https://ukraina.ru/20260925/rossiyskaya-armiya-szhimaet-koltso-okruzheniya-glavnye-sobytiya-svo-za-nedelyu-1083424808.html
Российская армия сжимает кольцо окружения. Главные события СВО за неделю
Российская армия сжимает кольцо окружения. Главные события СВО за неделю - 25.09.2026 Украина.ру
Российская армия сжимает кольцо окружения. Главные события СВО за неделю
Армейские подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Наши штурмовики усилили активность с нескольких сторон.
2026-09-25T17:04
2026-09-25T17:04
2026-09-25T17:04
эксклюзив
вооруженные силы украины
денис резников
россия
орехов
доброполье
алексей хрипун
вкс
"рубикон"
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078490992_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_895ebc61696c246765dfd4f0e0dffc52.png
На рубеже Бударки – Малая Волчья сходящимися направлениями боевые группы успешно действуют по линии Николаевка – Варваровка, отсекая северный выступ по руслу реки Волчья. В районе населенных пунктов Благодатное и Нефедовка держат под контролем узкий коридор, связывающий окруженную группировку противника с ближайшим тылом, не позволяя врагу взаимодействовать и обеспечивать находящиеся в "котле" подразделения.Юго-восточнее Волчанского района по высотам водораздела, направлением Ольховатка – Курганное – Приколотное, формируется эшелонированный плацдарм для дальнейшего наступления и блокировки. На северо-западе наши подразделения охватывают восточный узел обороны ВСУ по линии Рубленное – Крейдянка – Потихоново. Продвижением от госграницы на участке Бударки – Крейдянка общим направлением в центр "котла" блокируется транспортная дорожная сеть, связывающая очаги сопротивления ВСУ.Одновременно наносятся огневые удары по элементам транспортно-логистической сети противника, которая обеспечивает связь Волчанского и Великобурлукского участков фронта. Северяне продолжают разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части "котла" на небольшие участки окружения, после чего по врагу работают авиация и артиллерия. Зафиксировано поражение живой силы и техники ВСУ в районах Красного Яра, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипунов, Варваровки и Грачевки. Активные усилия наших войск сосредоточены на расширении внешней зоны контроля вблизи Подсреднего, Новосёловки, Петропавловки и Приколотного.В зоне ответственности группировки "Запад" многочисленные контратаки ВСУ заметно затормозились. По данным с мест, личный состав подразделений 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ сорвали попытки врага закрепиться мелкими группами на рубеже Мирное — Ставки — Колодези — балка Кроличья, а также удержали под полным контролем Шаблин яр и Пиньков яр на севере Кировска. На фланге со стороны Оскола российские гвардейцы ликвидировали прорвавшиеся к Ивановке пехотные группы противника, полностью восстановив контроль над участком протяженностью до пяти километров.На южном участке за противником остается мощный укрепрайон шахты "Засядько" в Новоселовке, откуда открывается господствующий обзор на Зеленую Долину. Опираясь на это, ВСУ пытаются организовать логистические цепочки: через Выползово и Дерилово пехота направляется к Паликаровскому ставку, а по высохшим прудам — в разрушенный центр Шандриголово с целью блокировки трассы между Ставками и Долиной. Российская артиллерия и операторы БПЛА пресекают эти маневры, попутно уничтожая колесную мототехнику и наземные роботизированные комплексы (НРТК), осуществляющие подвоз резервов из Новоселовки.Четкое и слаженное взаимодействие нашей аэроразведки, артиллерии и ВКС купирует продвижение штурмовых групп противника. Несмотря на продвижение ВС РФ на ряде других направлений, линия Лиман — Ямполь остаётся одним из наиболее напряжённых и проблемных участков фронта.Наша авиация заметно активизировали работу на Дружковском направлении. Серия точных и мощных ударов была нанесена по району Старорайского. По самой Дружковке тоже отрабатывают без остановки. В черте города активно и результативно работает "Рубикон" во взаимодействии с ВКС РФ. В Краматорске ситуация для противника ухудшается. Наши войска продолжают методично уничтожать военную инфраструктуру — в частности, авиаударом был успешно разрушен еще один важный мост через реку Красноторка, отрезан транспортный узел. Но говорить о боях в черте города пока рано.