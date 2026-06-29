На Украине готовят террористов для вторжения в Белоруссию - МИД - 29.06.2026 Украина.ру
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На Украине готовят террористов для вторжения в Белоруссию - МИД
На Украине готовят террористов для вторжения в Белоруссию - МИД - 29.06.2026 Украина.ру
На Украине готовят террористов для вторжения в Белоруссию - МИД
МИД Белоруссии заявил о подготовке на Украине боевиков с целью нападения на белорусскую территорию. Об этом в опубликованном 29 июня интервью RT заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета
2026-06-29T15:51
2026-06-29T15:58
новости
украина
россия
мид
rt
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александр лукашенко
игорь петришенко
вооруженные силы украины
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Заместитель министра иностранных дел Белоруссии рассказал в интервью об угрозах, исходящих от соседней Украины. Чиновник упомянул "Полк имени Кастуся Калиновского"* - организацию, признанную в России и Белоруссии террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ."Так называемый "полк имени Кастуся Калиновского"* регулярно используют и готовят на территории Украины для возможного нападения на Белоруссию", — заявил представитель белорусского МИД.Также он отметил, что в нападении на Белоруссию могут использовать уехавших из республики оппозиционеров.Секрета поведал, что вся эта работа видна на уровне риторики и в Минске следят за ней.Ранее эксперты отмечали, что "Полк имени Кастуся Калиновского"* насчитывал около роты добровольцев, воевавших на стороне ВСУ против ополченцев народных республик Донбасса, а с начала СВО - против ВС РФ. Формирование несло большие потри в боях и от дезертирства, пополнялось рекрутингом русофобской политэмиграции из Белоруссии с привлечением средств западных фондов. Лидеры военизированного формирования неоднократно заявляли о получении боевого опыта на Украине с целью вторжения в Белоруссию для свержения "режима Лукашенко". Между боевиками и самопровозглашёнными лидерами белорусской прозападной политэмиграции в Вильнюсе и Варшаве периодически возникали конфликты. "Полк имени Кастуся Калиновского"* назван в честь польского мятежника XIX века, который никогда не называл себя "Кастусем" ("Костиком"). Калиновского по решению трибунала повесили в Вильно за участие в мятеже и террористическую деятельность. В ноябре 2019 года в Вильнюс на торжественное перезахоронение останков Калиновского и других участников польского шляхетского восстания 1863-1864 годов была направлена делегация официального Минска во главе с зампредом правительства Игорем Петришенко. Он произнёс речь о польских мятежниках, представив их в позитивном свете."Их заветы не утратили своей актуальности и нашли продолжение в главном девизе нашей страны - "За сильную и процветающую Белоруссию", в нашей работе по созданию государства для народа", - заявил тогда вице-премьер Белоруссии.В подготовке этого визита активно участвовали МИД, Следком, другие министерства и ведомства Белоруссии. Они же после белорусских президентских выборов 2020 года активно участвовали в противодействии деятельности "калиновцев".Ранее в новостях: СК Белоруссии установил личности более 40 погибших на Украине боевиков "полка Калиновского"** В тексте содержится упоминание запрещенной организации (Военизированная организация "Полк имени Кастуся Калиновского" ("Полк iмя Кастуся Калiноўскага") с входящими в нее структурными подразделениями - Ворошиловский межрайонный суд г. Донецка, от 22.07.2025 № 2а-4401/2025, вступило в силу 25.08.2025). Больше новостей дня представлено в обзоре Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, МИД, RT, Верховный Суд, Белоруссия, Александр Лукашенко, Игорь Петришенко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, терроризм, Польша, бывший СССР, Российская империя, Мир без границ

На Украине готовят террористов для вторжения в Белоруссию - МИД

15:51 29.06.2026 (обновлено: 15:58 29.06.2026)
 
© Фото : Полк Каліноўскага / Telegramминомётчик батальона "Литвин" полка Калиновского ВСУ
миномётчик батальона Литвин полка Калиновского ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Полк Каліноўскага / Telegram
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МИД Белоруссии заявил о подготовке на Украине боевиков с целью нападения на белорусскую территорию. Об этом в опубликованном 29 июня интервью RT заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии рассказал в интервью об угрозах, исходящих от соседней Украины. Чиновник упомянул "Полк имени Кастуся Калиновского"* - организацию, признанную в России и Белоруссии террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ.
"Так называемый "полк имени Кастуся Калиновского"* регулярно используют и готовят на территории Украины для возможного нападения на Белоруссию", — заявил представитель белорусского МИД.
Также он отметил, что в нападении на Белоруссию могут использовать уехавших из республики оппозиционеров.
Секрета поведал, что вся эта работа видна на уровне риторики и в Минске следят за ней.
Ранее эксперты отмечали, что "Полк имени Кастуся Калиновского"* насчитывал около роты добровольцев, воевавших на стороне ВСУ против ополченцев народных республик Донбасса, а с начала СВО - против ВС РФ. Формирование несло большие потри в боях и от дезертирства, пополнялось рекрутингом русофобской политэмиграции из Белоруссии с привлечением средств западных фондов.
Лидеры военизированного формирования неоднократно заявляли о получении боевого опыта на Украине с целью вторжения в Белоруссию для свержения "режима Лукашенко". Между боевиками и самопровозглашёнными лидерами белорусской прозападной политэмиграции в Вильнюсе и Варшаве периодически возникали конфликты.
"Полк имени Кастуся Калиновского"* назван в честь польского мятежника XIX века, который никогда не называл себя "Кастусем" ("Костиком"). Калиновского по решению трибунала повесили в Вильно за участие в мятеже и террористическую деятельность.
В ноябре 2019 года в Вильнюс на торжественное перезахоронение останков Калиновского и других участников польского шляхетского восстания 1863-1864 годов была направлена делегация официального Минска во главе с зампредом правительства Игорем Петришенко. Он произнёс речь о польских мятежниках, представив их в позитивном свете.
"Их заветы не утратили своей актуальности и нашли продолжение в главном девизе нашей страны - "За сильную и процветающую Белоруссию", в нашей работе по созданию государства для народа", - заявил тогда вице-премьер Белоруссии.
В подготовке этого визита активно участвовали МИД, Следком, другие министерства и ведомства Белоруссии. Они же после белорусских президентских выборов 2020 года активно участвовали в противодействии деятельности "калиновцев".
Ранее в новостях: СК Белоруссии установил личности более 40 погибших на Украине боевиков "полка Калиновского"*
* В тексте содержится упоминание запрещенной организации (Военизированная организация "Полк имени Кастуся Калиновского" ("Полк iмя Кастуся Калiноўскага") с входящими в нее структурными подразделениями - Ворошиловский межрайонный суд г. Донецка, от 22.07.2025 № 2а-4401/2025, вступило в силу 25.08.2025).
Больше новостей дня представлено в обзоре Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня
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