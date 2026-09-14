Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко - 14.09.2026 Украина.ру
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Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко
Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко - 14.09.2026 Украина.ру
Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко
Владимир Зеленский решил отстранить Руслана Кравченко от должности генпрокурора Украины. Об этом говорится в публикации на сайте президента Украины
2026-09-14T17:39
2026-09-14T17:43
новости
украина
россия
владимир зеленский
кравченко
набу
сап
офис генпрокурора
коррупция
расследование
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"Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора", - сказано в указе, подписанном Зеленским.В документе содержится ссылка на закон о военном положении, который позволяет президенту отстранять должностных лиц, в том числе назначенных по согласованию с ним.Президентские полномочия Зеленского закончились в мае 2024 года. При этом его считают "президентом" депутаты парламента и правительства многих государств. Кравченко накануне опубликовал видеообращение, в котором заявил о "подозрениях" в отношении НАБУ и САП. Эти антикоррупционные ведомства сообщили общественности о расследовании "Карфаген", где Офис генпрокурора фигурирует среди покровителей мошеннические колл-центров. В частности, в новых "плёнках" НАБУ фигурируют генпрокурор Руслан Кравченко и замначальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. Последнему вменяют также организацию перелёта любовницы генпрокурора в ЕС, куда после заявления "подозрений" в отношении НАБУ и САП отправился и сам генпрокурор Украины. Ранее на эту тему: Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУТакже в новостях: Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать ГенпрокуратуруВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, кравченко, набу, сап, офис генпрокурора, коррупция, расследование, ситуация на украине, скандал
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Кравченко, НАБУ, САП, Офис генпрокурора, коррупция, Расследование, ситуация на Украине, скандал

Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко

17:39 14.09.2026 (обновлено: 17:43 14.09.2026)
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Владимир Зеленский решил отстранить Руслана Кравченко от должности генпрокурора Украины. Об этом говорится в публикации на сайте президента Украины
"Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора", - сказано в указе, подписанном Зеленским.
В документе содержится ссылка на закон о военном положении, который позволяет президенту отстранять должностных лиц, в том числе назначенных по согласованию с ним.
Президентские полномочия Зеленского закончились в мае 2024 года. При этом его считают "президентом" депутаты парламента и правительства многих государств.
Кравченко накануне опубликовал видеообращение, в котором заявил о "подозрениях" в отношении НАБУ и САП. Эти антикоррупционные ведомства сообщили общественности о расследовании "Карфаген", где Офис генпрокурора фигурирует среди покровителей мошеннические колл-центров.
В частности, в новых "плёнках" НАБУ фигурируют генпрокурор Руслан Кравченко и замначальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. Последнему вменяют также организацию перелёта любовницы генпрокурора в ЕС, куда после заявления "подозрений" в отношении НАБУ и САП отправился и сам генпрокурор Украины.
Ранее на эту тему: Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ
Также в новостях: Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру
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