В районе Алексеево-Дружковки наши подразделения пытаются расширять вклинение и охватывать позиции ВСУ с нескольких направлений. Севернее действуют в районах Куртовки, Веролюбовки и Фёдоровки с общим направлением в сторону Белокузьминовки. Идет формирование южного фланга охвата Краматорской агломерации. Бои продолжаются и в районе Васюковки и Васильевской Пустоши.Минобороны РФ сообщило об образовании Добропольского "котла" в городе из остатков сил двух бригад ВСУ и штурмового полка "Скала". В окружение попали подразделения 4-ой и 15-ой бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала". Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Захват восточной части и "серая зона" до Святогоровки (по некоторым данным) указывают на то, что передовые отряды ВС РФ, наступая с востока и северо-востока, сломали оборону ВСУ в районе Анновки и террикона шахты "Алмазная". При этом выход к администрации и расширение "серой зоны" до Святогоровки означают, что как таковой устойчивой линии обороны украинских сил по периметру населенного пункта к этому моменту уже не существовало.По сообщениям украинских информационных ресурсов, за минувшую неделю 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ВСУ понес существенные потери в живой силе и технике. В целом, по имеющимся данным, потери противника по периметру и в самом Доброполье оцениваются примерно в 50 военнослужащих в сутки, в том числе из-за смены статуса на тяжелый "трехсотый". Легкораненых вообще не отпускают с передовой.Подразделения группировки "Восток" продвинулись на пяти участках фронта. Воины-забайкальцы продавили оборону ВСУ западнее Зоревки, бойцы из Бурятии взяли новые опорники северо-западнее Зарницы, а амурские штурмовики наступают западнее Червоной Криницы и Новоселовки. В районах Великомихайловки и Светлой Долины огнем артиллерии уничтожены САУ "Богдана" и два наземных колесных робота (НРТК).Параллельно со штурмовыми действиями приморские и сахалинские бойцы западнее Ровного, Копаней и Лесного нанесли массированный удар по системам связи и управления противника. Суточные потери ВСУ на направлении превысили две роты живой силы. Ударами артиллерии и FPV-дронов уничтожена техника врага, а также ликвидированы 37 пунктов управления беспилотниками, 9 терминалов Starlink и 105 антенн наземных станций управления (НСУ). .Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка и Юльевка Запорожской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и 21 автомобиль.В зоне ответственности нашей группировки войск на этом участке остаётся Ореховское направление Запорожского фронта. Российские войска продолжают операцию в районе Орехова, тогда как украинские подразделения пытаются удержаться на западных и северных окраинах города. Одновременно ВС РФ ведут наступательные действия в Преображенке и районе Егоровки. Наши штурмовые группы продвинулись в западную часть Егоровки и занимают расположенные поблизости опорные пункты. Дальнейшее развитие событий военкоры и аналитики связывает с выходом российских войск к реке Конке. В случае закрепления достигнутых результатов положение украинских подразделений на прилегающих участках может осложниться, однако говорить о завершении боёв за Орехов пока преждевременно.Войска группировки "Центр" развивают наступление на Новопавловском участке, закрепляя достигнутый ранее успех. Упорные бои продолжаются в направлении Новопавловки и Межевой. Противник цепляется за населенный пункт Сергеевка. Наши штурмовые группы стремятся охватить село с нескольких сторон, нарушить его снабжение и создать условия для дальнейшего продвижения. Тактическое значение этого участка определяется не столько самим населённым пунктом, сколько возможностью обеспечить фланги наступающей группировки. Сергеевка — важный промежуточный рубеж перед дальнейшими действиями в сторону Межевой.Определенную роль в результате наступательных действий российской армии на ключевых направлениях играет фактор осенних туманов. Ухудшение видимости временно снижает эффективность беспилотной разведки и ударных дронов, позволяя сторонам активнее перебрасывать подразделения, проводить ротации и снабжать передовые позиции. Именно этим, по мнению военных экспертов, объясняется заметное оживление фронта в последние дни.
