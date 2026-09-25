https://ukraina.ru/20260925/nochnaya-ataka-na-moskvu-otrazhena-vtoraya-volna-dronov-1083419972.html

Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов

Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов - 25.09.2026 Украина.ру

Ночная атака на Москву: отражена третья волна дронов

Силы ПВО ВС России сбили 23 украинских беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 25 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-25T07:55

2026-09-25T07:55

2026-09-25T08:02

украина.ру

россия

москва

московская область

сергей собянин

подмосковье

минобороны рф

пво

спецоперация

сво

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В Подмосковье ночью была объявлена тревога по БПЛА, к этому часу зенитчики отразили вторую волну вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — сообщал Собянин в 1:14 мск."Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — добавил градоначальник в 6:07 мск.Кроме того, в 7:57 мск в канале мэра появилась запись об уничтожении ещё шести вражеских БПЛА.По данным к этому часу, все подмосковные аэропорты работают без ограничений.Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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