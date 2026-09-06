https://ukraina.ru/20260906/perekroem-kran-partiya-marin-le-pen-obeschaet-ostanovit-finansirovanie-ukrainy-1083036541.html

"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины

"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины - 06.09.2026 Украина.ру

"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины

Французское "Национальное объединение" в случае прихода к власти прекратит финансирование Украины. Об этом 6 сентября заявил вице-председатель партии Луи Алио в эфире BFMTV

2026-09-06T12:01

2026-09-06T12:01

2026-09-06T12:01

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"Мы перекроем кран. Мы просто больше не можем себе этого позволить. Система здравоохранения, образование, вся экономика уже на пределе, а мы продолжаем находить деньги на оружие для защиты Украины. Кто за это платит? Нужно уметь и заканчивать войну", — сказал он.По словам Алио, война "обеднила и ослабила Европу", выхода из неё не видно, а дальнейшая поддержка Киева слишком дорого обходится французам. При этом он подчеркнул: позиция партии не означает поддержки России.Марин Ле Пен также призвала "не продолжать кровопролитие", а добиваться дипломатического урегулирования. Ранее лидер "Национального движения" Барделла высказался за снижение поддержки Украины.По данным опросов, Ле Пен остаётся одним из фаворитов будущей президентской гонки во Франции. Об этом – в материале Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданноеБольше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, франция, киев, марин ле пен