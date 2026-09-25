Реформы и обман: деньги Украине для войны с Россией из "пакета Качки-Кос" - 25.09.2026 Украина.ру
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Реформы и обман: деньги Украине для войны с Россией из "пакета Качки-Кос"
Реформы и обман: деньги Украине для войны с Россией из "пакета Качки-Кос" - 25.09.2026 Украина.ру
Реформы и обман: деньги Украине для войны с Россией из "пакета Качки-Кос"
Встречи в Нью-Йорке на 81-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили: Запад, некогда коллективный, а сейчас разделенный на Европу, Великобританию и США, определился с судьбой недопрезидента Украины Владимира Зеленского. Все согласны: ему нужно воевать дальше.
2026-09-25T17:05
2026-09-25T17:12
мнения
весь скачко
верховная рада
ес
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
украина
европа
киев
дональд трамп
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А Зеленский хоть и заявил, что верит в мир, который наступит еще до предстоящей зимы, будет воевать. Куда ему деваться, если подтверждения ранее выданных гарантий личной безопасности нет, значит, уконтрапупить его может кто и где угодно.Но остались два важных вопроса:1) долго ли еще воевать Зеленскому?2) если воевать, то как: влиять на происходящее или просто быть олицетворением, говорящей головой процесса, которая шум создает, но ни на что не влияет и не перечит спонсорам войны?При ответе на первый вопрос важно учитывать, что США и их президент Дональд Трамп, похоже, Зеленского уже списали и отвели ему небольшой срок: два-три месяца, а потом – замена на такого же болванчика, только более покорного. Если анализировать слова американцев, к этому все идет.Хотя бы потому, что Зеленский своей готовностью воевать и упрямством в этом деле уже подвел Трампа. Война негативно влияет на рейтинг республиканцев на выборах в Конгресс и может практически гарантировано привести к потере республиканского большинства в Палате представителей. А это осложнит и без того несладкую жизнь Трампа.Поэтому очень важно узнать, как американцы будут избавляться от украинского недофюрера.У Европы же – совсем иная точка зрения: ЕС вместе с Великобританией пока готовы оставить Зеленского на прежнем посту, потому что он всем устраивает Европу. И главное – готов воевать. Особенно если ему дадут хоть что-то из необходимого для войны.Отвечая на второй вопрос: американцы готовы согласиться с любым исходом. Зеленского они списывают, потому им все равно, будет ли он перед своим концом чем-то руководить или от него избавятся, как от бесполезной игрушки.А вот европейцам в этом деле – сложнее. Они, судя по всему, хотят провернуть такую комбинацию, при которой нужно максимально ослабить Зеленского и окончательно превратить его в марионетку, которая как бы всем руководит, ведет оголтелую русофобскую войну до конца, но ни на что уже не влияет.Именно об этом и говорит кампания, цель которой – превратить Зеленского в бессмысленное ничто, убрав из его рук рычаги управления всеми силовиками Украины, ее судебной системой, прокурорским надзором над юридическими процессами в стране.Именно для этого европейцы и пытаются задействовать два уже давно испытанных рычагов воздействия: требования продолжить реформы и побороть коррупцию. На первый план вышел как бы уже подзабытый "пакет Качки-Кос", в котором и зашиты эти требования – на новом этапе.Как известно, в Нью-Йорке Зеленский встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая выдвинула ему жесткие условия: либо он проводит реформы из "пакета Качки-Кос" и сам превращается в ничто, но дальше ведет войну, либо европейцы ему не дадут ничего.Чтобы Зеленский думал быстрее и стал посговорчивее, агентство Bloomberg сообщило, что ЕС усомнился в правдивости расчетов Украины о том, сколько дополнительного финансирования ей необходимо. Киев, как известно, затребовал дополнительно 27 миллиардов евро, чтобы и воевать, и закрыть бюджетные дыры Украины до конца этого года. Власти Украины попросили Евросоюз ускорить выдачу еще в этом году рассчитанного на 2026-2027 годы 90-миллиардного кредита, не дожидаясь конца следующего года.А вот ЕС не верит в эти расчеты. После встречи с Зеленским фон дер Ляйен отдельно напомнила, что в этом году для Украины еще доступны 37 миллиардов евро, но связала дальнейшую бюджетную поддержку с продвижением реформ в Верховной Раде.Так и всплыл "пакет Качки-Кос". На самом деле это не отдельный закон, а перечень приоритетных реформ – якобы для ускорения вступления Украины в ЕС, получения финансовой помощи и – внимательно следите за руками и языком! – обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией и развития подконтрольных Западу демократических институтов.