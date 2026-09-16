Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья - 16.09.2026 Украина.ру
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Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья
Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья - 16.09.2026 Украина.ру
Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья
Российское наступление на Доброполье продолжается – несмотря на то, что туда были переброшены подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов"*, которым командует бригадный генерал Денис Прокопенко.
2026-09-16T17:02
2026-09-16T17:02
эксклюзив
сво
денис прокопенко
"азов"
александр чаленко
доброполье
славянско-краматорская агломерация
дроны
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Военные аналитики считают, что украинские резервы могут несколько задержать освобождения города, но не предотвратить его. Падение украинской обороны Доброполья фактически откроет российской армии возможность охвата Краматорско-Славянской агломерации с запада.Интенсивные бои идут на восточной и южной окраинах города, а также в районе села Новогришино (5 километров на юго-запад от Доброполья). Населенный пункт, в котором раньше жили 20 тысяч человек, практически опустел – сейчас там едва насчитывается тысяча жителей."Несмотря на контратаки и встречные бои, азовцы* нашего наступления задержать не могут. У них просто для этого нет сил. Они пытаются использовать против нас бронетехнику, но это мало им помогает. Сейчас наша авиация, артиллерия и беспилотники уничтожают военные объекты врага внутри Доброполья", – рассказывает изданию Украина.ру донецкий военный с позывным "Оцелот".По его словам, главная задача российских штурмовых групп на этом участке – по возможности глубже проникнуть внутрь городской застройки и основательно там закрепиться. "Погода там сейчас стоит практически летняя. Закрепиться надо суметь до начала настоящей осени – дождя и сопутствующей ему распутицы. Сделаем это – оборона азовцев продержится недолго. А там вперед на север – на Краматорск и Александровку", – поясняет "Оцелот". При этом перед нашими подразделениями стоит задача не только проникнуть в город, но и полностью окружить его, перерезать логистику противника – поэтому бои идут не только на подступах, но и на юго-западе от города в районе Новогришино.На этом направлении против наших сил воюет 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов"*. Он был создан в апреле 2025 года. Данные о количестве бойцов засекречено. Но, по мнению военных специалистов, в его составе могут находиться от 15 до 25 тысяч бойцов. В составе корпуса – пять бригад: 12-я бригада специального назначения "Азов"*, 1-я президентская бригада оперативного назначения "Буревий", 14-я бригада оперативного назначения "Червона Калина", 15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг" и 18-я славянская бригада (бывший батальон "Любарт"). Костяк корпуса – убежденные украинские нацисты и бандеровцы. На эмблеме корпуса рядом с орлом, напоминающего орла на эмблемах Вермахта, изображен "Волчий крюк" ("Вольфсангель"). Это нацистский символ, который сейчас активно используется в ультраправой среде. Он был также тактическим знаком танковой дивизии СС "Рейх" во время Великой Отечественной войны.Командует "Азовом"* бригадный генерал Денис Прокопенко (позывной "Редис"), родившийся в 1991 году в Киеве. Его дед, этнический карел, во время советско-финской войны 1939-1940 годов сражался на финской стороне против Красной армии. Прокопенко воюет в Донбассе с 2014 года. В 2022 году в Мариуполе попал в плен, вернулся на Украину через год – летом 2023 года.*"Азов" – террористическая и экстремистская организация, запрещённая в РоссииЧитайте также статью Александра Чаленко "Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана
https://ukraina.ru/20260819/put-na-kramatorsk-i-rinat-akhmetov-bez-uglya-rossiyskaya-armiya-osvobozhdaet-dobropole-1082630140.html
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эксклюзив, сво, денис прокопенко, "азов", александр чаленко, доброполье, славянско-краматорская агломерация, дроны
Эксклюзив, СВО, Денис Прокопенко, "Азов", Александр Чаленко, Доброполье, Славянско-Краматорская агломерация, дроны

Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья

17:02 16.09.2026
 
© Фото : nv.uaДоброполье
Доброполье - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : nv.ua
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Российское наступление на Доброполье продолжается – несмотря на то, что туда были переброшены подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов"*, которым командует бригадный генерал Денис Прокопенко.
Военные аналитики считают, что украинские резервы могут несколько задержать освобождения города, но не предотвратить его. Падение украинской обороны Доброполья фактически откроет российской армии возможность охвата Краматорско-Славянской агломерации с запада.
Интенсивные бои идут на восточной и южной окраинах города, а также в районе села Новогришино (5 километров на юго-запад от Доброполья). Населенный пункт, в котором раньше жили 20 тысяч человек, практически опустел – сейчас там едва насчитывается тысяча жителей.
"Несмотря на контратаки и встречные бои, азовцы* нашего наступления задержать не могут. У них просто для этого нет сил. Они пытаются использовать против нас бронетехнику, но это мало им помогает. Сейчас наша авиация, артиллерия и беспилотники уничтожают военные объекты врага внутри Доброполья", – рассказывает изданию Украина.ру донецкий военный с позывным "Оцелот".
По его словам, главная задача российских штурмовых групп на этом участке – по возможности глубже проникнуть внутрь городской застройки и основательно там закрепиться.
"Погода там сейчас стоит практически летняя. Закрепиться надо суметь до начала настоящей осени – дождя и сопутствующей ему распутицы. Сделаем это – оборона азовцев продержится недолго. А там вперед на север – на Краматорск и Александровку", – поясняет "Оцелот".
При этом перед нашими подразделениями стоит задача не только проникнуть в город, но и полностью окружить его, перерезать логистику противника – поэтому бои идут не только на подступах, но и на юго-западе от города в районе Новогришино.
Доброполье - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
19 августа, 18:47
Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает ДобропольеРоссийские подразделения скоро начнут штурм Доброполья, к которому подошли ещё в прошлом году – после падения Покровска. Тогда ВСУ смогли удержать контроль над городом
На этом направлении против наших сил воюет 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов"*. Он был создан в апреле 2025 года. Данные о количестве бойцов засекречено. Но, по мнению военных специалистов, в его составе могут находиться от 15 до 25 тысяч бойцов.
В составе корпуса – пять бригад: 12-я бригада специального назначения "Азов"*, 1-я президентская бригада оперативного назначения "Буревий", 14-я бригада оперативного назначения "Червона Калина", 15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг" и 18-я славянская бригада (бывший батальон "Любарт").
Костяк корпуса – убежденные украинские нацисты и бандеровцы. На эмблеме корпуса рядом с орлом, напоминающего орла на эмблемах Вермахта, изображен "Волчий крюк" ("Вольфсангель"). Это нацистский символ, который сейчас активно используется в ультраправой среде. Он был также тактическим знаком танковой дивизии СС "Рейх" во время Великой Отечественной войны.
Командует "Азовом"* бригадный генерал Денис Прокопенко (позывной "Редис"), родившийся в 1991 году в Киеве. Его дед, этнический карел, во время советско-финской войны 1939-1940 годов сражался на финской стороне против Красной армии. Прокопенко воюет в Донбассе с 2014 года. В 2022 году в Мариуполе попал в плен, вернулся на Украину через год – летом 2023 года.
*"Азов" – террористическая и экстремистская организация, запрещённая в России
Читайте также статью Александра Чаленко "Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана
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