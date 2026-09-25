https://ukraina.ru/20260925/reformy-i-obman-dengi-ukraine-dlya-voyny-s-rossiey-iz-paketa-kachki-kos-1083432381.html

Реформы и обман: деньги Украине для войны с Россией из "пакета Качки-Кос"

Реформы и обман: деньги Украине для войны с Россией из "пакета Качки-Кос" - 25.09.2026 Украина.ру

Реформы и обман: деньги Украине для войны с Россией из "пакета Качки-Кос"

Встречи в Нью-Йорке на 81-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили: Запад, некогда коллективный, а сейчас разделенный на Европу, Великобританию и США, определился с судьбой недопрезидента Украины Владимира Зеленского. Все согласны: ему нужно воевать дальше.

2026-09-25T17:05

2026-09-25T17:05

2026-09-25T17:12

мнения

весь скачко

верховная рада

ес

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

украина

европа

киев

дональд трамп

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А Зеленский хоть и заявил, что верит в мир, который наступит еще до предстоящей зимы, будет воевать. Куда ему деваться, если подтверждения ранее выданных гарантий личной безопасности нет, значит, уконтрапупить его может кто и где угодно.Но остались два важных вопроса:1) долго ли еще воевать Зеленскому?2) если воевать, то как: влиять на происходящее или просто быть олицетворением, говорящей головой процесса, которая шум создает, но ни на что не влияет и не перечит спонсорам войны?При ответе на первый вопрос важно учитывать, что США и их президент Дональд Трамп, похоже, Зеленского уже списали и отвели ему небольшой срок: два-три месяца, а потом – замена на такого же болванчика, только более покорного. Если анализировать слова американцев, к этому все идет.Хотя бы потому, что Зеленский своей готовностью воевать и упрямством в этом деле уже подвел Трампа. Война негативно влияет на рейтинг республиканцев на выборах в Конгресс и может практически гарантировано привести к потере республиканского большинства в Палате представителей. А это осложнит и без того несладкую жизнь Трампа.Поэтому очень важно узнать, как американцы будут избавляться от украинского недофюрера.У Европы же – совсем иная точка зрения: ЕС вместе с Великобританией пока готовы оставить Зеленского на прежнем посту, потому что он всем устраивает Европу. И главное – готов воевать. Особенно если ему дадут хоть что-то из необходимого для войны.Отвечая на второй вопрос: американцы готовы согласиться с любым исходом. Зеленского они списывают, потому им все равно, будет ли он перед своим концом чем-то руководить или от него избавятся, как от бесполезной игрушки.А вот европейцам в этом деле – сложнее. Они, судя по всему, хотят провернуть такую комбинацию, при которой нужно максимально ослабить Зеленского и окончательно превратить его в марионетку, которая как бы всем руководит, ведет оголтелую русофобскую войну до конца, но ни на что уже не влияет.Именно об этом и говорит кампания, цель которой – превратить Зеленского в бессмысленное ничто, убрав из его рук рычаги управления всеми силовиками Украины, ее судебной системой, прокурорским надзором над юридическими процессами в стране.Именно для этого европейцы и пытаются задействовать два уже давно испытанных рычагов воздействия: требования продолжить реформы и побороть коррупцию. На первый план вышел как бы уже подзабытый "пакет Качки-Кос", в котором и зашиты эти требования – на новом этапе.Как известно, в Нью-Йорке Зеленский встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая выдвинула ему жесткие условия: либо он проводит реформы из "пакета Качки-Кос" и сам превращается в ничто, но дальше ведет войну, либо европейцы ему не дадут ничего.Чтобы Зеленский думал быстрее и стал посговорчивее, агентство Bloomberg сообщило, что ЕС усомнился в правдивости расчетов Украины о том, сколько дополнительного финансирования ей необходимо. Киев, как известно, затребовал дополнительно 27 миллиардов евро, чтобы и воевать, и закрыть бюджетные дыры Украины до конца этого года. Власти Украины попросили Евросоюз ускорить выдачу еще в этом году рассчитанного на 2026-2027 годы 90-миллиардного кредита, не дожидаясь конца следующего года.А вот ЕС не верит в эти расчеты. После встречи с Зеленским фон дер Ляйен отдельно напомнила, что в этом году для Украины еще доступны 37 миллиардов евро, но связала дальнейшую бюджетную поддержку с продвижением реформ в Верховной Раде.Так и всплыл "пакет Качки-Кос". На самом деле это не отдельный закон, а перечень приоритетных реформ – якобы для ускорения вступления Украины в ЕС, получения финансовой помощи и – внимательно следите за руками и языком! – обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией и развития подконтрольных Западу демократических институтов.