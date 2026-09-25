https://ukraina.ru/20260925/dmitriev-obsudil-s-uitkoffom-i-kushnerom-sotrudnichestvo-rossii-i-ssha-1083420950.html

Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN

Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN - 25.09.2026 Украина.ру

Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 25 сентября утверждает телеканал CNN

2026-09-25T08:48

2026-09-25T08:48

2026-09-25T08:51

украина.ру

новости

россия

кирилл дмитриев

москва

сша

президент сша

дональд трамп

стив уиткофф

джаред кушнер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/19/1083420194_0:236:675:616_1920x0_80_0_0_f402f134f1e116a2de4cbb2bdad66e70.jpg

В начале сентября Белый дом вновь активизировал "посреднические усилия" по украинскому конфликту: 5 сентября представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего встречались в Киеве с главарём нацистского режима Владимиром Зеленским.Также сообщалось, что визит спецпредставителя президента РФ в США в рамках Генассамблеи ООН станет продолжением встречи в Кремле.По информации телеканала, 24 сентября Дмитриев обсудил в Нью-Йорке с американскими переговорщиками "сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине".Официального подтверждения прибытия Дмитриева в Нью-Йорк не было, однако его присутствие в "городе жёлтого дьявола" подтвердил корреспондент РИА Новости, заметивший его возле одной из гостиниц на Манхэттене. Дмитриев прибыл туда в сопровождении кортежа из машин спецслужб и полиции.Ранее Дмитриев, комментируя статью экономиста Робина Брукса, заявил, что погрязший в череде различных кризисов Запад может спасти только сотрудничество с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

сша

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, кирилл дмитриев, москва, сша, президент сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, cnn, оон, генассамблея оон, переговоры по украине 2026, переговоры, мир без границ, владимир путин, владимир зеленский, киевский режим, конфликт, украинский конфликт, война на украине, урегулирование