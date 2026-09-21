https://ukraina.ru/20260921/zhitel-yalty-rabotal-na-sbu-i-poluchil-prigovor-za-gosizmenu-1083341806.html

Житель Ялты работал на СБУ и получил приговор за госизмену

Житель Ялты работал на СБУ и получил приговор за госизмену - 21.09.2026 Украина.ру

Житель Ялты работал на СБУ и получил приговор за госизмену

К лишению свободы на 22 года и штрафу приговорен житель Ялты, работавший на украинскую спецслужбу. Об этом 21 сентября сообщил Южный окружной военный суд

2026-09-21T20:05

2026-09-21T20:05

2026-09-21T20:05

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Виталий Черный получил приговор за госизмену и подготовку к изготовлению взрывного устройства по заданию иностранной спецслужбы.Следствием установлено, что в феврале - начале марта 2024 года фигурант установил контакт с сотрудником СБУ через интернет."Черный подтвердил готовность выполнять активные действия на территории России, направленные против безопасности Российской Федерации, и согласился оказывать иную помощь иностранному государству и ее представителям в лице сотрудников СБУ", - рассказали представители суда.В марте 2024 Черный получил от сотрудника СБУ задание приобрести взрывчатые вещества и другие компоненты, после чего изготовить из них СВУ, которое нужно было поместить в тайник на территории Крыма для последующего его использования иностранной разведкой. Черный получил от сотрудника СБУ текстовые сообщения и ссылку на видеозапись, содержащие инструкции по изготовлению радиоуправляемого СВУ и его дальнейшему применению для производства взрыва. "С 12 марта по 15 апреля 2024 г. Черный приобрел взрывное устройство, а также компоненты для СВУ, перенес в свою квартиру, где, ожидая указаний представителя СБУ, хранил их до изъятия 15 апреля 2024 г. и задержания сотрудниками правоохранительных органов", - проинформировал Южный окружной военный суд.Подсудимого признали виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и штрафом в размере 250 000 рублей. Больше новостей дня представлено в обзоре Процветание или гибель: как украинцы намерены поменять гимн, чтобы "забыть" о смерти. Итоги 21 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ялта, украина, сбу, крым, криминал, приговор, госизмена, спецслужба