Пакет этот был согласован в декабре 2025 года вице-премьером Украины по евроинтеграции Тарасом Качкой (он уже уволен с должности) и еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Вот его ключевые направления:– внести комплексные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы убрать препятствия в делах о коррупции на высоком уровне;– укрепить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), расширить их юрисдикцию;– дать НАБУ доступ к независимым судебным экспертизам;– пересмотреть процедуру назначения и увольнения генерального прокурора с учётом европейских стандартов (при участии Венецианской комиссии);– наладить прозрачный, основанный на заслугах отбор прокуроров;– провести реформу Государственного следственного управления;– принять антикоррупционную стратегию;– изменить процедуры отбора, назначения и увольнения судей — с привлечением международных экспертов.Если сократить смыслы и перевести на понятный язык, "пакет Качки-Кос" говорит о главном: глава Украины должен согласиться с нормами, которыми правоохранительные органы выводятся из-под его контроля. Полностью.Как? Путем изменения законодательства и отбора кадров на конкурсах с решающим правом голоса международных экспертов. А президент при таком раскладе даже на свадебного генерала тянет с трудом. Ни на что не влияет, но за все отвечает, потому что все процессы как бы олицетворяет.Вот такой бессловесный болванчик Европе и нужен. Она хочет сделать его из Зеленского. В ЕС надеются, что с таким исходом могут согласиться и США – типа, им-то какая разница?Зеленский же сейчас тоже решает для себя главные вопросы: будет ли ЕС требовать в качестве условия выделения средств для финансирования дефицита бюджета принятия Верховной Радой и подписания "пакета Качки-Кос"? И можно ли как-то отпетлять от этого, ссылаясь на необходимость войны?Пока Зеленскому удавалось не пускать в дело "пакет Качки-Кос" именно под предлогом войны: дескать, не до борьбы коррупцией сейчас и не до демократии с реформами – Путин на пороге.По оценкам мониторинговых организаций типа Transparency International Ukraine или New Europe Center, выполнение требований "пакета Качки-Кос" режимом Зеленского шло крайне медленно. В апреле 2026 года говорили о выполненных около 9% задач, а в июне The Guardian сообщала, что достигли 15%. По информации на сентябрь 2026 года этот показатель не изменился, что, ясное дело, считается неудовлетворительным.В это трудно поверить, но такой обман и торможение приносили Зеленскому удачу. Запад был первоочередно заинтересован в войне с Россией, потому прощал вороватому и насквозь коррумпированному укро-недофюреру все его шалости: и сворачивание демократии на Украине, и коррупцию, и разворовывание помощи, и перепродажу оружия на сторону.Более того, очень похоже, что и сейчас, после таких, казалось бы, грозных ультиматумов, Зеленский снова может пропетлять между требованиями.Европейский новостной сайт Euractiv поведал, что хоть в Евросоюзе и разочаровываются замедлением темпа реформ на Украине, но при этом опять готовы удовлетворять финансовые хотелки Зеленского. По данным Euractiv, в Брюсселе готовы отдать Киеву упомянутые фон дер Ляйен, но недоданные пока 37 миллиардов евро в рамках кредита на 90 миллиардов. И обсуждают возможность досрочно, уже в первой половине 2027 года, выделить 45 миллиардов евро, предназначенных на весь следующий год.Лишь бы только Зеленский дальше воевал с Россией!При этом Euractiv замечает, что выдача средств авансом поможет Украине решить проблему лишь в среднесрочной перспективе, зато усилит необходимость поиска долгосрочного удовлетворения финансовых потребностей Украины. То есть деньги будут искать и давать Киеву и дальше. Лишь бы воевал.А демократия, верховенство права, права и свободы человека, рыночные реформы и прочая высокопарная и прекраснодушная дребедень – это так, для отвода глаз и благородного прикрытия подлинных целей.Главное – найти возможность удовлетворить просьбу Зеленского и ускорить финансирование Киева. Как стало известно в Нью-Йорке, обсуждение финансирования продолжится через 7-10 дней. Ждем-с, чтобы всем в очередной раз все стало ясно!Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО

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https://ukraina.ru/20260914/srazu-posle-skandala-evrokomissiya-prizvala-ukrainu-reformirovat-genprokuraturu-1083186444.html

https://ukraina.ru/20260924/beda-zelenskogo-kogda-u-evropy-na-samom-dele-konchatsya-dengi-i-oruzhie-dlya-ukrainy-1083385665.html

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мнения, весь скачко, верховная рада, ес, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, украина, европа, киев, дональд трамп, набу, реформы