https://ukraina.ru/20260629/belorusskikh-terroristov-gotovyat-na-ukraine-dlya-vtorzheniya-v-belorussiyu---mid-1080776847.html

На Украине готовят террористов для вторжения в Белоруссию - МИД

На Украине готовят террористов для вторжения в Белоруссию - МИД - 29.06.2026 Украина.ру

На Украине готовят террористов для вторжения в Белоруссию - МИД

МИД Белоруссии заявил о подготовке на Украине боевиков с целью нападения на белорусскую территорию. Об этом в опубликованном 29 июня интервью RT заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета

2026-06-29T15:51

2026-06-29T15:51

2026-06-29T15:58

новости

украина

россия

мид

rt

верховный суд

белоруссия

александр лукашенко

игорь петришенко

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/19/1054733361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33e1ca9916227b1fa7b40f77411634f3.jpg

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии рассказал в интервью об угрозах, исходящих от соседней Украины. Чиновник упомянул "Полк имени Кастуся Калиновского"* - организацию, признанную в России и Белоруссии террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ."Так называемый "полк имени Кастуся Калиновского"* регулярно используют и готовят на территории Украины для возможного нападения на Белоруссию", — заявил представитель белорусского МИД.Также он отметил, что в нападении на Белоруссию могут использовать уехавших из республики оппозиционеров.Секрета поведал, что вся эта работа видна на уровне риторики и в Минске следят за ней.Ранее эксперты отмечали, что "Полк имени Кастуся Калиновского"* насчитывал около роты добровольцев, воевавших на стороне ВСУ против ополченцев народных республик Донбасса, а с начала СВО - против ВС РФ. Формирование несло большие потри в боях и от дезертирства, пополнялось рекрутингом русофобской политэмиграции из Белоруссии с привлечением средств западных фондов. Лидеры военизированного формирования неоднократно заявляли о получении боевого опыта на Украине с целью вторжения в Белоруссию для свержения "режима Лукашенко". Между боевиками и самопровозглашёнными лидерами белорусской прозападной политэмиграции в Вильнюсе и Варшаве периодически возникали конфликты. "Полк имени Кастуся Калиновского"* назван в честь польского мятежника XIX века, который никогда не называл себя "Кастусем" ("Костиком"). Калиновского по решению трибунала повесили в Вильно за участие в мятеже и террористическую деятельность. В ноябре 2019 года в Вильнюс на торжественное перезахоронение останков Калиновского и других участников польского шляхетского восстания 1863-1864 годов была направлена делегация официального Минска во главе с зампредом правительства Игорем Петришенко. Он произнёс речь о польских мятежниках, представив их в позитивном свете."Их заветы не утратили своей актуальности и нашли продолжение в главном девизе нашей страны - "За сильную и процветающую Белоруссию", в нашей работе по созданию государства для народа", - заявил тогда вице-премьер Белоруссии.В подготовке этого визита активно участвовали МИД, Следком, другие министерства и ведомства Белоруссии. Они же после белорусских президентских выборов 2020 года активно участвовали в противодействии деятельности "калиновцев".Ранее в новостях: СК Белоруссии установил личности более 40 погибших на Украине боевиков "полка Калиновского"** В тексте содержится упоминание запрещенной организации (Военизированная организация "Полк имени Кастуся Калиновского" ("Полк iмя Кастуся Калiноўскага") с входящими в нее структурными подразделениями - Ворошиловский межрайонный суд г. Донецка, от 22.07.2025 № 2а-4401/2025, вступило в силу 25.08.2025). Больше новостей дня представлено в обзоре Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

белоруссия

польша

бывший ссср

российская империя

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, мид, rt, верховный суд, белоруссия, александр лукашенко, игорь петришенко, вооруженные силы украины, всу, терроризм, польша, бывший ссср, российская империя, мир без границ