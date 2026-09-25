Страшный конец: Украина осталась без НАТО, ЕС и территорий - 25.09.2026 Украина.ру
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Страшный конец: Украина осталась без НАТО, ЕС и территорий
Страшный конец: Украина осталась без НАТО, ЕС и территорий - 25.09.2026 Украина.ру
Страшный конец: Украина осталась без НАТО, ЕС и территорий
На Украине обсуждают, когда и чем может закончиться конфликт, и задаются вопросом — так для чего все это было?
2026-09-25T06:06
2026-09-25T06:06
украина
россия
снежана егорова
владимир зеленский
артем дмитрук
эксклюзив
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Горячая фаза войны по ряду причин (позиция Трампа, истощение противоборствующих сторон) может завершиться уже скоро. При этом украинцы останутся и без НАТО, и без ЕС, куда их будто бы вели вожди Евромайдана, останутся без значительной части территории. И они невольно зададут себе вопрос, зачем тогда все это было, зачем проливали кровь, считает украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский.Пальчевский добавил, что тогда все будут спрашивать — кто будет нами править? А править-то будет олигархат, как это было и раньше, "все те же лица". Так зачем?Покинувшая страну украинская актриса, телеведущая и писательница Снежана Егорова напомнила, что она еще до войны предостерегала сограждан, говорила о том, куда их ведут. Не верили, требовали "взять Кремль" и победить россиян.Если не осознают, то чего ожидать? "Детям на головы будут лететь бомбы, люди будут сидеть в метро. И в принципе непонятно, чем это все закончится", — сказала она в беседе с журналистом Александром Лазаревым. А что теперь? Уехавшие — а это миллионы и миллионы — вряд ли вернутся в "страну мечты" (как националисты называют Украину), все видят, что там нет перспектив, нет возможностей заработать на жизнь, но есть все шансы жизнь потерять. И о какой демографии можно говорить?Население страны стремительно сокращается, но властям это все равно — "украинская земля куплена, украинские ресурсы проданы", сказала бывшая ведущая, добавив, что никто точно не знает численность населения Украины — его не считали со времен обретения независимости.Егорова посоветовала зрителям зайти на ее официальный сайт и убедиться, что еще в 2020 году она в студии одного из украинских телеканалов, ныне закрытого, предупреждала, что "украинца как такового скоро нужно будет вносить в "Красную книгу".Все, что происходит сейчас с украинцами на украинской земле, обо всем этом она предупреждала и шесть, и семь лет тому назад, но тогда "все прыгали и скакали, были вдохновлены войной" и настроены на сбор трофеев после победы над Россией."Большинство из тех, кто с корзинками шел трофеи собирать, уже лежат в гробу", — констатировала Егорова, добавив, что "в гробу карманов нет". Люди должны понимать, куда их ведут и кто ведет, но понимают ли? Понимают ли, что такое Украина сегодня? По словам бывшей ведущей, вопрос не только об Украине — все мы находимся на осколках единой страны, Советского Союза. И сегодня наблюдаем деградацию этого бывшего общего нашего пространства.А те, кто ведут украинцев в ад, все эти провокаторы со временем окажутся в Израиле, откуда соплеменников не выдают, переждут там тревожные времена, а затем будут устраиваться со своими миллиардами "где-нибудь в Аргентинщине", считает Егорова. А вот простым украинцам куда деваться?Она предостерегла и украинских военных, возможно, надеющихся на то, что что-то изменится и они вернутся домой, — нет, "никто не планирует их домой отпускать, никому не нужны люди с военным опытом, державшие в руках оружие и которые уже хлебнули человеческой крови"."Они не нужны ни внутри страны, ни за ее пределами", — сказала Егорова, напомнив, что "ЕС уже принял законодательные нормы, которые ограничивают людей с боевым опытом для того, чтобы выезжать за пределы этого концлагеря, они будут схлопывать эту кровавую ловушку".Надеяться на скорые изменения к лучшему не стоит, считает покинувший страну депутат Верховной Рады Артем Дмитрук."