Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс - 17.09.2026 Украина.ру
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Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс
Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс - 17.09.2026 Украина.ру
Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс
Весь состав врачебно-консультативной комиссии в Тернопольской области подозревается в помощи уклонистам. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры
2026-09-17T18:59
2026-09-17T18:59
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"На Тернопольщине разоблачен председатель врачебно-консультативной комиссии районной больницы, три члена ЛКК и два посредника", - рассказали прокуроры.Следователи установили, что в 2024-2026 годах врачи оформляли заключения с ложными сведениями о состоянии здоровья родственников военнообязанных и необходимости в постоянном постороннем уходе. Эти документы использовались для получения отсрочки от мобилизации.Организовала схему, по версии следствия, председатель врачебной комиссии. В итоге почти 1000 выводов переименованной ВВК использовались для отсрочки при проведении мобилизации переименованными военкоматами (ТЦК)."Оформление документов стоило от 6 до 12 тысяч долларов США. За три года было выдано около тысячи выводов ЛКК о необходимости родственников военнообязанных в постоянном постороннем уходе", - рассказали прокуроры.К расследованию уголовного дела привлечены СБУ и Нацполиция.Новости на эту тему: Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащийБольше новостей дня представлено в обзоре Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, тернопольская область, сша, сбу, нацполиция, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, западная украина, всу, ситуация на украине
Новости, Тернопольская область, США, СБУ, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, Западная Украина, ВСУ, ситуация на Украине

Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс

18:59 17.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Весь состав врачебно-консультативной комиссии в Тернопольской области подозревается в помощи уклонистам. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры
"На Тернопольщине разоблачен председатель врачебно-консультативной комиссии районной больницы, три члена ЛКК и два посредника", - рассказали прокуроры.
Следователи установили, что в 2024-2026 годах врачи оформляли заключения с ложными сведениями о состоянии здоровья родственников военнообязанных и необходимости в постоянном постороннем уходе. Эти документы использовались для получения отсрочки от мобилизации.
Организовала схему, по версии следствия, председатель врачебной комиссии. В итоге почти 1000 выводов переименованной ВВК использовались для отсрочки при проведении мобилизации переименованными военкоматами (ТЦК).
"Оформление документов стоило от 6 до 12 тысяч долларов США. За три года было выдано около тысячи выводов ЛКК о необходимости родственников военнообязанных в постоянном постороннем уходе", - рассказали прокуроры.
К расследованию уголовного дела привлечены СБУ и Нацполиция.
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