https://ukraina.ru/20260918/rossiyskaya-armiya-zakhlopnula-reznikovskiy-kotel-i-dobivaet-garnizon-vsu-glavnye-sobytiya-svo-za-1083274328.html
https://ukraina.ru/20260922/1083340519.html
россия
орехов
доброполье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078490992_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5062c9645b4334056f53c81c8e97a031.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
эксклюзив, вооруженные силы украины, денис резников, россия, орехов, доброполье, алексей хрипун, вкс, "рубикон", сво, спецоперация, окружение
Российская армия сжимает кольцо окружения. Главные события СВО за неделю
полковник запаса, ветеран боевых действий
Армейские подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Наши штурмовики усилили активность с нескольких сторон.
На рубеже Бударки – Малая Волчья сходящимися направлениями боевые группы успешно действуют по линии Николаевка – Варваровка, отсекая северный выступ по руслу реки Волчья. В районе населенных пунктов Благодатное и Нефедовка держат под контролем узкий коридор, связывающий окруженную группировку противника с ближайшим тылом, не позволяя врагу взаимодействовать и обеспечивать находящиеся в "котле" подразделения.
Юго-восточнее Волчанского района по высотам водораздела, направлением Ольховатка – Курганное – Приколотное, формируется эшелонированный плацдарм для дальнейшего наступления и блокировки. На северо-западе наши подразделения охватывают восточный узел обороны ВСУ по линии Рубленное – Крейдянка – Потихоново.
Продвижением от госграницы на участке Бударки – Крейдянка общим направлением в центр "котла" блокируется транспортная дорожная сеть, связывающая очаги сопротивления ВСУ.
Одновременно наносятся огневые удары по элементам транспортно-логистической сети противника, которая обеспечивает связь Волчанского и Великобурлукского участков фронта. Северяне продолжают разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части "котла" на небольшие участки окружения, после чего по врагу работают авиация и артиллерия.
Зафиксировано поражение живой силы и техники ВСУ в районах Красного Яра, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипунов, Варваровки и Грачевки. Активные усилия наших войск сосредоточены на расширении внешней зоны контроля вблизи Подсреднего, Новосёловки, Петропавловки и Приколотного.
В зоне ответственности группировки "Запад" многочисленные контратаки ВСУ заметно затормозились. По данным с мест, личный состав подразделений 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ сорвали попытки врага закрепиться мелкими группами на рубеже Мирное — Ставки — Колодези — балка Кроличья, а также удержали под полным контролем Шаблин яр и Пиньков яр на севере Кировска.
На фланге со стороны Оскола российские гвардейцы ликвидировали прорвавшиеся к Ивановке пехотные группы противника, полностью восстановив контроль над участком протяженностью до пяти километров.
На южном участке за противником остается мощный укрепрайон шахты "Засядько" в Новоселовке, откуда открывается господствующий обзор на Зеленую Долину. Опираясь на это, ВСУ пытаются организовать логистические цепочки: через Выползово и Дерилово пехота направляется к Паликаровскому ставку, а по высохшим прудам — в разрушенный центр Шандриголово с целью блокировки трассы между Ставками и Долиной.
Российская артиллерия и операторы БПЛА пресекают эти маневры, попутно уничтожая колесную мототехнику и наземные роботизированные комплексы (НРТК), осуществляющие подвоз резервов из Новоселовки.
Четкое и слаженное взаимодействие нашей аэроразведки, артиллерии и ВКС купирует продвижение штурмовых групп противника. Несмотря на продвижение ВС РФ на ряде других направлений, линия Лиман — Ямполь остаётся одним из наиболее напряжённых и проблемных участков фронта.
Наша авиация заметно активизировали работу на Дружковском направлении. Серия точных и мощных ударов была нанесена по району Старорайского. По самой Дружковке тоже отрабатывают без остановки. В черте города активно и результативно работает "Рубикон" во взаимодействии с ВКС РФ.
В Краматорске ситуация для противника ухудшается. Наши войска продолжают методично уничтожать военную инфраструктуру — в частности, авиаударом был успешно разрушен еще один важный мост через реку Красноторка, отрезан транспортный узел. Но говорить о боях в черте города пока рано.
