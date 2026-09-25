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Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN - 25.09.2026 Украина.ру
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 25 сентября утверждает телеканал CNN
2026-09-25T08:48
2026-09-25T08:48
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В начале сентября Белый дом вновь активизировал "посреднические усилия" по украинскому конфликту: 5 сентября представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего встречались в Киеве с главарём нацистского режима Владимиром Зеленским.Также сообщалось, что визит спецпредставителя президента РФ в США в рамках Генассамблеи ООН станет продолжением встречи в Кремле.По информации телеканала, 24 сентября Дмитриев обсудил в Нью-Йорке с американскими переговорщиками "сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине".Официального подтверждения прибытия Дмитриева в Нью-Йорк не было, однако его присутствие в "городе жёлтого дьявола" подтвердил корреспондент РИА Новости, заметивший его возле одной из гостиниц на Манхэттене. Дмитриев прибыл туда в сопровождении кортежа из машин спецслужб и полиции.Ранее Дмитриев, комментируя статью экономиста Робина Брукса, заявил, что погрязший в череде различных кризисов Запад может спасти только сотрудничество с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN
08:48 25.09.2026 (обновлено: 08:51 25.09.2026)
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 25 сентября утверждает телеканал CNN
В начале сентября Белый дом вновь активизировал "посреднические усилия" по украинскому конфликту: 5 сентября представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего встречались в Киеве с главарём нацистского режима Владимиром Зеленским.
Также сообщалось, что визит спецпредставителя президента РФ в США в рамках Генассамблеи ООН станет продолжением встречи в Кремле.
По информации телеканала, 24 сентября Дмитриев обсудил в Нью-Йорке с американскими переговорщиками "сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине".
Официального подтверждения прибытия Дмитриева в Нью-Йорк не было, однако его присутствие в "городе жёлтого дьявола" подтвердил корреспондент РИА Новости, заметивший его возле одной из гостиниц на Манхэттене. Дмитриев прибыл туда в сопровождении кортежа из машин спецслужб и полиции.
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