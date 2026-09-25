Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN - 25.09.2026 Украина.ру
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Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN - 25.09.2026 Украина.ру
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 25 сентября утверждает телеканал CNN
2026-09-25T08:48
2026-09-25T08:51
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В начале сентября Белый дом вновь активизировал "посреднические усилия" по украинскому конфликту: 5 сентября представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего встречались в Киеве с главарём нацистского режима Владимиром Зеленским.Также сообщалось, что визит спецпредставителя президента РФ в США в рамках Генассамблеи ООН станет продолжением встречи в Кремле.По информации телеканала, 24 сентября Дмитриев обсудил в Нью-Йорке с американскими переговорщиками "сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине".Официального подтверждения прибытия Дмитриева в Нью-Йорк не было, однако его присутствие в "городе жёлтого дьявола" подтвердил корреспондент РИА Новости, заметивший его возле одной из гостиниц на Манхэттене. Дмитриев прибыл туда в сопровождении кортежа из машин спецслужб и полиции.Ранее Дмитриев, комментируя статью экономиста Робина Брукса, заявил, что погрязший в череде различных кризисов Запад может спасти только сотрудничество с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, кирилл дмитриев, москва, сша, президент сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, cnn, оон, генассамблея оон, переговоры по украине 2026, переговоры, мир без границ, владимир путин, владимир зеленский, киевский режим, конфликт, украинский конфликт, война на украине, урегулирование
Украина.ру, Новости, Россия, Кирилл Дмитриев, Москва, США, президент США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, CNN, ООН, Генассамблея ООН, Переговоры по Украине 2026, переговоры, Мир без границ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, киевский режим, конфликт, Украинский конфликт, война на Украине, урегулирование

Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN

08:48 25.09.2026 (обновлено: 08:51 25.09.2026)
 
© Фото : Кирилл ДмитриевКирилл Дмитриев, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Фото : Кирилл Дмитриев
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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 25 сентября утверждает телеканал CNN
В начале сентября Белый дом вновь активизировал "посреднические усилия" по украинскому конфликту: 5 сентября представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего встречались в Киеве с главарём нацистского режима Владимиром Зеленским.
Также сообщалось, что визит спецпредставителя президента РФ в США в рамках Генассамблеи ООН станет продолжением встречи в Кремле.
По информации телеканала, 24 сентября Дмитриев обсудил в Нью-Йорке с американскими переговорщиками "сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине".
Официального подтверждения прибытия Дмитриева в Нью-Йорк не было, однако его присутствие в "городе жёлтого дьявола" подтвердил корреспондент РИА Новости, заметивший его возле одной из гостиниц на Манхэттене. Дмитриев прибыл туда в сопровождении кортежа из машин спецслужб и полиции.
Ранее Дмитриев, комментируя статью экономиста Робина Брукса, заявил, что погрязший в череде различных кризисов Запад может спасти только сотрудничество с Россией.
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