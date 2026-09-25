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Лечебное политическое голодание: к 40-летию акции протеста доктора Хайдера

Лечебное политическое голодание: к 40-летию акции протеста доктора Хайдера - 25.09.2026 Украина.ру

Лечебное политическое голодание: к 40-летию акции протеста доктора Хайдера

23 сентября 1986 года американский астрофизик Чарльз Хайдер начал продлившуюся 218 дней политическую голодовку с призывом против распространения ядерного оружия в мире и приобретшую широкий общественный резонанс благодаря советскому телевидению

2026-09-25T08:00

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Отказ от пищи, а иногда – и воды, является в политике достаточно распространённым радикальным инструментом не только привлечения внимания к проблеме, но и давления на оппонентов. Этим шагом человек демонстрирует готовность отстаивать свои идеалы перед лицом угрозы ущерба собственному здоровью и даже жизни. Но нередко голодовка протеста становится инструментом политической манипуляции и даже мошенничества.Наш ответ за СахароваНа момент начала голодовки Чарльзу Хайдеру исполнилось 56 лет. В юности он участвовал в Корейской войне, после службы в армии поступил в Университет штата Нью-Мексико. По его окончании продолжал учёбу в Университете штата Колорадо, где и получил учёную степень в 1964 году.Сферой научных интересов Хайдера стала астрофизика Солнца, а основной проблематикой – выбросы плазмы ("солнечные вспышки"). Это достаточно грозное явление: каждый такой выброс вызывает возмущение магнитного поля Земли – "магнитные бури". В высоких широтах они сопровождаются красочными полярными сияниями, но при этом нарушается радиосвязь, а в случае особо мощного выброса – выходят из строя электроприборы, ухудшается самочувствие страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно выбросы плазмы считаются одним из основных препятствий к пилотируемым полётам на Марс, и проблема защиты здоровья космонавтов пока не решена.Коллеги неоднократно отмечали высокий уровень работ Чарльза Хайдера, а также а также безукоризненное владение им математическим аппаратом. Свидетельство активности исследователя – не менее полусотни крупных публикаций в авторитетных журналах, разделы в монографиях.Хайдер принял самое активное участие в антивоенном движении. Во-первых, в юности ему довелось познать ту самую "окопную правду", а во-вторых, как астрофизик он прекрасно понимал всю опасность проникающей радиации, поэтому достаточно быстро стал убеждённым противником ядерного оружия. В частности, был среди активистов, протестовавших против возведения в штате Нью-Мексико хранилища для отходов плутониевого производства.Помимо этого Хайдер увлёкся нетрадиционными оздоровительными практиками и причиной тому был лишний вес: на начало сентября 1986 года учёный весил 135 кг. Большое влияние на него оказало учение американского целителя Поля Брэгга, проповедовавшего лечебное голодание. Данный метод в науке считается маргинальным, но базируется не только на вере в чудо: посещение больниц в США – дело дорогое даже для состоятельных людей.Поэтому начиная голодовку Чарльз Хайдер решил совместить приятное с полезным – борьбу за мир во всём мире с борьбой за собственное здоровье. Он разбил палатку в парке у Белого Дома, проводя в светлое время суток сидячее пикетирование. К делу подошёл грамотно: имел опыт длительных воздержаний от еды, тепло одевался (вашингтонские зимы достаточно прохладные), постоянно пил горячую воду. За семь месяцев потерял почти 70 килограммов, выполнив одну из поставленных задач.Вторую задачу ему помогли реализовать корреспондентские пункты аккредитованных в США советских СМИ, активно следившие за местным антивоенным движением, поэтому Хайдер очень скоро оказался в прицеле объективов Центрального телевидения СССР. В информационном плане это был хороший ответный ход за развёрнутые американцами политические спекуляции вокруг академика Сахарова, тоже прибегавшего к голодовкам протеста. Причём здесь был даже более удобный информационный случай: Хайдер не был причастен к разработкам ядерного оружия, и его антивоенная позиция была изначальной и искренней, а не стала результатом внутриаппаратного конфликта интересов*.После окончания голодовки Чарльз Хайдер выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 1988 года, продолжал антивоенную деятельность, издал книгу "Выживание человечества на планете, заражённой плутонием", и даже снова устроил голодовку протеста против строительства хранилищ для радиоактивных отходов. Но СССР к тому времени развалился и его акции остались неизвестными широкой публике.Голодные игры "цветных" революцийГолодовка протеста – явление неоднородное: среди её устроителей хватает и стихийных протестующих, не имеющих должного уровня подготовки, но такая акция либо "выдыхается" после первого же голодного обморока с последующим вызовом "скорой", либо спустя несколько дней бунтаря можно без труда выпроводить под белы ручки воспользовавшись ухудшением общего состояния. А воздействие на социум в данном случае будет формулироваться расхожим выражением про бурю в стакане воды.