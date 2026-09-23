https://ukraina.ru/20260923/metinvest-akhmetova-stal-sponsorom-zakupki-tekhniki-dlya-azova-1083384108.html

"Метинвест" Ахметова** стал спонсором закупки техники для "Азова"*

"Метинвест" Ахметова** стал спонсором закупки техники для "Азова"* - 23.09.2026 Украина.ру

"Метинвест" Ахметова** стал спонсором закупки техники для "Азова"*

Группа "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова** передала 12-й бригаде спецназначения Нацгвардии Украины "Азов"* очередную партию спонсорской помощи на 16 млн грн ($356 тыс). Об этом 23 сентября сообщили участники проекта "Стальной фронт Рината Ахметова"

2026-09-23T16:28

2026-09-23T16:28

2026-09-23T16:28

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В очередную партию поддержки "азовцев"* со стороны Ахметова** вошли "транспорт и спецтехника, наземный роботизированный комплекс, дроны, генераторы, средства связи и оборудование для автономной работы", сказано в публикации участников проекта. "Азов"* также получил три микроавтобуса и три грузовика, экскаватор. Среди переданного упомянуты генераторы, комплекты спутниковой связи Starlink с зарядными станциями EcoFlow и Bluetti, радиостанции, планшеты и ноутбуки, два квадрокоптера и наземный роботизированный комплекс "Тарган"."Метинвест сейчас переживает один из худших моментов в истории компании. Остановки предприятий вследствие ударов врага, закрытые порты, потери и боль", - отметили в компании. Они считают, что будущее Украины зависит от таких поставок. На эту тему высказался руководитель офиса гендиректора "Группы Метинвест" Александр Водовиз."На пятом году Великой войны мы чувствуем, что объемы волонтерской поддержки постепенно уменьшаются. В то же время для нас особенно важно иметь партнеров, которые остаются рядом системно. Метинвест помогал "Азову"* раньше и продолжает помогать сейчас, закрывая конкретные потребности подразделения – от транспорта и инженерной техники до связи, дронов и автономного питания", - отметил представитель бригады.Накануне газета Financial Times сообщила, что российские баллистические атаки вывели из строя металлургические предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях. В их числе — заводы "Метинвеста" и ArcelorMittal, включая производство в Кривом Роге. Сейчас простаивают эти крупнейшие заводы, обеспечивавшие 90% выпуска украинской стали.К спонсору "азовцев"* присмотрелся Александр Чаленко в публикации Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60Откровения участников этого формирования рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня*"Азов" – террористическая и экстремистская организация, запрещённая в России* * признан членом экстремистского объединения.

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новости, ринат ахметов, метинвест, "азов", украина, нацгвардия, военная техника, связь, starlink, олигарх