https://ukraina.ru/20260925/ubiytsa-i-predatel-zelenskiy-vlyapalsya-v-mezhdunarodnyy-skandal-1083433153.html

"Убийца и предатель": Зеленский вляпался в международный скандал

"Убийца и предатель": Зеленский вляпался в международный скандал - 25.09.2026 Украина.ру

"Убийца и предатель": Зеленский вляпался в международный скандал

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Владимира Зеленского в предательстве из-за разглашения данных о пленных солдатах КНДР. Критика была настолько жесткой, что эксперты не вспомнили ни одного случая в международной практике, когда лидер одного союзнического государства так оскорбительно высказался в адрес другого.

2026-09-25T16:20

2026-09-25T16:20

2026-09-25T16:20

эксклюзив

южная корея

сеул

кндр

дмитрий василец

елена панина

владимир зеленский

оон

впк

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И было за что. Причиной стало публичное заявление главы киевского режима, что два военнослужащих из КНДР, взятых в плен, были перемещены на территорию Южной Кореи.Эта информация не подлежала огласке по условиям сторон, но Зеленский договоренности нарушил – причём с трибуны ООН. По мнению лидера Южной Кореи, глава киевского режима руководствовался исключительно желанием привлечь внимание к собственной персоне."Не считаясь с состоянием межкорейских отношений, человеческими жертвами или ущербом для национальных интересов, – поспешил растрезвонить всему миру о репатриации ради самопиара, – заявил Ли Чжэ Мён. – Тех, кто ставит под угрозу человеческие жизни и национальную безопасность ради мелкой личной выгоды, справедливо называют убийцами или предателями".Как теперь будут развиваться отношения двух стран, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Президент Южной Кореи отчитал Зеленского за длинный язык. Зеленский в который уже раз выбрал хайп и упустил прекрасную возможность промолчать.Президент Южной Кореи резко раскритиковал киевского царька за то, что тот с трибуны ООН объявил о передаче Сеулу двух северокорейских пленных."Человека, который ради собственной мелкой выгоды вредит чьей-то жизни, национальным интересам и безопасности, называют убийцей или предателем, — написал Ли Чжэ Мён в твиттере. Добавив: — Те, кто, не считаясь ни с состоянием межкорейских отношений, ни с тем, что кто-то может погибнуть, ни с ущербом национальным интересам, ради демонстрации “достижения” раструбили на весь мир о передаче пленных, с барабанным боем и плясками, не только не способны понять наши усилия по сохранению этого в тайне, но, вероятно, даже не понимают, в чём здесь может быть проблема".А проблем действительно хватает. До того, как Зеленский брякнул – самый подходящий термин – своё заявление, Сеул мог балансировать на международной арене, сохраняя более-менее рабочие отношения с Западом, Россией, Украиной и даже КНДР.Ли строит линию на понижение напряжённости и постепенное восстановление контактов с Севером. Однако теперь это будет делать намного сложнее. Поскольку противники Ли в Южной Корее, с разных сторон, или критикуют его вовлечённость в украинский конфликт, или призывают отбросить сомнения и начать конфронтацию с Россией всерьёз.При этом Ли понимает, что конфронтация Южной Кореи с Россией будет означать дальнейшее военное усиление КНДР. Если Сеул уже публично работает рука об руку с Украиной и Западом, то Москва может быть менее заинтересована сдерживать военно-техническое сближение с Пхеньяном и охотнее трактовать Южную Корею как участника антироссийской коалиции.Причём Зеленский подложил свинью и сам себе. Южная Корея – один из немногих крупных производителей вооружений, который пока не поставляет оружия Киеву в товарных объемах. В июле Ли Чжэ Мён дал Киеву $100 млн помощи, но при этом ещё раз подтвердил отказ от передачи оружия. В августе Сеул вновь отклонил запросы Киева на вооружения и системы ПВО.Причём у Южной Кореи есть именно то, чего киевскому режиму хронически не хватает: боеприпасы, артиллерия, ПВО, ракетные и радиолокационные технологии, наконец мощный ВПК.Конечно, южнокорейская промышленность косвенно поддерживала Украину, пополняя запасы США и европейских стран, которые затем отдавали собственные боеприпасы Киеву. Но прямого военного участия Сеул избегает — и теперь данный вопрос стал ещё более токсичным.Как минимум, в Сеуле будут исходить из простого правила: в закрытых договорённостях с Киевом конфиденциальность сохраняется до тех пор, пока тому не захочется устроить международный спектакль.