Когда Зеленский едет на очередные так называемые переговоры о мире, мы должны понимать: это не переговоры о мире. Это имитация переговорного процесса, который годами не приводит к главному результату — прекращению войны", — написал он в своем телеграм-канале.Нардеп предложил своим читателям ответить на самые простые вопросы: "После каких из этих встреч уменьшилась интенсивность боевых действий? После каких переговоров стало безопаснее украинским городам? После каких поездок ситуация в нашей стране действительно улучшилась или мы приблизились к миру?".Ответы очевидны. По мнению парламентария, "реальные переговоры о мире возможны только через прямой диалог", для чего нужно выстроить переговорный мост "Киев — Минск — Москва".Необходима и другая переговорная группа, "сформированная внутри страны на базе украинского парламента".В эфире одного из интернет-каналов Дмитрук отметил, что сейчас существуют две Украины — и это "две противоположности". Вот Зеленский снова поехал на Запад, ему нужны аплодисменты, свет софитов и хвалебные публикации в западных СМИ. А с другой стороны, мы видим утопающую в крови Украину — "и это две разные Украины".Парламентарий подчеркнул, что "Зеленский устраивает геноцид украинского народа", и призвал всех коллег-депутатов и вообще всех публичных людей называть вещи своими именами, называть геноцид геноцидом. За это Зеленский и получает вознаграждение в виде денег и славы, "без гибели украинского народа всего этого не будет".Мир очень нужен простым украинцам, нужен всем нормальным людям. Но есть люди, есть структуры, наживающиеся на войне, и им мир не нужен, отметил Дмитрук, добавив, что на международном уровне главным выгодополучателем от всех войн являются США.
https://ukraina.ru/20260924/beda-zelenskogo-kogda-u-evropy-na-samom-dele-konchatsya-dengi-i-oruzhie-dlya-ukrainy-1083385665.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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96
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1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, снежана егорова, владимир зеленский, артем дмитрук, эксклюзив
Украина, Россия, Снежана Егорова, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Эксклюзив

Страшный конец: Украина осталась без НАТО, ЕС и территорий

06:06 25.09.2026
 
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
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Андрей Лубенский
автор издания Украина.ру
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На Украине обсуждают, когда и чем может закончиться конфликт, и задаются вопросом — так для чего все это было?
Горячая фаза войны по ряду причин (позиция Трампа, истощение противоборствующих сторон) может завершиться уже скоро. При этом украинцы останутся и без НАТО, и без ЕС, куда их будто бы вели вожди Евромайдана, останутся без значительной части территории.
И они невольно зададут себе вопрос, зачем тогда все это было, зачем проливали кровь, считает украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский.
"Большая вероятность, что в 2027 году будет нейтральный корейский сценарий, развод и девичья фамилия. О территориях уже никто говорить не будет…", — сказал он в эфире канала "Дикий live".
Пальчевский добавил, что тогда все будут спрашивать — кто будет нами править? А править-то будет олигархат, как это было и раньше, "все те же лица". Так зачем?
Покинувшая страну украинская актриса, телеведущая и писательница Снежана Егорова напомнила, что она еще до войны предостерегала сограждан, говорила о том, куда их ведут. Не верили, требовали "взять Кремль" и победить россиян.
Если не осознают, то чего ожидать?
"Детям на головы будут лететь бомбы, люди будут сидеть в метро. И в принципе непонятно, чем это все закончится", — сказала она в беседе с журналистом Александром Лазаревым.
А что теперь? Уехавшие — а это миллионы и миллионы — вряд ли вернутся в "страну мечты" (как националисты называют Украину), все видят, что там нет перспектив, нет возможностей заработать на жизнь, но есть все шансы жизнь потерять. И о какой демографии можно говорить?
Население страны стремительно сокращается, но властям это все равно — "украинская земля куплена, украинские ресурсы проданы", сказала бывшая ведущая, добавив, что никто точно не знает численность населения Украины — его не считали со времен обретения независимости.
