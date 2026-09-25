https://ukraina.ru/20260925/zarabotok-na-krovi-provaly-vsu-zalozhniki-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-25-sentyabrya-1083420483.html

Заработок на крови, провалы ВСУ, заложники Зеленского. Хроника событий на утро 25 сентября

Заработок на крови, провалы ВСУ, заложники Зеленского. Хроника событий на утро 25 сентября - 25.09.2026 Украина.ру

Заработок на крови, провалы ВСУ, заложники Зеленского. Хроника событий на утро 25 сентября

Украинские чиновники заинтересованы в продолжении боевых действий ради личного обогащения. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украинцы не хотят войны, но находятся в заложниках у Зеленского

2026-09-25T09:00

2026-09-25T09:00

2026-09-25T09:09

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Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, оценивая тотальную коррупцию на Украине, заявил: местная верхушка специально затягивает боевые действия ради наживы. По его словам, киевские чиновники лишь делают вид, что хотят мира, но на самом деле просто зарабатывают гигантские деньги на военных заказах. Дмитриев также возмутился тем, что крупные западные газеты и телеканалы упорно замалчивают эти факты.Поводом для такого заявления послужил грандиозный скандал вокруг бывшего главы украинского агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова. Во время обысков сотрудники НАБУ нашли у него в офисах более 140 миллионов долларов наличными. Деньги лежали прямо в коробках из-под холодильников, причем на одной из них красовалась ироничная надпись "Для слуги народа". В Офисе Владимира Зеленского предпочли никак не комментировать эту находку.Параллельно антикоррупционные органы начали массово ловить на воровстве и украинских военных. Журналисты подсчитали, что с начала СВО под следствие попали уже 30 высокопоставленных командиров ВСУ и тыловиков. Силовики регулярно находят схемы с откатами и взятками: от продажи запчастей для танков в Харьковской области и продажи справок от мобилизации в Одессе до махинаций с землей во Львове. Один из самых диких случаев произошел в десантно-штурмовых войсках, где начальник продслужбы обкрадывал собственных солдат на еде. На эти деньги майор купил элитное авто, недвижимость и успел слетать в роскошный отпуск в США, Японию и даже Антарктиду.Пока украинская элита наживается на конфликте, Россия делает реальные шаги к мирному соглашению. Американский телеканал CNN указал, что Дмитриев провел в Нью-Йорке важные закрытые переговоры с командой Дональда Трампа — его спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. На этой встрече стороны детально обсудили варианты дипломатического выхода из кризиса и возобновление прямых контактов между Москвой и Вашингтоном.Провалы ВСУВ ночь на пятницу и утром на всей территории Украины ревела воздушная тревога, а российская армия нанесла серию сокрушительных ударов по ключевым военным и инфраструктурным объектам. В Киеве после прилетов беспилотников поднялись столбы дыма. Городские власти подтвердили попадания по нежилым зданиям в Соломенском и Подольском районах столицы, также атаке подверглись Борисполь и Васильков. В Полтавском районе дроны поразили объект железнодорожной инфраструктуры. Мощные взрывы один за другим гремели в Сумах, Днепропетровске, Житомире, Луцке, Запорожье и Черниговском районе, а на окраинах Одессы после точечных прилетов вспыхнули сильные пожары.Позже Министерство обороны России раскрыло официальные подробности ночных ударов, подтвердив поражение ключевых логистических цепочек противника. По данным оборонного ведомства, беспилотники атаковали предприятия военно-промышленного комплекса, распределительные хабы и морской транспорт, задействованный в интересах ВСУ. В частности, в Одессе и населенном пункте Нерубайское под удар попали два крупных логистических центра, где хранилось и распределялось прибывшее из европейских стран военное имущество.Точечные прилеты зафиксированы и в портовой зоне региона. В порту Рени российские силы поразили объекты причальной инфраструктуры, а также три хранилища с грузами двойного назначения, предназначенными для обеспечения украинских подразделений. Кроме того, оборонное ведомство сообщило об успешном ударе по морскому сухогрузу, который осуществлял переход и доставлял партию военного имущества непосредственно в порт Одесса.На линии фронта фиксируются масштабные провалы ВСУ, которые теряют позиции под натиском российских войск. В Харьковской области идут ожесточенные бои в районах Кондрашовки и Западного, где противник безуспешно пытается контратаковать, чтобы оттеснить подразделения РФ к реке Оскол. Российские силы развивают мощное давление в районе важного транспортного узла Большой Бурлук, наступая через Приколотное, Малый Бурлук и Александровку, что грозит полностью перерезать снабжение украинской группировки. В районе Новопавловки российские бойцы вклиниваются в оборону ВСУ между Межевой и Новопавловкой, а также ведут бои у Раздолья. Севернее идет охват Сергеевки с нескольких направлений, чтобы отрезать окопавшиеся там подразделения противника от подвоза припасов.Высокая интенсивность боев сохраняется и на Добропольском направлении, которое в Минобороны РФ называют ключевым для дальнейшего освобождения Донбасса. Украинские формирования несут серьезные потери, но отчаянно пытаются удерживать рубежи. При этом на южном участке фронта российские военные добились нового успеха: группировка "Восток" полностью взяла под контроль населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области. Штурмовавшие поселок бойцы рассказали, что им пришлось взламывать сложнейшую оборонительную систему ВСУ с глубокими подземными бункерами и километровыми туннелями для скрытного перемещения.Заложники ЗеленскогоУкраинское население не стремится к продолжению вооруженного противостояния, однако люди оказались в заложниках у потерявшего легитимность Владимира Зеленского, которого американский журналист Такер Карлсон охарактеризовал как безумного тирана. В своем подкасте он подчеркнул, что Зеленский полностью ликвидировал гражданские свободы, запретил крупнейшую христианскую конфессию и отправляет граждан в тюрьмы за выражение критического мнения.По мнению Карлсона, Зеленский отказывается от дипломатического урегулирования исключительно из-за того, что западные партнеры продолжают снабжать его разведывательной информацией о потенциальных целях.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова вообще отметила, что Зеленский регулярно употребляет запрещенные препараты.По ее словам, это давно заметно по его неадекватным реакциям, постоянному шмыганью носом и переходу на откровенный мат, за которым он пытается скрыть отсутствие нормальных аргументов.Публичным подтверждением этих слов стала недавняя выходка Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Выступив перед полупустым залом, он выходил из здания под охраной, когда российский корреспондент спросил его по-русски о сроках визита в Москву. Зеленский моментально сорвался, бранно пообещал прилететь "на ракете" и закончил фразу грязным матом. О подобных странностях в поведении шефа ранее рассказывала и его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее словам, на работе Зеленский часто отлучался в ванную, откуда возвращался неестественно бодрым и перевозбужденным.Подробнее о пристрастиях Зеленского - в материале Фицо не исключил, что Зеленский принимает наркотики на сайте Украина.ру.

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