"Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20 - 24.09.2026 Украина.ру
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"Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20
"Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20 - 24.09.2026 Украина.ру
"Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20
Россия благодарна и признательна Соединённым Штатам за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вечером 23 сентября сообщил в комментариях СМИ
2026-09-24T02:44
2026-09-24T02:44
украина.ру
россия
кремль
дмитрий песков
владимир путин
новости
сша
марко рубио
саммит
g20
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G20 (Группа двадцати) включает ведущие экономики мира, а также Африканский и Европейский союзы. Очередной саммит объединения пройдет 14-15 декабря в Майями."Мы слышали соответствующее приглашение. Мы признательны американской стороне за это приглашение. Мы приветствуем это приглашение. Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам", — сказал Песков.Ранее сообщалось, что приглашение президенту России США направляли ещё в апреле. В Кремле отмечали, что Россия примет в нём участие на высоком уровне, эксперты уже ведут работу над согласованием необходимых документов. Поедет ли в Майями президент, ещё неизвестно.23 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президенту России направлено официальное приглашение принять участие в декабрьском саммите "Большой двадцатки" в Майами. По его словам, это рассматривается, "как возможность для диалога России с другими странами, не только Соединёнными Штатами".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин, новости, сша, марко рубио, саммит, g20, международные отношения, международная политика, переговоры, дональд трамп
Украина.ру, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новости, США, Марко Рубио, саммит, G20, международные отношения, Международная политика, переговоры, Дональд Трамп

"Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20

02:44 24.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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Россия благодарна и признательна Соединённым Штатам за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вечером 23 сентября сообщил в комментариях СМИ
G20 (Группа двадцати) включает ведущие экономики мира, а также Африканский и Европейский союзы. Очередной саммит объединения пройдет 14-15 декабря в Майями.
"Мы слышали соответствующее приглашение. Мы признательны американской стороне за это приглашение. Мы приветствуем это приглашение. Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что приглашение президенту России США направляли ещё в апреле. В Кремле отмечали, что Россия примет в нём участие на высоком уровне, эксперты уже ведут работу над согласованием необходимых документов. Поедет ли в Майями президент, ещё неизвестно.
23 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президенту России направлено официальное приглашение принять участие в декабрьском саммите "Большой двадцатки" в Майами. По его словам, это рассматривается, "как возможность для диалога России с другими странами, не только Соединёнными Штатами".
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