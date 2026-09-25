https://ukraina.ru/20260925/udary-vsu-po-rynkam-gorlovki---eto-shakaliy-instinkt-bit-po-bezzaschitnym-schitaet-posol-rf-1083434786.html

Удары ВСУ по рынкам Горловки - это "шакалий инстинкт" бить по беззащитным, считает посол РФ

Удары ВСУ по рынкам Горловки - это "шакалий инстинкт" бить по беззащитным, считает посол РФ - 25.09.2026 Украина.ру

Удары ВСУ по рынкам Горловки - это "шакалий инстинкт" бить по беззащитным, считает посол РФ

Налет БПЛА ВСУ на рынок в прифронтовом городе циничный, кровожадный и демонстрирующий "шакалий инстинкт" исполнителей этой акции. Об этом 25 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

2026-09-25T17:43

2026-09-25T17:43

2026-09-25T17:43

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Украинские террористы сегодня подвергли атакам БПЛА рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, есть пострадавшие - об этом заявлял глава администрации города Иван Приходько, отметил Мирошник в своём телеграм-канале. "Что еще может выглядеть циничнее и кровожаднее, чем воздушный налет на рынок в прифронтовом городе?! Кому не ясно, что это место куда сходятся местные жители за мясом, картошкой и прочей домашней мелочью, которая позволяет выживать в условиях энергоцида, налетов и перебоев с водоснабжением и связью? И это точно то место, где не продают и не хранят снаряды и ракеты. Но атакуют его не за этим, а исключительно из "шакальего инстинкта" нападать на беззащитных и безоружных", - констатировал российский дипломат.Горловка в ДНР регулярно подвергается атакам ВСУ. Местные власти констатируют разрушения и жертвы среди мирного населения. СК РФ возбуждает по таким фактам уголовные дела. Международные правозащитные организации игнорируют обстрелы Горловки и других населённых пунктов на территории России.Мнение эксперта: Дмитрий Голубовский: Если Россия зимой добьет логистику и энергетику Украины, весной может наступить мирВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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