Пакет этот был согласован в декабре 2025 года вице-премьером Украины по евроинтеграции Тарасом Качкой (он уже уволен с должности) и еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Вот его ключевые направления:– внести комплексные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы убрать препятствия в делах о коррупции на высоком уровне;– укрепить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), расширить их юрисдикцию;– дать НАБУ доступ к независимым судебным экспертизам;– пересмотреть процедуру назначения и увольнения генерального прокурора с учётом европейских стандартов (при участии Венецианской комиссии);– наладить прозрачный, основанный на заслугах отбор прокуроров;– провести реформу Государственного следственного управления;– принять антикоррупционную стратегию;– изменить процедуры отбора, назначения и увольнения судей — с привлечением международных экспертов.Если сократить смыслы и перевести на понятный язык, "пакет Качки-Кос" говорит о главном: глава Украины должен согласиться с нормами, которыми правоохранительные органы выводятся из-под его контроля. Полностью.Как? Путем изменения законодательства и отбора кадров на конкурсах с решающим правом голоса международных экспертов. А президент при таком раскладе даже на свадебного генерала тянет с трудом. Ни на что не влияет, но за все отвечает, потому что все процессы как бы олицетворяет.Вот такой бессловесный болванчик Европе и нужен. Она хочет сделать его из Зеленского. В ЕС надеются, что с таким исходом могут согласиться и США – типа, им-то какая разница?Зеленский же сейчас тоже решает для себя главные вопросы: будет ли ЕС требовать в качестве условия выделения средств для финансирования дефицита бюджета принятия Верховной Радой и подписания "пакета Качки-Кос"? И можно ли как-то отпетлять от этого, ссылаясь на необходимость войны?Пока Зеленскому удавалось не пускать в дело "пакет Качки-Кос" именно под предлогом войны: дескать, не до борьбы коррупцией сейчас и не до демократии с реформами – Путин на пороге.По оценкам мониторинговых организаций типа Transparency International Ukraine или New Europe Center, выполнение требований "пакета Качки-Кос" режимом Зеленского шло крайне медленно. В апреле 2026 года говорили о выполненных около 9% задач, а в июне The Guardian сообщала, что достигли 15%. По информации на сентябрь 2026 года этот показатель не изменился, что, ясное дело, считается неудовлетворительным.В это трудно поверить, но такой обман и торможение приносили Зеленскому удачу. Запад был первоочередно заинтересован в войне с Россией, потому прощал вороватому и насквозь коррумпированному укро-недофюреру все его шалости: и сворачивание демократии на Украине, и коррупцию, и разворовывание помощи, и перепродажу оружия на сторону.Более того, очень похоже, что и сейчас, после таких, казалось бы, грозных ультиматумов, Зеленский снова может пропетлять между требованиями.Европейский новостной сайт Euractiv поведал, что хоть в Евросоюзе и разочаровываются замедлением темпа реформ на Украине, но при этом опять готовы удовлетворять финансовые хотелки Зеленского. По данным Euractiv, в Брюсселе готовы отдать Киеву упомянутые фон дер Ляйен, но недоданные пока 37 миллиардов евро в рамках кредита на 90 миллиардов. И обсуждают возможность досрочно, уже в первой половине 2027 года, выделить 45 миллиардов евро, предназначенных на весь следующий год.Лишь бы только Зеленский дальше воевал с Россией!При этом Euractiv замечает, что выдача средств авансом поможет Украине решить проблему лишь в среднесрочной перспективе, зато усилит необходимость поиска долгосрочного удовлетворения финансовых потребностей Украины. То есть деньги будут искать и давать Киеву и дальше. Лишь бы воевал.А демократия, верховенство права, права и свободы человека, рыночные реформы и прочая высокопарная и прекраснодушная дребедень – это так, для отвода глаз и благородного прикрытия подлинных целей.Главное – найти возможность удовлетворить просьбу Зеленского и ускорить финансирование Киева. Как стало известно в Нью-Йорке, обсуждение финансирования продолжится через 7-10 дней. Ждем-с, чтобы всем в очередной раз все стало ясно!Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО
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https://ukraina.ru/20260924/beda-zelenskogo-kogda-u-evropy-na-samom-dele-konchatsya-dengi-i-oruzhie-dlya-ukrainy-1083385665.html
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мнения, весь скачко, верховная рада, ес, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, украина, европа, киев, дональд трамп, набу, реформы
Мнения, весь Скачко, Верховная Рада, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Киев, Дональд Трамп, НАБУ, реформы

Реформы и обман: деньги Украине для войны с Россией из "пакета Качки-Кос"

17:05 25.09.2026 (обновлено: 17:12 25.09.2026)
 
© Фото : cont.ws
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Фото : cont.ws
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
автор издания Украина.ру
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Встречи в Нью-Йорке на 81-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили: Запад, некогда коллективный, а сейчас разделенный на Европу, Великобританию и США, определился с судьбой недопрезидента Украины Владимира Зеленского. Все согласны: ему нужно воевать дальше.
