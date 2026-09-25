https://ukraina.ru/20260925/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083418054.html

Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага

Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага - 25.09.2026 Украина.ру

Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:40 мск 25 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-25T01:42

2026-09-25T01:42

2026-09-25T01:46

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября объявлялась в Запорожской, Белгородской, Херсонской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Волгоградской, Московской, Курской, Запорожской, Херсонской, Орловской, Ростовской, Брянской, Тульской, Рязанской, Калужской, Белгородской, Нижегородской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Воронежской областях, в ЛНР и ДНР, в Чувашии, Татарстане."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Владимирской, Ивановской, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, в Мордовии, в районе Крымского моста.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:05 мск), Пензы (22:42 мск), Саранска (23:06 мск), Казани, Ульяновска (23:09 мск), Чебоксар (23:18 мск), Сочи (0:01 мск), Геленджика (дополнительные, 0:17 мск), Ижевска (1:05 мск), Нижнекамска (1:40 мск).Подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 74.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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