Бойцы "Центра" превратили огнеметную систему ТОС-2 в "снайперку" - 25.09.2026 Украина.ру
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Бойцы "Центра" превратили огнеметную систему ТОС-2 в "снайперку"
Бойцы "Центра" превратили огнеметную систему ТОС-2 в "снайперку" - 25.09.2026 Украина.ру
Бойцы "Центра" превратили огнеметную систему ТОС-2 в "снайперку"
Расчёты тяжёлой огнемётной системой ТОС-2 "Тосочка" группировки "Центр" научились наносить по целям точечные удары. Об этом командир группы Игорь Береганов сообщил в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ
2026-09-25T09:11
2026-09-25T09:12
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По информации ведомства, ими выполняются боевые задачи по огневому поражению противника на Добропольском направлении. В частности — был уничтожен командный пункт ВСУ."Данная машина площадная, но мы научились стрелять более метко, более точечно", — рассказал Береганов.Основными целями для тяжёлой огнемётной системы традиционно являются командные пункты, укреплённые позиции, склады и скопления живой силы врага.Ранее сообщалось, что российские военные полностью пересмотрели подход к применению тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" в зоне специальной военной операции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Бойцы "Центра" превратили огнеметную систему ТОС-2 в "снайперку"

09:11 25.09.2026 (обновлено: 09:12 25.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в ДНР
ТОС-2 Тосочка группировки войск Центр на Красноармейском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Расчёты тяжёлой огнемётной системой ТОС-2 "Тосочка" группировки "Центр" научились наносить по целям точечные удары. Об этом командир группы Игорь Береганов сообщил в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ
По информации ведомства, ими выполняются боевые задачи по огневому поражению противника на Добропольском направлении. В частности — был уничтожен командный пункт ВСУ.
"Данная машина площадная, но мы научились стрелять более метко, более точечно", — рассказал Береганов.
Основными целями для тяжёлой огнемётной системы традиционно являются командные пункты, укреплённые позиции, склады и скопления живой силы врага.
Ранее сообщалось, что российские военные полностью пересмотрели подход к применению тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" в зоне специальной военной операции.
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