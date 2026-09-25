Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов - 25.09.2026 Украина.ру
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Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов
Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов - 25.09.2026 Украина.ру
Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов
Силы ПВО ВС России сбили 23 украинских беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-25T07:55
2026-09-25T08:02
украина.ру
россия
москва
московская область
сергей собянин
подмосковье
минобороны рф
пво
спецоперация
сво
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В Подмосковье ночью была объявлена тревога по БПЛА, к этому часу зенитчики отразили вторую волну вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — сообщал Собянин в 1:14 мск."Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — добавил градоначальник в 6:07 мск.Кроме того, в 7:57 мск в канале мэра появилась запись об уничтожении ещё шести вражеских БПЛА.По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, московская область, сергей собянин, подмосковье, минобороны рф, пво, спецоперация, сво, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов

07:55 25.09.2026 (обновлено: 08:02 25.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО ВС России сбили 23 украинских беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье ночью была объявлена тревога по БПЛА, к этому часу зенитчики отразили вторую волну вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
"ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — сообщал Собянин в 1:14 мск.
"Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — добавил градоначальник в 6:07 мск.
Кроме того, в 7:57 мск в канале мэра появилась запись об уничтожении ещё шести вражеских БПЛА.
По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов.
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