А Зеленский хоть и заявил, что верит в мир, который наступит еще до предстоящей зимы, будет воевать. Куда ему деваться, если подтверждения ранее выданных гарантий личной безопасности нет, значит, уконтрапупить его может кто и где угодно.
Но остались два важных вопроса:
1) долго ли еще воевать Зеленскому?
2) если воевать, то как: влиять на происходящее или просто быть олицетворением, говорящей головой процесса, которая шум создает, но ни на что не влияет и не перечит спонсорам войны?
При ответе на первый вопрос важно учитывать, что США и их президент Дональд Трамп, похоже, Зеленского уже списали и отвели ему небольшой срок: два-три месяца, а потом – замена на такого же болванчика, только более покорного. Если анализировать слова американцев, к этому все идет.
Хотя бы потому, что Зеленский своей готовностью воевать и упрямством в этом деле уже подвел Трампа. Война негативно влияет на рейтинг республиканцев на выборах в Конгресс и может практически гарантировано привести к потере республиканского большинства в Палате представителей. А это осложнит и без того несладкую жизнь Трампа.
Поэтому очень важно узнать, как американцы будут избавляться от украинского недофюрера.
У Европы же – совсем иная точка зрения: ЕС вместе с Великобританией пока готовы оставить Зеленского на прежнем посту, потому что он всем устраивает Европу. И главное – готов воевать. Особенно если ему дадут хоть что-то из необходимого для войны.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2026
6 августа, 06:53
Европа готовится добивать режим Зеленского. И делить наследство Украины
Отвечая на второй вопрос: американцы готовы согласиться с любым исходом. Зеленского они списывают, потому им все равно, будет ли он перед своим концом чем-то руководить или от него избавятся, как от бесполезной игрушки.
А вот европейцам в этом деле – сложнее. Они, судя по всему, хотят провернуть такую комбинацию, при которой нужно максимально ослабить Зеленского и окончательно превратить его в марионетку, которая как бы всем руководит, ведет оголтелую русофобскую войну до конца, но ни на что уже не влияет.
Именно об этом и говорит кампания, цель которой – превратить Зеленского в бессмысленное ничто, убрав из его рук рычаги управления всеми силовиками Украины, ее судебной системой, прокурорским надзором над юридическими процессами в стране.
Именно для этого европейцы и пытаются задействовать два уже давно испытанных рычагов воздействия: требования продолжить реформы и побороть коррупцию. На первый план вышел как бы уже подзабытый "пакет Качки-Кос", в котором и зашиты эти требования – на новом этапе.
Как известно, в Нью-Йорке Зеленский встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая выдвинула ему жесткие условия: либо он проводит реформы из "пакета Качки-Кос" и сам превращается в ничто, но дальше ведет войну, либо европейцы ему не дадут ничего.
Чтобы Зеленский думал быстрее и стал посговорчивее, агентство Bloomberg сообщило, что ЕС усомнился в правдивости расчетов Украины о том, сколько дополнительного финансирования ей необходимо. Киев, как известно, затребовал дополнительно 27 миллиардов евро, чтобы и воевать, и закрыть бюджетные дыры Украины до конца этого года. Власти Украины попросили Евросоюз ускорить выдачу еще в этом году рассчитанного на 2026-2027 годы 90-миллиардного кредита, не дожидаясь конца следующего года.
А вот ЕС не верит в эти расчеты. После встречи с Зеленским фон дер Ляйен отдельно напомнила, что в этом году для Украины еще доступны 37 миллиардов евро, но связала дальнейшую бюджетную поддержку с продвижением реформ в Верховной Раде.
