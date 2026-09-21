"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ - 21.09.2026 Украина.ру
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"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ - 21.09.2026 Украина.ру
"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
Президент США Дональд Трамп во время разговора с Зеленским неоднократно просил его прекратить удары по российским НПЗ, поскольку они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 21 сентября сообщил Axios
2026-09-21T06:34
2026-09-21T06:42
украина.ру
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дональд трамп
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Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трампом в воскресенье утверждал, что договорился о встрече с ним на этой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам главы службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, встреча Трампа и Зеленского может состояться 22 сентября.В свою очередь, портал отмечает ещё один аспект разговора, на который указал знакомый с содержанием источник."Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Удары поднимают цены на дизельное топливо по всему миру", — говорится в публикации.При этом собеседник Axios подчеркнул, что слово "дизель" повторялось в ходе телефонного разговора много раз.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой пройдёт традиционная неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Выступление на ГА главы МИД РФ Сергея Лаврова ожидается 26 сентября.Подробнее на эту и другие темы - в материале Кристины Черкасовой Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, США, президент США, Дональд Трамп, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Украина, Рустем Умеров, ООН, НПЗ, удары по России, обстрелы России сегодня, Киев, киевский режим, терроризм, топливо, цены, цены на нефть, Россия, БПЛА, атака БПЛА, телефонный разговор

"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

06:34 21.09.2026 (обновлено: 06:42 21.09.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Президент США Дональд Трамп во время разговора с Зеленским неоднократно просил его прекратить удары по российским НПЗ, поскольку они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 21 сентября сообщил Axios
Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трампом в воскресенье утверждал, что договорился о встрече с ним на этой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам главы службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, встреча Трампа и Зеленского может состояться 22 сентября.
В свою очередь, портал отмечает ещё один аспект разговора, на который указал знакомый с содержанием источник.
"Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Удары поднимают цены на дизельное топливо по всему миру", — говорится в публикации.
При этом собеседник Axios подчеркнул, что слово "дизель" повторялось в ходе телефонного разговора много раз.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой пройдёт традиционная неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Выступление на ГА главы МИД РФ Сергея Лаврова ожидается 26 сентября.
Подробнее на эту и другие темы - в материале Кристины Черкасовой Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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