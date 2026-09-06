"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины - 06.09.2026 Украина.ру
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"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины
"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины - 06.09.2026 Украина.ру
"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины
Французское "Национальное объединение" в случае прихода к власти прекратит финансирование Украины. Об этом 6 сентября заявил вице-председатель партии Луи Алио в эфире BFMTV
2026-09-06T12:01
2026-09-06T12:01
новости
украина
франция
киев
марин ле пен
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"Мы перекроем кран. Мы просто больше не можем себе этого позволить. Система здравоохранения, образование, вся экономика уже на пределе, а мы продолжаем находить деньги на оружие для защиты Украины. Кто за это платит? Нужно уметь и заканчивать войну", — сказал он.По словам Алио, война "обеднила и ослабила Европу", выхода из неё не видно, а дальнейшая поддержка Киева слишком дорого обходится французам. При этом он подчеркнул: позиция партии не означает поддержки России.Марин Ле Пен также призвала "не продолжать кровопролитие", а добиваться дипломатического урегулирования. Ранее лидер "Национального движения" Барделла высказался за снижение поддержки Украины.По данным опросов, Ле Пен остаётся одним из фаворитов будущей президентской гонки во Франции. Об этом – в материале Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданноеБольше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, франция, киев, марин ле пен
Новости, Украина, Франция, Киев, Марин Ле Пен

"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины

12:01 06.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Французское "Национальное объединение" в случае прихода к власти прекратит финансирование Украины. Об этом 6 сентября заявил вице-председатель партии Луи Алио в эфире BFMTV
"Мы перекроем кран. Мы просто больше не можем себе этого позволить. Система здравоохранения, образование, вся экономика уже на пределе, а мы продолжаем находить деньги на оружие для защиты Украины. Кто за это платит? Нужно уметь и заканчивать войну", — сказал он.
По словам Алио, война "обеднила и ослабила Европу", выхода из неё не видно, а дальнейшая поддержка Киева слишком дорого обходится французам. При этом он подчеркнул: позиция партии не означает поддержки России.
Марин Ле Пен также призвала "не продолжать кровопролитие", а добиваться дипломатического урегулирования. Ранее лидер "Национального движения" Барделла высказался за снижение поддержки Украины.
По данным опросов, Ле Пен остаётся одним из фаворитов будущей президентской гонки во Франции. Об этом – в материале Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
Больше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября
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