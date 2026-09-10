https://ukraina.ru/20260910/glaza-i-ushi-blizhnego-neba-kak-okhotniki-za-dronami-i-mobilnye-gruppy-derzhat-oboronu-prigranichya-1083117144.html

Глаза и уши ближнего неба: охотники за дронами и мобильные группы держат оборону приграничья России

Глаза и уши ближнего неба: охотники за дронами и мобильные группы держат оборону приграничья России - 10.09.2026 Украина.ру

Глаза и уши ближнего неба: охотники за дронами и мобильные группы держат оборону приграничья России

ВСУ устраивают настоящие авианалеты на приграничные регионы РФ, когда одновременно запускается несколько десятков дронов самолетного типа. Дроны противника выступают сами как средство поражения: сбрасывают боеприпасы на цели либо пикируют боевой частью. Российские бойцы уничтожают и разминируют мини-ловушки и "сюрпризы" противника

2026-09-10T13:30

2026-09-10T13:30

2026-09-10T13:31

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белгородская область

вооруженные силы украины

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сво

украина

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Тяжелый дрон ВСУ "Баба Яга" несет до 6 мин, которые могут быть сброшены на железнодорожные станции или у дороги в населенных пунктах. Все чаще дроны-камикадзе снабжены ловушкой, которая подрывает заряд, как только отсоединен аккумулятор. В одном таком "аэроплане" может оказаться 30 кг фугасной взрывчатки плюс бензин, который при подрыве усилит взрыв. Появилась и новая тактика: поскольку все больше транспорта российской армии оснащается средствами радиоэлектронной борьбы, дрон зависает над дорогой и ждет автомобиля с РЭБ, чтобы упасть на него сверху в момент попадания в зону действия антидронового устройства. Если авто проскочило, дрон остается лежать на дороге. Трогать его нельзя – может взорваться.Подразделения операторов БПЛА ведут разведку с воздуха, "кошмарят" противника атаками дронов-камикадзе, а также сбросами и в то же время защищаются от беспилотников ВСУ. Обезвреженные трофеи изучаются, разбираются на запчасти или перепрошиваются для ударов по противнику.Логово операторов-охотников обычно напоминает мастерскую. В коробках лежат целые и не очень квадрокоптеры. На стеллажах – микросхемы, батареи, детали дронов, кое-где видна украинская маркировка. Работает 3D-принтер, на котором изготавливаются детали к хитрым сбросам."Вот сброс для "морковки" – выстрела от РПГ. Ее можно прицепить к беспилотнику, но не использовать БПЛА как одноразовый камикадзе, а в нужный момент отстегнуть выстрел и вернуть дрон для следующей атаки. Он действует как пикирующий бомбардировщик времен Великой Отечественной. А вот кассетная система сброса револьверного типа. В барабан можно зарядить пять ВОГов и поочередно их сбрасывать. Правда, для этого нужен опытный оператор", – рассказывает командир подразделения с позывным Казах. Но чтобы затрофеить дрон противника, нужны знания и подготовка. Иначе охотник рискует сам стать жертвой.ВСУ могут специально сажать дроны возле дорог, чтобы в нужный момент атаковать проезжающую технику. А если боец заметит целенькую "птичку" и захочет ее поднять, прогремит взрыв, продолжает Казах."В валяющемся на земле БПЛА часто скрыты неприятные сюрпризы", – подтверждает боец с позывным Демон. По его словам, раньше была нехитрая схема: "морковка" с батарейкой-кроной, которую достаточно отщелкнуть. Теперь все сложнее. Безобидный на вид дрон может взорваться при переворачивании. На БПЛА устанавливают датчики, рассчитанные на несколько поворотов: поднял – ничего, перевернул – ничего, а на 10-й или 15-й поворот, когда беспилотник уже занесли в блиндаж, может сработать заряд. Поэтому лучше, если с дроном будет иметь дело специалист.Минирование вышло на новый уровень: у противника есть западная система дистанционного минирования "Вулкан" (Volcano), но чаще стали минировать с помощью агродронов. Одно подразделение БПЛА может за ночь установить более 50 мин. Российские военные их обнаруживают с помощью беспилотников, отмечают бойцы группировки войск "Север", которые действуют на Харьковском и Сумском направлениях.Самая современная зенитная система ближнего радиуса действия – знаменитый "Панцирь-С1". Но и первый в мире самоходный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", по мнению военных, рано сбрасывать со счетов. Изначально советская разработка была нацелена на борьбу с вертолетами и штурмовиками, но в рамках модернизации комплекс совершенствовали. Наиболее продвинутый вариант – "Тунгуска-М1". Основное достоинство – способность поражать небольшие воздушные цели (крылатые ракеты и беспилотники) даже в условиях помех."