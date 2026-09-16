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Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на Украине

Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на Украине - 16.09.2026 Украина.ру

Лавров рассказал молодёжи о неонацизме на Украине

Неонацизм в Европе поднимает голову и нацистские практики уже видны на Украине. Об этом 16 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2026-09-16T14:49

2026-09-16T14:49

2026-09-16T14:49

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Подъём идей и практик нацистов в современной Европе глава российской дипломатии констатировал на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. "Подвиг наших прадедов, наших дедов, которые победили нацизм, сейчас пытаются обнулить по большому счету, снова возрождая нацизм в Европе", - сказал Лавров.Он также напомнил о возрождённых на постсоветской Украине практиках гитлеровцев."Не лишним будет напомнить, что так же, как это делала гитлеровская Германия, на Украине уничтожаются книги. Причем книги на русском языке. Фашисты их сжигали, но украинцы отдают их в макулатуру. Все книги на русском языке выкинуты из библиотек и, как говорится, использованы", - рассказал Лавров участникам молодёжного фестиваля.Также министр иностранных дел России Сергей Лавров негативно оценил планы нынешнего руководства Украины создать "пантеон героев" под Киевом с захоронением там пособников гитлеровцев, носителей идей нацизма."Чего стоит преклонение Зеленским колен перед прахом нациста, преступника периода Второй мировой войны, праха, который перевезли из европейских стран и торжественно стали захоранивать с планами создать некий "пантеон героев". Причем не где-нибудь, а в святом месте, на территории Киево-Печерской лавры", - сказал российский министр.Как сообщает РИА Новости, Лавров также отметил, что для России устранение первопричин, угроз, защита прав русских людей, их права на родной язык, на православную веру являются абсолютно ясными и понятными задачами специальной военной операции (СВО).По мнению Лаврова, Россия не будет сближаться с Западом, как после распада СССР."Подавляющее большинство наших граждан все-таки несет в себе те традиции, ту культуру, которые формировались за всю нашу тысячелетнюю историю. И эти традиции подавляющее большинство населения России не готово отдать за деревянные бусы, или что еще им может предлагать Запад", - сказал Лавров, выступая на сессии "Новая архитектура мира" международного молодёжного фестиваля.Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге по 17 сентября. 17 сентября 1939 года состоялся Освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию и на Западную Украину. Он был проведён командованиями Киевского и Белорусского военных округов в условиях распада польского государства, атакованного гитлеровской Германией и Словакией. Результатом похода (известного также как "Польский поход РККА") стало воссоединение Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР. В современной Белоруссии эта отмечается как государственный праздник Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей лавров, россия, европа, украинский неонацизм, украинские неонацисты, нацисты, украинские националисты