских беспилотников на Ульяновск.
"По предварительным данным, в результате вражеской атаки БПЛА пострадало восемь человек: семь взрослых и один ребенок. По взрослым: пятеро из них в средней степени тяжести, остальные — в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщил Русских.
Он также добавил, что все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности. И напомнил о категорическом запрете распространять в сети видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО.
В 7:25 мск режим "беспилотной опасности" в Ульяновской области был снят. Аэропорт Ульяновска возобновил приём и отправку самолётов.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:40 мск - в публикации Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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