Тунгуска-М1" базируется на гусеничном шасси высокой проходимости ГМ-5975. Комплекс прошел модернизацию в конце 1990-х, в 2003-м машину приняли на вооружение. На борту – две скорострельные 30-миллиметровые пушки 2А38М и восемь зенитных ракет 9М311-1М. Суммарная скорострельность достигает 5000 выстрелов в минуту! Дистанция поражения: по дальности – 4 км, по высоте – 3 км.В российском приграничье огромный объем работ выполняют также МОГи. Мобильная огневая группа – это не просто "грузовик с пулемётом", а специализированное подразделение для перехвата и уничтожения БПЛА на низких высотах, где они наиболее уязвимы. Ключевая идея проста: если дрон летит низко и медленно, его можно сбить точным огнём стрелкового оружия, не расходуя дорогие ракеты ЗРК. Стоимость нескольких пулемётных очередей несопоставима со стоимостью ракеты или ущербом от попадания дрона в НПЗ.Обычно это расчёт на базе высокопроходимого пикапа или лёгкого грузовика, вооружённого крупнокалиберными пулемётами, зенитными установками или ПЗРК. Группы постоянно перемещаются, развёртываются на вероятных маршрутах пролёта БПЛА и создают плотный заградительный огонь.Вооружение – это основа. Крупнокалиберные пулемёты калибра 12,7 мм ("Утёс", "Корд", ДШК) или 14,5 мм (КПВТ) способны поражать цели на дистанции до 1500 метров. Некоторые группы оснащаются скорострельными авиационными пулемётами, например четырёхствольным ЯкБ-12,7 на специальных лафетах.Но пулемёт без прицела ночью почти бесполезен. Тепловизоры и приборы ночного видения позволяют видеть тепловой след двигателя БПЛА в полной темноте. Зенитные прожекторы "выхватывают" цель из мрака. Акустические датчики – новая грань обнаружения: сеть микрофонов фиксирует характерный звук двигателя дрона и передаёт данные о направлении полёта. Такая система, развёрнутая в Белгородской области, определяет дроны на расстоянии от 200 до 500 метров. Лазерные указатели используются для целеуказания и наведения огня всей группы на одну точку.При этом мобильные огневые группы не заменяют стационарные системы ПВО, а дополняют их, закрывая "слепые зоны" на маршрутах, которые дроны используют для обхода радаров. Данные от радиотехнических войск и станций РЛС передаются на командные пункты, где системы управления, например ПУТГ "Кречет", автоматически распределяют цели между группами.Засадная тактика работает как шахматная партия. На основе данных РЛС группы выдвигаются в "коридоры" – вероятные маршруты пролёта. Как только одна группа обнаруживает дрон, координаты мгновенно передаются по цепочке всем соседним подразделениям, пока цель не попадёт в зону эффективного огня.Большую роль играет экономическая логика. Стоимость одного выстрела из ПЗРК "Игла" или "Верба" исчисляется десятками тысяч долларов. Пулемётная очередь из "Корда" или "Утёса" – в сотни раз дешевле. При этом эффективность против малоразмерных БПЛА, летящих на высоте 50–200 метров, у стрелкового оружия часто выше: ракета ЗРК может просто "не увидеть" такую цель на фоне помех или рельефа. Мобильность позволяет одной группе за ночь перекрыть десятки километров периметра, заменяя несколько стационарных постов. В условиях массированных атак именно МОГ берут на себя "грязную работу" – отсев и уничтожение целей, прорвавшихся через первый эшелон ПВО.Ночь – традиционное время для атак дронов-камикадзе. Но именно здесь раскрывается потенциал оснащения МОГ: тепловизоры фиксируют инфракрасное излучение двигателя, делая дрон видимым независимо от освещения. Режим "Беспилотная опасность", вводимый в ряде регионов при угрозе атаки, активирует протоколы взаимодействия между гражданскими службами, военными и МОГ.Опыт СВО показал: надёжность и простота часто важнее "навороченных" решений. Только за минувшую неделю в Белгородском приграничье добровольческие подразделения "БАРС – Белгород" сбили 423 дрона и разминировали 11,2 гектара местности: 146 БПЛА поразили стрелковым оружием, 152 подавили средствами РЭБ, 126 уничтожили дистанционным подрывом. Отработано 408 заявок от жителей, более 80 раз военнослужащие оказывали медпомощь пострадавшим.

https://ukraina.ru/20260910/1083114625.html

https://ukraina.ru/20260719/pulemetchik-ne-spit-kto-i-kak-zaschischaet-avtodorogi-ot-khornetov-v-zone-svo-1081622517.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, дроны, сво, украина