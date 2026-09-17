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Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс
Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс - 17.09.2026 Украина.ру
Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс
Весь состав врачебно-консультативной комиссии в Тернопольской области подозревается в помощи уклонистам. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры
2026-09-17T18:59
2026-09-17T18:59
2026-09-17T18:59
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"На Тернопольщине разоблачен председатель врачебно-консультативной комиссии районной больницы, три члена ЛКК и два посредника", - рассказали прокуроры.Следователи установили, что в 2024-2026 годах врачи оформляли заключения с ложными сведениями о состоянии здоровья родственников военнообязанных и необходимости в постоянном постороннем уходе. Эти документы использовались для получения отсрочки от мобилизации.Организовала схему, по версии следствия, председатель врачебной комиссии. В итоге почти 1000 выводов переименованной ВВК использовались для отсрочки при проведении мобилизации переименованными военкоматами (ТЦК)."Оформление документов стоило от 6 до 12 тысяч долларов США. За три года было выдано около тысячи выводов ЛКК о необходимости родственников военнообязанных в постоянном постороннем уходе", - рассказали прокуроры.К расследованию уголовного дела привлечены СБУ и Нацполиция.Новости на эту тему: Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащийБольше новостей дня представлено в обзоре Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Тернопольская область, США, СБУ, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, Западная Украина, ВСУ, ситуация на Украине
Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс
Весь состав врачебно-консультативной комиссии в Тернопольской области подозревается в помощи уклонистам. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры
"На Тернопольщине разоблачен председатель врачебно-консультативной комиссии районной больницы, три члена ЛКК и два посредника", - рассказали прокуроры.
Следователи установили, что в 2024-2026 годах врачи оформляли заключения с ложными сведениями о состоянии здоровья родственников военнообязанных и необходимости в постоянном постороннем уходе. Эти документы использовались для получения отсрочки от мобилизации.
Организовала схему, по версии следствия, председатель врачебной комиссии. В итоге почти 1000 выводов переименованной ВВК использовались для отсрочки при проведении мобилизации переименованными военкоматами (ТЦК).
"Оформление документов стоило от 6 до 12 тысяч долларов США. За три года было выдано около тысячи выводов ЛКК о необходимости родственников военнообязанных в постоянном постороннем уходе", - рассказали прокуроры.
К расследованию уголовного дела привлечены СБУ и Нацполиция.
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