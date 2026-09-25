https://ukraina.ru/20260925/sily-pvo-otrazhayut-massirovannuyu-ataku-bpla-na-ulyanovsk-est-ranenye-i-povrezhdeniya-1083419502.html

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ульяновск, есть раненые и повреждения

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ульяновск, есть раненые и повреждения - 25.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ульяновск, есть раненые и повреждения

При массированной атаке вражеских БПЛА на Ульяновск, есть пострадавшие, повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. Об этом губернатор Ульяновской области Алексей Русских утром 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-25T06:51

2026-09-25T06:51

2026-09-25T06:51

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О том, что столицу региона атакуют украинские беспилотники губернатор первый раз написал в 4:47 мск. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и не распространять в сети видеозаписи и фотографии дронов и повреждений."Силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать массированную атаку БПЛА на город Ульяновск... Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Русских в 6:07 мск.В регионе действует режим тревоги по БПЛА, аэропорт Ульяновска закрыт для полётов. В связи с ситуацией создан оперативный штаб.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:40 мск - в публикации Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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