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Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко

Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко - 14.09.2026 Украина.ру

Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко

Владимир Зеленский решил отстранить Руслана Кравченко от должности генпрокурора Украины. Об этом говорится в публикации на сайте президента Украины

2026-09-14T17:39

2026-09-14T17:39

2026-09-14T17:43

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офис генпрокурора

коррупция

расследование

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"Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора", - сказано в указе, подписанном Зеленским.В документе содержится ссылка на закон о военном положении, который позволяет президенту отстранять должностных лиц, в том числе назначенных по согласованию с ним.Президентские полномочия Зеленского закончились в мае 2024 года. При этом его считают "президентом" депутаты парламента и правительства многих государств. Кравченко накануне опубликовал видеообращение, в котором заявил о "подозрениях" в отношении НАБУ и САП. Эти антикоррупционные ведомства сообщили общественности о расследовании "Карфаген", где Офис генпрокурора фигурирует среди покровителей мошеннические колл-центров. В частности, в новых "плёнках" НАБУ фигурируют генпрокурор Руслан Кравченко и замначальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. Последнему вменяют также организацию перелёта любовницы генпрокурора в ЕС, куда после заявления "подозрений" в отношении НАБУ и САП отправился и сам генпрокурор Украины. Ранее на эту тему: Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУТакже в новостях: Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать ГенпрокуратуруВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, кравченко, набу, сап, офис генпрокурора, коррупция, расследование, ситуация на украине, скандал