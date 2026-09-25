Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага - 25.09.2026 Украина.ру
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Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага
Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага - 25.09.2026 Украина.ру
Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:40 мск 25 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-25T01:42
2026-09-25T01:46
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября объявлялась в Запорожской, Белгородской, Херсонской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Волгоградской, Московской, Курской, Запорожской, Херсонской, Орловской, Ростовской, Брянской, Тульской, Рязанской, Калужской, Белгородской, Нижегородской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Воронежской областях, в ЛНР и ДНР, в Чувашии, Татарстане."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Владимирской, Ивановской, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, в Мордовии, в районе Крымского моста.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:05 мск), Пензы (22:42 мск), Саранска (23:06 мск), Казани, Ульяновска (23:09 мск), Чебоксар (23:18 мск), Сочи (0:01 мск), Геленджика (дополнительные, 0:17 мск), Ижевска (1:05 мск), Нижнекамска (1:40 мск).Подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 74.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крымский мост, крым, днр, лнр, запорожская область, белгородская область, херсонская область, харьковская область, краснодарский край, волгоградская область, московская область, курская область, орловская область, ростовская область, брянская область, рязанская область, калужская область, нижегородская область, липецк, пенза, воронежская область, татарстан, смоленск, ульяновская область, ивановская область, самара, саратовская область, казань, сочи, геленджик, саранск, росавиация, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, аэропорт, аэропорты, ограничения, угроза, опасность
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Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России — фиксируется рост активности врага

01:42 25.09.2026 (обновлено: 01:46 25.09.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:40 мск 25 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября объявлялась в Запорожской, Белгородской, Херсонской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Волгоградской, Московской, Курской, Запорожской, Херсонской, Орловской, Ростовской, Брянской, Тульской, Рязанской, Калужской, Белгородской, Нижегородской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Воронежской областях, в ЛНР и ДНР, в Чувашии, Татарстане.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Владимирской, Ивановской, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, в Мордовии, в районе Крымского моста.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 24 сентября и в ночь на 25 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:05 мск), Пензы (22:42 мск), Саранска (23:06 мск), Казани, Ульяновска (23:09 мск), Чебоксар (23:18 мск), Сочи (0:01 мск), Геленджика (дополнительные, 0:17 мск), Ижевска (1:05 мск), Нижнекамска (1:40 мск).
Подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 74.
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