В районе Алексеево-Дружковки наши подразделения пытаются расширять вклинение и охватывать позиции ВСУ с нескольких направлений. Севернее действуют в районах Куртовки, Веролюбовки и Фёдоровки с общим направлением в сторону Белокузьминовки. Идет формирование южного фланга охвата Краматорской агломерации. Бои продолжаются и в районе Васюковки и Васильевской Пустоши.
Минобороны РФ сообщило об образовании Добропольского "котла" в городе из остатков сил двух бригад ВСУ и штурмового полка "Скала". В окружение попали подразделения 4-ой и 15-ой бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала". Ведется уничтожение блокированных формирований противника.
Захват восточной части и "серая зона" до Святогоровки (по некоторым данным) указывают на то, что передовые отряды ВС РФ, наступая с востока и северо-востока, сломали оборону ВСУ в районе Анновки и террикона шахты "Алмазная". При этом выход к администрации и расширение "серой зоны" до Святогоровки означают, что как таковой устойчивой линии обороны украинских сил по периметру населенного пункта к этому моменту уже не существовало.
По сообщениям украинских информационных ресурсов, за минувшую неделю 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ВСУ понес существенные потери в живой силе и технике. В целом, по имеющимся данным, потери противника по периметру и в самом Доброполье оцениваются примерно в 50 военнослужащих в сутки, в том числе из-за смены статуса на тяжелый "трехсотый". Легкораненых вообще не отпускают с передовой.
Подразделения группировки "Восток" продвинулись на пяти участках фронта. Воины-забайкальцы продавили оборону ВСУ западнее Зоревки, бойцы из Бурятии взяли новые опорники северо-западнее Зарницы, а амурские штурмовики наступают западнее Червоной Криницы и Новоселовки. В районах Великомихайловки и Светлой Долины огнем артиллерии уничтожены САУ "Богдана" и два наземных колесных робота (НРТК).
Параллельно со штурмовыми действиями приморские и сахалинские бойцы западнее Ровного, Копаней и Лесного нанесли массированный удар по системам связи и управления противника. Суточные потери ВСУ на направлении превысили две роты живой силы. Ударами артиллерии и FPV-дронов уничтожена техника врага, а также ликвидированы 37 пунктов управления беспилотниками, 9 терминалов Starlink и 105 антенн наземных станций управления (НСУ). .
Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка и Юльевка Запорожской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и 21 автомобиль.
В зоне ответственности нашей группировки войск на этом участке остаётся Ореховское направление Запорожского фронта. Российские войска продолжают операцию в районе Орехова, тогда как украинские подразделения пытаются удержаться на западных и северных окраинах города.
Одновременно ВС РФ ведут наступательные действия в Преображенке и районе Егоровки. Наши штурмовые группы продвинулись в западную часть Егоровки и занимают расположенные поблизости опорные пункты. Дальнейшее развитие событий военкоры и аналитики связывает с выходом российских войск к реке Конке.
В случае закрепления достигнутых результатов положение украинских подразделений на прилегающих участках может осложниться, однако говорить о завершении боёв за Орехов пока преждевременно.
Войска группировки "Центр" развивают наступление на Новопавловском участке, закрепляя достигнутый ранее успех. Упорные бои продолжаются в направлении Новопавловки и Межевой. Противник цепляется за населенный пункт Сергеевка. Наши штурмовые группы стремятся охватить село с нескольких сторон, нарушить его снабжение и создать условия для дальнейшего продвижения.
Тактическое значение этого участка определяется не столько самим населённым пунктом, сколько возможностью обеспечить фланги наступающей группировки. Сергеевка — важный промежуточный рубеж перед дальнейшими действиями в сторону Межевой.
Определенную роль в результате наступательных действий российской армии на ключевых направлениях играет фактор осенних туманов. Ухудшение видимости временно снижает эффективность беспилотной разведки и ударных дронов, позволяя сторонам активнее перебрасывать подразделения, проводить ротации и снабжать передовые позиции. Именно этим, по мнению военных экспертов, объясняется заметное оживление фронта в последние дни.