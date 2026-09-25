https://ukraina.ru/20260925/udary-vsu-po-rynkam-gorlovki---eto-shakaliy-instinkt-bit-po-bezzaschitnym-schitaet-posol-rf-1083434786.html
Удары ВСУ по рынкам Горловки - это "шакалий инстинкт" бить по беззащитным, считает посол РФ
Удары ВСУ по рынкам Горловки - это "шакалий инстинкт" бить по беззащитным, считает посол РФ - 25.09.2026 Украина.ру
Удары ВСУ по рынкам Горловки - это "шакалий инстинкт" бить по беззащитным, считает посол РФ
Налет БПЛА ВСУ на рынок в прифронтовом городе циничный, кровожадный и демонстрирующий "шакалий инстинкт" исполнителей этой акции. Об этом 25 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-09-25T17:43
2026-09-25T17:43
2026-09-25T17:43
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горловка
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мирные жители
днр
атака бпла
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Украинские террористы сегодня подвергли атакам БПЛА рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, есть пострадавшие - об этом заявлял глава администрации города Иван Приходько, отметил Мирошник в своём телеграм-канале. "Что еще может выглядеть циничнее и кровожаднее, чем воздушный налет на рынок в прифронтовом городе?! Кому не ясно, что это место куда сходятся местные жители за мясом, картошкой и прочей домашней мелочью, которая позволяет выживать в условиях энергоцида, налетов и перебоев с водоснабжением и связью? И это точно то место, где не продают и не хранят снаряды и ракеты. Но атакуют его не за этим, а исключительно из "шакальего инстинкта" нападать на беззащитных и безоружных", - констатировал российский дипломат.Горловка в ДНР регулярно подвергается атакам ВСУ. Местные власти констатируют разрушения и жертвы среди мирного населения. СК РФ возбуждает по таким фактам уголовные дела. Международные правозащитные организации игнорируют обстрелы Горловки и других населённых пунктов на территории России.Мнение эксперта: Дмитрий Голубовский: Если Россия зимой добьет логистику и энергетику Украины, весной может наступить мирВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, горловка, донецкая народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина, мирные жители, днр, атака бпла, бпла сегодня, донбасс, новые регионы
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина, мирные жители, ДНР, атака БПЛА, БПЛА сегодня, Донбасс, Новые регионы
Удары ВСУ по рынкам Горловки - это "шакалий инстинкт" бить по беззащитным, считает посол РФ
Налет БПЛА ВСУ на рынок в прифронтовом городе циничный, кровожадный и демонстрирующий "шакалий инстинкт" исполнителей этой акции. Об этом 25 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Украинские террористы сегодня подвергли атакам БПЛА рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, есть пострадавшие - об этом заявлял глава администрации города Иван Приходько, отметил Мирошник в своём телеграм-канале.
"Что еще может выглядеть циничнее и кровожаднее, чем воздушный налет на рынок в прифронтовом городе?! Кому не ясно, что это место куда сходятся местные жители за мясом, картошкой и прочей домашней мелочью, которая позволяет выживать в условиях энергоцида, налетов и перебоев с водоснабжением и связью? И это точно то место, где не продают и не хранят снаряды и ракеты. Но атакуют его не за этим, а исключительно из "шакальего инстинкта" нападать на беззащитных и безоружных", - констатировал российский дипломат.
Горловка в ДНР регулярно подвергается атакам ВСУ. Местные власти констатируют разрушения и жертвы среди мирного населения. СК РФ возбуждает по таким фактам уголовные дела. Международные правозащитные организации игнорируют обстрелы Горловки и других населённых пунктов на территории России.
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