Так и всплыл "пакет Качки-Кос". На самом деле это не отдельный закон, а перечень приоритетных реформ – якобы для ускорения вступления Украины в ЕС, получения финансовой помощи и – внимательно следите за руками и языком! – обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией и развития подконтрольных Западу демократических институтов.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
14 сентября, 15:04
Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать ГенпрокуратуруВ Еврокомиссии призвали Киев реформировать Генпрокуратуру и ввести конкурс на должность её главы на фоне скандала с Кравченко и НАБУ. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь ЕК Гийом Мерсье
Пакет этот был согласован в декабре 2025 года вице-премьером Украины по евроинтеграции Тарасом Качкой (он уже уволен с должности) и еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Вот его ключевые направления:
– внести комплексные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы убрать препятствия в делах о коррупции на высоком уровне;
– укрепить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), расширить их юрисдикцию;
– дать НАБУ доступ к независимым судебным экспертизам;
– пересмотреть процедуру назначения и увольнения генерального прокурора с учётом европейских стандартов (при участии Венецианской комиссии);
– наладить прозрачный, основанный на заслугах отбор прокуроров;
– провести реформу Государственного следственного управления;
– принять антикоррупционную стратегию;
– изменить процедуры отбора, назначения и увольнения судей — с привлечением международных экспертов.
Если сократить смыслы и перевести на понятный язык, "пакет Качки-Кос" говорит о главном: глава Украины должен согласиться с нормами, которыми правоохранительные органы выводятся из-под его контроля. Полностью.
Как? Путем изменения законодательства и отбора кадров на конкурсах с решающим правом голоса международных экспертов. А президент при таком раскладе даже на свадебного генерала тянет с трудом. Ни на что не влияет, но за все отвечает, потому что все процессы как бы олицетворяет.
Вот такой бессловесный болванчик Европе и нужен. Она хочет сделать его из Зеленского. В ЕС надеются, что с таким исходом могут согласиться и США – типа, им-то какая разница?
Зеленский же сейчас тоже решает для себя главные вопросы: будет ли ЕС требовать в качестве условия выделения средств для финансирования дефицита бюджета принятия Верховной Радой и подписания "пакета Качки-Кос"? И можно ли как-то отпетлять от этого, ссылаясь на необходимость войны?
Пока Зеленскому удавалось не пускать в дело "пакет Качки-Кос" именно под предлогом войны: дескать, не до борьбы коррупцией сейчас и не до демократии с реформами – Путин на пороге.
По оценкам мониторинговых организаций типа Transparency International Ukraine или New Europe Center, выполнение требований "пакета Качки-Кос" режимом Зеленского шло крайне медленно. В апреле 2026 года говорили о выполненных около 9% задач, а в июне The Guardian сообщала, что достигли 15%. По информации на сентябрь 2026 года этот показатель не изменился, что, ясное дело, считается неудовлетворительным.
В это трудно поверить, но такой обман и торможение приносили Зеленскому удачу. Запад был первоочередно заинтересован в войне с Россией, потому прощал вороватому и насквозь коррумпированному укро-недофюреру все его шалости: и сворачивание демократии на Украине, и коррупцию, и разворовывание помощи, и перепродажу оружия на сторону.
Более того, очень похоже, что и сейчас, после таких, казалось бы, грозных ультиматумов, Зеленский снова может пропетлять между требованиями.
Европейский новостной сайт Euractiv поведал, что хоть в Евросоюзе и разочаровываются замедлением темпа реформ на Украине, но при этом опять готовы удовлетворять финансовые хотелки Зеленского. По данным Euractiv, в Брюсселе готовы отдать Киеву упомянутые фон дер Ляйен, но недоданные пока 37 миллиардов евро в рамках кредита на 90 миллиардов. И обсуждают возможность досрочно, уже в первой половине 2027 года, выделить 45 миллиардов евро, предназначенных на весь следующий год.
Лишь бы только Зеленский дальше воевал с Россией!
При этом Euractiv замечает, что выдача средств авансом поможет Украине решить проблему лишь в среднесрочной перспективе, зато усилит необходимость поиска долгосрочного удовлетворения финансовых потребностей Украины. То есть деньги будут искать и давать Киеву и дальше. Лишь бы воевал.
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
Вчера, 07:33
Беда Зеленского: когда у Европы на самом деле кончатся деньги и оружие для УкраиныВ Киеве официально признали исчерпание собственных денег на войну. В государственной казне образовалась брешь такого масштаба, что правительству буквально нечем закрывать жалованье военнослужащим на передовой и выплаты семьям погибших. 190 миллионов долларов в день — именно столько для Киева стоит сдерживание российского наступления.
А демократия, верховенство права, права и свободы человека, рыночные реформы и прочая высокопарная и прекраснодушная дребедень – это так, для отвода глаз и благородного прикрытия подлинных целей.
Главное – найти возможность удовлетворить просьбу Зеленского и ускорить финансирование Киева. Как стало известно в Нью-Йорке, обсуждение финансирования продолжится через 7-10 дней. Ждем-с, чтобы всем в очередной раз все стало ясно!
Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО
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