https://ukraina.ru/20260925/rossiyskaya-armiya-szhimaet-koltso-okruzheniya-glavnye-sobytiya-svo-za-nedelyu-1083424808.html

Российская армия сжимает кольцо окружения. Главные события СВО за неделю

Российская армия сжимает кольцо окружения. Главные события СВО за неделю - 25.09.2026 Украина.ру

Российская армия сжимает кольцо окружения. Главные события СВО за неделю

Армейские подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Наши штурмовики усилили активность с нескольких сторон.

2026-09-25T17:04

2026-09-25T17:04

2026-09-25T17:04

эксклюзив

вооруженные силы украины

денис резников

россия

орехов

доброполье

алексей хрипун

вкс

"рубикон"

сво

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На рубеже Бударки – Малая Волчья сходящимися направлениями боевые группы успешно действуют по линии Николаевка – Варваровка, отсекая северный выступ по руслу реки Волчья. В районе населенных пунктов Благодатное и Нефедовка держат под контролем узкий коридор, связывающий окруженную группировку противника с ближайшим тылом, не позволяя врагу взаимодействовать и обеспечивать находящиеся в "котле" подразделения.Юго-восточнее Волчанского района по высотам водораздела, направлением Ольховатка – Курганное – Приколотное, формируется эшелонированный плацдарм для дальнейшего наступления и блокировки. На северо-западе наши подразделения охватывают восточный узел обороны ВСУ по линии Рубленное – Крейдянка – Потихоново. Продвижением от госграницы на участке Бударки – Крейдянка общим направлением в центр "котла" блокируется транспортная дорожная сеть, связывающая очаги сопротивления ВСУ.Одновременно наносятся огневые удары по элементам транспортно-логистической сети противника, которая обеспечивает связь Волчанского и Великобурлукского участков фронта. Северяне продолжают разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части "котла" на небольшие участки окружения, после чего по врагу работают авиация и артиллерия. Зафиксировано поражение живой силы и техники ВСУ в районах Красного Яра, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипунов, Варваровки и Грачевки. Активные усилия наших войск сосредоточены на расширении внешней зоны контроля вблизи Подсреднего, Новосёловки, Петропавловки и Приколотного.В зоне ответственности группировки "Запад" многочисленные контратаки ВСУ заметно затормозились. По данным с мест, личный состав подразделений 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ сорвали попытки врага закрепиться мелкими группами на рубеже Мирное — Ставки — Колодези — балка Кроличья, а также удержали под полным контролем Шаблин яр и Пиньков яр на севере Кировска. На фланге со стороны Оскола российские гвардейцы ликвидировали прорвавшиеся к Ивановке пехотные группы противника, полностью восстановив контроль над участком протяженностью до пяти километров.На южном участке за противником остается мощный укрепрайон шахты "Засядько" в Новоселовке, откуда открывается господствующий обзор на Зеленую Долину. Опираясь на это, ВСУ пытаются организовать логистические цепочки: через Выползово и Дерилово пехота направляется к Паликаровскому ставку, а по высохшим прудам — в разрушенный центр Шандриголово с целью блокировки трассы между Ставками и Долиной. Российская артиллерия и операторы БПЛА пресекают эти маневры, попутно уничтожая колесную мототехнику и наземные роботизированные комплексы (НРТК), осуществляющие подвоз резервов из Новоселовки.Четкое и слаженное взаимодействие нашей аэроразведки, артиллерии и ВКС купирует продвижение штурмовых групп противника. Несмотря на продвижение ВС РФ на ряде других направлений, линия Лиман — Ямполь остаётся одним из наиболее напряжённых и проблемных участков фронта.Наша авиация заметно активизировали работу на Дружковском направлении. Серия точных и мощных ударов была нанесена по району Старорайского. По самой Дружковке тоже отрабатывают без остановки. В черте города активно и результативно работает "Рубикон" во взаимодействии с ВКС РФ. В Краматорске ситуация для противника ухудшается. Наши войска продолжают методично уничтожать военную инфраструктуру — в частности, авиаударом был успешно разрушен еще один важный мост через реку Красноторка, отрезан транспортный узел. Но говорить о боях в черте города пока рано.