https://ukraina.ru/20260924/my-opredelimsya-kreml-poblagodaril-ssha-za-priglashenie-putina-na-sammit-g20-1083393001.html

"Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20

"Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20 - 24.09.2026 Украина.ру

"Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20

Россия благодарна и признательна Соединённым Штатам за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вечером 23 сентября сообщил в комментариях СМИ

2026-09-24T02:44

2026-09-24T02:44

2026-09-24T02:44

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g20

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G20 (Группа двадцати) включает ведущие экономики мира, а также Африканский и Европейский союзы. Очередной саммит объединения пройдет 14-15 декабря в Майями."Мы слышали соответствующее приглашение. Мы признательны американской стороне за это приглашение. Мы приветствуем это приглашение. Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам", — сказал Песков.Ранее сообщалось, что приглашение президенту России США направляли ещё в апреле. В Кремле отмечали, что Россия примет в нём участие на высоком уровне, эксперты уже ведут работу над согласованием необходимых документов. Поедет ли в Майями президент, ещё неизвестно.23 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президенту России направлено официальное приглашение принять участие в декабрьском саммите "Большой двадцатки" в Майами. По его словам, это рассматривается, "как возможность для диалога России с другими странами, не только Соединёнными Штатами".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин, новости, сша, марко рубио, саммит, g20, международные отношения, международная политика, переговоры, дональд трамп