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"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ - 21.09.2026 Украина.ру

"Дизель, дизель, дизель...": Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

Президент США Дональд Трамп во время разговора с Зеленским неоднократно просил его прекратить удары по российским НПЗ, поскольку они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 21 сентября сообщил Axios

2026-09-21T06:34

2026-09-21T06:34

2026-09-21T06:42

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Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трампом в воскресенье утверждал, что договорился о встрече с ним на этой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам главы службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, встреча Трампа и Зеленского может состояться 22 сентября.В свою очередь, портал отмечает ещё один аспект разговора, на который указал знакомый с содержанием источник."Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Удары поднимают цены на дизельное топливо по всему миру", — говорится в публикации.При этом собеседник Axios подчеркнул, что слово "дизель" повторялось в ходе телефонного разговора много раз.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой пройдёт традиционная неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября и 28 сентября. Выступление на ГА главы МИД РФ Сергея Лаврова ожидается 26 сентября.Подробнее на эту и другие темы - в материале Кристины Черкасовой Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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