Из всего этого следует что политическое голодание – это целая наука, состоящая как из глубоких познаний в физиологии и биохимии вкупе с телесной и моральной тренированностью, так и из умения выстроить общественный резонанс.Яркий пример грамотно проведённой голодовки – это т.н. "Революция на граните", первая попытка "цветного" сценария на Украине, устроенная в Киеве осенью 1990 года националистической молодёжью с подачи и под руководством Запада. Там основное ядро воздерживающихся от еды манифестантов составили студенты Львовского медицинского института. Этот вуз обладал лучшей в СССР школой фармакогнозии (использования минерального, растительного и животного сырья для получения лекарств), причём все без исключения её представители участвовали в бандеровском движении в качестве подпольных лекарей и аптекарей, поэтому познания, которые они передавали своим ученикам, в комментариях не нуждаются.Есть свидетельства тому, что "голодающие на граните" пили отнюдь не чистую воду, а хитроумные многокомпонентные растворы из глюкозы, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Увы, но желающих проверить честность "гранитных революционеров" и уличить их в мошенничестве тогда не нашлось.Не упустил случая подвергнуть осмеянию практику политических голодовок как организованного и управляемого дела известный сатирик Эфраим Севела, сам в своё время отдавший дань и диссидентскому движению, и эмиграции из СССР, но разочаровавшийся и вернувшийся назад. Вот что он пишет в своём романе "Остановите самолёт – я слезу!":"Неоднократно принимал участие в голодовках протеста возле здания ООН и с пользой для здоровья терял в весе до трёх кило. Правда, ни разу не упустил случая после голодовки потребовать денежную компенсацию за всю несъеденную пищу. Потому что политика политикой, а деньги счёт любят. (…)Он объявлял голодовку по любому поводу. А потом даже и не интересовался самим поводом. Раз надо – голодаем. И, соответственно, протестуем. А за что или против чего, это начальству виднее. Он стал профессионалом и, как любой квалифицированный специалист, имел свои производственные секреты. Например, разыскал какие-то тюбики с питательной пастой и втихаря давил их из рукава в рот, делая вид, что вытирает потрескавшиеся губы. И до того наловчился, что на этой питательной смеси обзавёлся солидным брюшком, которого раньше не имел, даже отдыхая в санатории".Второй компонент в деле организации политического голодания – это тот самый информационный резонанс. Впрочем, без него и другие формы политической активности теряют свою состоятельность.Прежде всего голодовка проводится не сама по себе, а является частью более крупной кампании. Где-то она может быть центральным действом происходящего, отодвинув остальные методы на второй план, где-то окажется столь же равнозначным типом уличных акций наряду с демонстрациями, забастовками и пикетированиями. В любом случае это тщательно планируемый процесс с запасными вариантами.Здесь неслучайно упомянуто слово "действо": политические реалии постмодерна и зрелищность неразлучны. Про "сценаристов" и сценарии уже говорили, но для дела понадобятся "актёры" – и те самые сидящие в шезлонгах на площади страдальцы за правду с налобными повязками, и толпящиеся вокруг них многочисленные статисты: герой в гордом одиночестве смотрится не так эффективно, как тот, кого окружает группа поддержки, способная по команде расставленных заводил устроить любой перформанс.И самое главное – зритель: без него не может быть шоу. Для этого на акцию привлекаются акулы пера и объектива всех мастей и калибров: бесстрашные правдорубы должны быть поданы со всех ракурсов. А то, что всё это всего лишь умелая постановка – вряд ли в тот момент будет волновать того, кому адресована картинка на экране телевизора или смартфона.* Предложенная Сахаровым схема термоядерного боеприпаса позволяла наращивать его мощность простым увеличением массы заряда. Но разбор испытания сахаровского детища – Царь-бомбы (58,6 Мт в тротиловом эквиваленте, взорвана на Новой Земле 31 октября 1961 года) показал, что гораздо выгоднее иметь много маломощных боеприпасов точечного действия. Идеи Сахарова о сверхмощных зарядах отвергли, это его сильно расстроило, и он встал на путь деструктивной деятельности.P.S.: Было довольно забавно наблюдать за голодовкой в советских СМИ. Сначала её встретили с воодушевлением, снимали репортажи и возмущались жестокостью американской военщины, буквально убивающей выдающегося учёного... Потом в головы идеологического начальства закралась мысль, что его дурят. Сообщений стало меньше, а окончание голодовки кажется вообще прошло незамеченным.По сей день многие люди сомневаются в том, что Хайдер действительно голодал, хотя ничего невозможного в его акции нет – мировой рекорд голодания по схожей методике составляет 382 дня. Позже придумался стих (на мотив печенки из фильма "Красная шапочка":"А есть такие люди:Они прекрасно слышат,Как Савченко с Сенцовым говорит:- Здравствуй!- Здравствуй!- Голодаешь?- Голодаю.- Который день?- Двенадцатый, примерно.- Там, в Украине, в этот часВсе украинцы смотрят на нас!- А как же Хайдер?- Доктор Хайдер - гений!" – Ред.

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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