Егорова посоветовала зрителям зайти на ее официальный сайт и убедиться, что еще в 2020 году она в студии одного из украинских телеканалов, ныне закрытого, предупреждала, что "украинца как такового скоро нужно будет вносить в "Красную книгу".
Все, что происходит сейчас с украинцами на украинской земле, обо всем этом она предупреждала и шесть, и семь лет тому назад, но тогда "все прыгали и скакали, были вдохновлены войной" и настроены на сбор трофеев после победы над Россией.
"Большинство из тех, кто с корзинками шел трофеи собирать, уже лежат в гробу", — констатировала Егорова, добавив, что "в гробу карманов нет".
Люди должны понимать, куда их ведут и кто ведет, но понимают ли? Понимают ли, что такое Украина сегодня? По словам бывшей ведущей, вопрос не только об Украине — все мы находимся на осколках единой страны, Советского Союза. И сегодня наблюдаем деградацию этого бывшего общего нашего пространства.
А те, кто ведут украинцев в ад, все эти провокаторы со временем окажутся в Израиле, откуда соплеменников не выдают, переждут там тревожные времена, а затем будут устраиваться со своими миллиардами "где-нибудь в Аргентинщине", считает Егорова. А вот простым украинцам куда деваться?
Она предостерегла и украинских военных, возможно, надеющихся на то, что что-то изменится и они вернутся домой, — нет, "никто не планирует их домой отпускать, никому не нужны люди с военным опытом, державшие в руках оружие и которые уже хлебнули человеческой крови".
"Они не нужны ни внутри страны, ни за ее пределами", — сказала Егорова, напомнив, что "ЕС уже принял законодательные нормы, которые ограничивают людей с боевым опытом для того, чтобы выезжать за пределы этого концлагеря, они будут схлопывать эту кровавую ловушку".
Надеяться на скорые изменения к лучшему не стоит, считает покинувший страну депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Когда Зеленский едет на очередные так называемые переговоры о мире, мы должны понимать: это не переговоры о мире. Это имитация переговорного процесса, который годами не приводит к главному результату — прекращению войны", — написал он в своем телеграм-канале.
Нардеп предложил своим читателям ответить на самые простые вопросы: "После каких из этих встреч уменьшилась интенсивность боевых действий? После каких переговоров стало безопаснее украинским городам? После каких поездок ситуация в нашей стране действительно улучшилась или мы приблизились к миру?".
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
Вчера, 07:33
Беда Зеленского: когда у Европы на самом деле кончатся деньги и оружие для УкраиныВ Киеве официально признали исчерпание собственных денег на войну. В государственной казне образовалась брешь такого масштаба, что правительству буквально нечем закрывать жалованье военнослужащим на передовой и выплаты семьям погибших. 190 миллионов долларов в день — именно столько для Киева стоит сдерживание российского наступления.
Ответы очевидны. По мнению парламентария, "реальные переговоры о мире возможны только через прямой диалог", для чего нужно выстроить переговорный мост "Киев — Минск — Москва".
Необходима и другая переговорная группа, "сформированная внутри страны на базе украинского парламента".
В эфире одного из интернет-каналов Дмитрук отметил, что сейчас существуют две Украины — и это "две противоположности". Вот Зеленский снова поехал на Запад, ему нужны аплодисменты, свет софитов и хвалебные публикации в западных СМИ. А с другой стороны, мы видим утопающую в крови Украину — "и это две разные Украины".
Парламентарий подчеркнул, что "Зеленский устраивает геноцид украинского народа", и призвал всех коллег-депутатов и вообще всех публичных людей называть вещи своими именами, называть геноцид геноцидом. За это Зеленский и получает вознаграждение в виде денег и славы, "без гибели украинского народа всего этого не будет".
Мир очень нужен простым украинцам, нужен всем нормальным людям. Но есть люди, есть структуры, наживающиеся на войне, и им мир не нужен, отметил Дмитрук, добавив, что на международном уровне главным выгодополучателем от всех войн являются США.
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