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Пресечен канал переправки украинских уклонистов в Словакию
Пресечен канал переправки украинских уклонистов в Словакию - 25.09.2026 Украина.ру
Пресечен канал переправки украинских уклонистов в Словакию
Очередная схема заработка на украинских уклонистах пресечена. Об этом 25 сентября сооьщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-25T16:20
2026-09-25T16:20
2026-09-25T16:20
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По дел проходит военнослужащий Национальной гвардии Украины и гражданское лицо. Вместе они планировали за деньги регулярно переправлять военнообязанных вне пунктов пропуска в Словакию. "По данным следствия, нацгвардеец через близких подыскивал желающих незаконно уехать с Украины, а его сообщник должен был доставлять их в определенное место вблизи границы, рассказали в ГБР. - Первому "клиенту" предложили переправку за 8,5 тысяч долларов США".Операция по переправке уклониста в ЕС должна была занять 40 минут. Третий подельник должен был встретить уклониста близ границы. Что-то пошло не так и участников схемы задержали в Ужгороде, в 800 метрах от государственной границы, во время передачи $8,5 тыс."Следствие устанавливает других причастных, в частности, проверяет возможное участие военнослужащих, охранявших государственную границу", - сказано в офицциальном сооьщении.Накануне в ноовстях: Украинский военнослужащий за $8 тыс обещал помочь уклонистамАктуальное интервью: Мужики пожертвуют собой, чтобы спасти семьи. Семченко о циничном плане мобилизации на Украине этой зимойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, словакия, сша, нацгвардия, ужгород, гбр, ес, мобилизация на украине, ситуация на украине, пересечение границы, государственная граница
Новости, Украина, Словакия, США, Нацгвардия, Ужгород, ГБР, ЕС, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, пересечение границы, государственная граница
Пресечен канал переправки украинских уклонистов в Словакию
Очередная схема заработка на украинских уклонистах пресечена. Об этом 25 сентября сооьщило Государственное бюро расследований Украины
По дел проходит военнослужащий Национальной гвардии Украины и гражданское лицо. Вместе они планировали за деньги регулярно переправлять военнообязанных вне пунктов пропуска в Словакию.
"По данным следствия, нацгвардеец через близких подыскивал желающих незаконно уехать с Украины, а его сообщник должен был доставлять их в определенное место вблизи границы, рассказали в ГБР. - Первому "клиенту" предложили переправку за 8,5 тысяч долларов США".
Операция по переправке уклониста в ЕС должна была занять 40 минут. Третий подельник должен был встретить уклониста близ границы.
Что-то пошло не так и участников схемы задержали в Ужгороде, в 800 метрах от государственной границы, во время передачи $8,5 тыс.
"Следствие устанавливает других причастных, в частности, проверяет возможное участие военнослужащих, охранявших государственную границу", - сказано в офицциальном сооьщении.
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