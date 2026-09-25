https://ukraina.ru/20260925/udar-po-prichalam-i-perekhvat-v-more-rossiyskie-voennye-sorvali-evropeyskie-postavki-dlya-vsu-1083421631.html

Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ

Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ - 25.09.2026 Украина.ру

Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ

Российские военные минувшей ночью ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и морским судам ВСУ, сообщило 25 сентября Минобороны РФ

2026-09-25T09:23

2026-09-25T09:23

2026-09-25T09:23

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Беспилотники атаковали распределительные базы и транспортную инфраструктуру, задействованную в интересах украинской армии. В Одессе и населенном пункте Нерубайское под удар попали два крупных логистических центра. На объектах осуществлялось хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, которые поступали на Украину из европейских стран.Потери зафиксированы и в портовой зоне региона. В порту Рени были поражены объекты причальной инфраструктуры, а также три хранилища с военным имуществом для снабжения подразделений ВСУ. Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, который доставлял партию военных грузов в порт Одесса.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, одесса, россия, украина, вооруженные силы украины