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Пресечен канал переправки украинских уклонистов в Словакию

Пресечен канал переправки украинских уклонистов в Словакию - 25.09.2026 Украина.ру

Пресечен канал переправки украинских уклонистов в Словакию

Очередная схема заработка на украинских уклонистах пресечена. Об этом 25 сентября сооьщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-25T16:20

2026-09-25T16:20

2026-09-25T16:20

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По дел проходит военнослужащий Национальной гвардии Украины и гражданское лицо. Вместе они планировали за деньги регулярно переправлять военнообязанных вне пунктов пропуска в Словакию. "По данным следствия, нацгвардеец через близких подыскивал желающих незаконно уехать с Украины, а его сообщник должен был доставлять их в определенное место вблизи границы, рассказали в ГБР. - Первому "клиенту" предложили переправку за 8,5 тысяч долларов США".Операция по переправке уклониста в ЕС должна была занять 40 минут. Третий подельник должен был встретить уклониста близ границы. Что-то пошло не так и участников схемы задержали в Ужгороде, в 800 метрах от государственной границы, во время передачи $8,5 тыс."Следствие устанавливает других причастных, в частности, проверяет возможное участие военнослужащих, охранявших государственную границу", - сказано в офицциальном сооьщении.Накануне в ноовстях: Украинский военнослужащий за $8 тыс обещал помочь уклонистамАктуальное интервью: Мужики пожертвуют собой, чтобы спасти семьи. Семченко о циничном плане мобилизации на Украине этой зимойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, словакия, сша, нацгвардия, ужгород, гбр, ес, мобилизация на украине, ситуация на украине, пересечение границы, государственная граница