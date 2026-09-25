Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ - 25.09.2026 Украина.ру
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Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ
Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ - 25.09.2026 Украина.ру
Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ
Российские военные минувшей ночью ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и морским судам ВСУ, сообщило 25 сентября Минобороны РФ
2026-09-25T09:23
2026-09-25T09:23
сво
спецоперация
одесса
россия
украина
вооруженные силы украины
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Беспилотники атаковали распределительные базы и транспортную инфраструктуру, задействованную в интересах украинской армии. В Одессе и населенном пункте Нерубайское под удар попали два крупных логистических центра. На объектах осуществлялось хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, которые поступали на Украину из европейских стран.Потери зафиксированы и в портовой зоне региона. В порту Рени были поражены объекты причальной инфраструктуры, а также три хранилища с военным имуществом для снабжения подразделений ВСУ. Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, который доставлял партию военных грузов в порт Одесса.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, одесса, россия, украина, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Одесса, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины

Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ

09:23 25.09.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Фото
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Российские военные минувшей ночью ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и морским судам ВСУ, сообщило 25 сентября Минобороны РФ
Беспилотники атаковали распределительные базы и транспортную инфраструктуру, задействованную в интересах украинской армии.
В Одессе и населенном пункте Нерубайское под удар попали два крупных логистических центра. На объектах осуществлялось хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, которые поступали на Украину из европейских стран.
Потери зафиксированы и в портовой зоне региона. В порту Рени были поражены объекты причальной инфраструктуры, а также три хранилища с военным имуществом для снабжения подразделений ВСУ.
Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, который доставлял партию военных грузов в порт Одесса.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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