В районе Алексеево-Дружковки наши подразделения пытаются расширять вклинение и охватывать позиции ВСУ с нескольких направлений. Севернее действуют в районах Куртовки, Веролюбовки и Фёдоровки с общим направлением в сторону Белокузьминовки. Идет формирование южного фланга охвата Краматорской агломерации. Бои продолжаются и в районе Васюковки и Васильевской Пустоши.Минобороны РФ сообщило об образовании Добропольского "котла" в городе из остатков сил двух бригад ВСУ и штурмового полка "Скала". В окружение попали подразделения 4-ой и 15-ой бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала". Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Захват восточной части и "серая зона" до Святогоровки (по некоторым данным) указывают на то, что передовые отряды ВС РФ, наступая с востока и северо-востока, сломали оборону ВСУ в районе Анновки и террикона шахты "Алмазная". При этом выход к администрации и расширение "серой зоны" до Святогоровки означают, что как таковой устойчивой линии обороны украинских сил по периметру населенного пункта к этому моменту уже не существовало.По сообщениям украинских информационных ресурсов, за минувшую неделю 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ВСУ понес существенные потери в живой силе и технике. В целом, по имеющимся данным, потери противника по периметру и в самом Доброполье оцениваются примерно в 50 военнослужащих в сутки, в том числе из-за смены статуса на тяжелый "трехсотый". Легкораненых вообще не отпускают с передовой.Подразделения группировки "Восток" продвинулись на пяти участках фронта. Воины-забайкальцы продавили оборону ВСУ западнее Зоревки, бойцы из Бурятии взяли новые опорники северо-западнее Зарницы, а амурские штурмовики наступают западнее Червоной Криницы и Новоселовки. В районах Великомихайловки и Светлой Долины огнем артиллерии уничтожены САУ "Богдана" и два наземных колесных робота (НРТК).Параллельно со штурмовыми действиями приморские и сахалинские бойцы западнее Ровного, Копаней и Лесного нанесли массированный удар по системам связи и управления противника. Суточные потери ВСУ на направлении превысили две роты живой силы. Ударами артиллерии и FPV-дронов уничтожена техника врага, а также ликвидированы 37 пунктов управления беспилотниками, 9 терминалов Starlink и 105 антенн наземных станций управления (НСУ). .Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка и Юльевка Запорожской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и 21 автомобиль.В зоне ответственности нашей группировки войск на этом участке остаётся Ореховское направление Запорожского фронта. Российские войска продолжают операцию в районе Орехова, тогда как украинские подразделения пытаются удержаться на западных и северных окраинах города. Одновременно ВС РФ ведут наступательные действия в Преображенке и районе Егоровки. Наши штурмовые группы продвинулись в западную часть Егоровки и занимают расположенные поблизости опорные пункты. Дальнейшее развитие событий военкоры и аналитики связывает с выходом российских войск к реке Конке. В случае закрепления достигнутых результатов положение украинских подразделений на прилегающих участках может осложниться, однако говорить о завершении боёв за Орехов пока преждевременно.Войска группировки "Центр" развивают наступление на Новопавловском участке, закрепляя достигнутый ранее успех. Упорные бои продолжаются в направлении Новопавловки и Межевой. Противник цепляется за населенный пункт Сергеевка. Наши штурмовые группы стремятся охватить село с нескольких сторон, нарушить его снабжение и создать условия для дальнейшего продвижения. Тактическое значение этого участка определяется не столько самим населённым пунктом, сколько возможностью обеспечить фланги наступающей группировки. Сергеевка — важный промежуточный рубеж перед дальнейшими действиями в сторону Межевой.Определенную роль в результате наступательных действий российской армии на ключевых направлениях играет фактор осенних туманов. Ухудшение видимости временно снижает эффективность беспилотной разведки и ударных дронов, позволяя сторонам активнее перебрасывать подразделения, проводить ротации и снабжать передовые позиции. Именно этим, по мнению военных экспертов, объясняется заметное оживление фронта в последние дни.

https://ukraina.ru/20260918/rossiyskaya-armiya-zakhlopnula-reznikovskiy-kotel-i-dobivaet-garnizon-vsu-glavnye-sobytiya-svo-za-1083274328.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, вооруженные силы украины, денис резников, россия, орехов, доброполье, алексей хрипун, вкс, "рубикон", сво, спецоперация, окружение