Украинский аналитик Виталий Куприй:Наша недалекая власть вредителей снова вляпалась в международный скандал. Теперь Зеленский рассорился с Южной Кореей, которая, по сути, является нашим союзником.Президент Южной Кореи Ли Дже Мьон обвинил Украину в нарушении договоренности о неразглашении после того, как Зеленский сообщил о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Он назвал Зеленского жестоким и безответственным.Ведь теперь это нанесло ущерб национальной безопасности его страны и, вероятно, приведет к заключению, а возможно и смерти близких и родственников пленных. Вот что делают наркотики и желание хайпировать. И никто из так называемой оппозиции до сих пор не озвучил слово "ОТСТАВКА!".Политический аналитик Дмитрий Василец:Гауляйтер Украины решил попиариться в ООН рассказав, что передал двоих пленных граждан КНДР в Южную Корею, а это оказалось была секретная и очень чувствительная информация, которую южнокорейцы просили ни при каких обстоятельствах не разглашать.Но Зеленскому плевать, пиар понад усе! Реакция не заставила себя долго ждать, президент Южной Кореи заявил: "Неизвестно, какие обстоятельства заставили украинскую сторону нарушить договор о неразглашении и обнародовать эту информацию, но это вызывает большое сожаление", – написал Ли Чжэ Мён в Х.Президент Южной Кореи о Зеленском еще и добавил "человека, который ради собственной мелкой выгоды вредит чьей-то жизни, национальным интересам и безопасности, называют убийцей или предателем".Так что Южная Корея сейчас, благодаря желанию пиара пана Зеленского, будет иметь жёсткий разговор с Ким Чен Ыном. И в случае отказа отдавать граждан КНДР, они реально рискуют получить войну с ядерным исходом.Журналист Аркадий Бабченко*:"Тех, кто ради мелкой личной выгоды вредит чьей-то жизни, государственным интересам и безопасности, называют убийцами или предателями родины. Критиковать обоснованные и правомерные меры по неразглашению — неправильно.Я не знаю, какие обстоятельства были у украинской стороны, нарушившей соглашение о неразглашении и обнародовавшей информацию, но это вызывает глубокое сожаление....Если задуматься о чьей-то жизни, национальной безопасности и государственных интересах, то подобная жестокость и безответственность просто недопустимы.Государственные дела делаются для страны и народа, а не ради интересов или популярности власти и правящих лиц.... Для тех, кто, не заботясь о том, что станет с межкорейскими отношениями, умрет ли кто-то или пострадают ли государственные интересы, трубил бы во все трубы и танцевал, рекламируя на весь мир факт репатриации пленных ради того, чтобы похвастаться результатами, непубличные усилия нашего правительства непонятны".Вы думаете, это я? Очередную зеленофоюбию развожу? Да если бы.Это Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён официально пишет в своем твиттере о Президенте Украины Владимире Зеленском! В связи с разглашением им на Генассамблее ООН секретных данных о передаче двух северокорейских пленных в Южную Корею. Всуперечь договоренностям.Я не знаю, но, думаю, это первый случай в дипломатии, когда президент одного дружественного государства чуть ли не напрямую называет президента другого дружественного государства – убийцей и предателем. Эта публичная прилюдная выволочка другого действующего Президента на весь мир как щенка с поучением просто элементарнейших азов сотрудничества – это такой дипломатический ляпас, такой позор...Бог ты мой, да мне то сейчас стыдно то. Отберите у него микрофон. Заклейте ему то отверстие, откуда у хомо разумных обычно выходят мысли.И никогда не выпускайте на люди. Да еще и от вечно сдержанных азиатов, не привыкших выказывать свои мысли и эмоции публично! Это просто крайняя степень раздражения второй стороны. Стороны твоих союзников. Которые теперь трижды пошлют, прежде чем снова иметь с тобой какое-то дело.За одну неделю, за одну неделю, рассориться на высочайшем дипломатическом уровне с Эстонией, Карл! и Южной Кореей, странами, которые тебя поддерживали всегда – это просто какой-то невероятный, фантастический талант надо иметь.И все ради красивой позы под софитами.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-ne-khochet-chtoby-ukraintsy-ego-nenavideli-i-prezirali-1083407986.html

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эксклюзив, южная корея, сеул, кндр, дмитрий василец, елена панина, владимир зеленский, оон, впк