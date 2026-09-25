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При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка

При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка - 25.09.2026 Украина.ру

При атаке БПЛА на Ульяновск ранены восемь человек, включая ребёнка

В результате вражеской атаки БПЛА пострадало восемь человек, шесть из них, включая ребёнка, получили ранения средней степени тяжести. Об этом губернатор Ульяновской области Алексей Русских утром 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-25T07:38

2026-09-25T07:38

2026-09-25T07:38

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Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы региона отражают массированную атаку украинских беспилотников на Ульяновск."По предварительным данным, в результате вражеской атаки БПЛА пострадало восемь человек: семь взрослых и один ребенок. По взрослым: пятеро из них в средней степени тяжести, остальные — в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщил Русских.Он также добавил, что все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности. И напомнил о категорическом запрете распространять в сети видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО.В 7:25 мск режим "беспилотной опасности" в Ульяновской области был снят. Аэропорт Ульяновска возобновил приём и отправку самолётов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:40 мск - в публикации Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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