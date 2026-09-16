https://ukraina.ru/20260916/okruzhit-i-pererezat-logistiku-rossiyskaya-armiya-vybivaet-natsistov-azovtsev-iz-dobropolya-1083233554.html

Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья

Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья - 16.09.2026 Украина.ру

Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья

Российское наступление на Доброполье продолжается – несмотря на то, что туда были переброшены подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов"*, которым командует бригадный генерал Денис Прокопенко.

2026-09-16T17:02

2026-09-16T17:02

2026-09-16T17:02

эксклюзив

сво

денис прокопенко

"азов"

александр чаленко

доброполье

славянско-краматорская агломерация

дроны

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Военные аналитики считают, что украинские резервы могут несколько задержать освобождения города, но не предотвратить его. Падение украинской обороны Доброполья фактически откроет российской армии возможность охвата Краматорско-Славянской агломерации с запада.Интенсивные бои идут на восточной и южной окраинах города, а также в районе села Новогришино (5 километров на юго-запад от Доброполья). Населенный пункт, в котором раньше жили 20 тысяч человек, практически опустел – сейчас там едва насчитывается тысяча жителей."Несмотря на контратаки и встречные бои, азовцы* нашего наступления задержать не могут. У них просто для этого нет сил. Они пытаются использовать против нас бронетехнику, но это мало им помогает. Сейчас наша авиация, артиллерия и беспилотники уничтожают военные объекты врага внутри Доброполья", – рассказывает изданию Украина.ру донецкий военный с позывным "Оцелот".По его словам, главная задача российских штурмовых групп на этом участке – по возможности глубже проникнуть внутрь городской застройки и основательно там закрепиться. "Погода там сейчас стоит практически летняя. Закрепиться надо суметь до начала настоящей осени – дождя и сопутствующей ему распутицы. Сделаем это – оборона азовцев продержится недолго. А там вперед на север – на Краматорск и Александровку", – поясняет "Оцелот". При этом перед нашими подразделениями стоит задача не только проникнуть в город, но и полностью окружить его, перерезать логистику противника – поэтому бои идут не только на подступах, но и на юго-западе от города в районе Новогришино.На этом направлении против наших сил воюет 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов"*. Он был создан в апреле 2025 года. Данные о количестве бойцов засекречено. Но, по мнению военных специалистов, в его составе могут находиться от 15 до 25 тысяч бойцов. В составе корпуса – пять бригад: 12-я бригада специального назначения "Азов"*, 1-я президентская бригада оперативного назначения "Буревий", 14-я бригада оперативного назначения "Червона Калина", 15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг" и 18-я славянская бригада (бывший батальон "Любарт"). Костяк корпуса – убежденные украинские нацисты и бандеровцы. На эмблеме корпуса рядом с орлом, напоминающего орла на эмблемах Вермахта, изображен "Волчий крюк" ("Вольфсангель"). Это нацистский символ, который сейчас активно используется в ультраправой среде. Он был также тактическим знаком танковой дивизии СС "Рейх" во время Великой Отечественной войны.Командует "Азовом"* бригадный генерал Денис Прокопенко (позывной "Редис"), родившийся в 1991 году в Киеве. Его дед, этнический карел, во время советско-финской войны 1939-1940 годов сражался на финской стороне против Красной армии. Прокопенко воюет в Донбассе с 2014 года. В 2022 году в Мариуполе попал в плен, вернулся на Украину через год – летом 2023 года.*"Азов" – террористическая и экстремистская организация, запрещённая в РоссииЧитайте также статью Александра Чаленко "Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана

https://ukraina.ru/20260819/put-na-kramatorsk-i-rinat-akhmetov-bez-uglya-rossiyskaya-armiya-osvobozhdaet-dobropole-1082630140.html

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эксклюзив, сво, денис прокопенко, "азов", александр чаленко, доброполье, славянско-краматорская агломерация, дроны