"В отличие от нашего противника": Медведев рассказал о важности нынешних выборов - 16.09.2026 Украина.ру
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"В отличие от нашего противника": Медведев рассказал о важности нынешних выборов
"В отличие от нашего противника": Медведев рассказал о важности нынешних выборов - 16.09.2026 Украина.ру
"В отличие от нашего противника": Медведев рассказал о важности нынешних выборов
Россия останется великой державой и обеспечит легитимность выборного процесса, который проводит в условиях под беспримерным давлением извне и не отказывается от выборов - в отличие от своего противника. Об этом 16 сентября заявил зампредседателя Совбеза РФ - лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
2026-09-16T17:35
2026-09-16T17:35
новости
россия
дмитрий медведев
единая россия
совбез
выборы
парламентские выборы
государственная дума рф
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Как сообщает РИА Новости, Медведев выступил на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии "Единая Россия". Он дал оценку выборному процессу в России и международной обстановке."Наша страна может быть или великой державой, или ее вообще не будет - таковы исторические законы", - сказал Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии "Единая Россия".Медведев подчеркнул: сегодня народ России сплотился "вокруг главы государства, и вокруг ряда идей, которые разделяет подавляющее большинство общества"."Граждане нашей страны сделают стратегический, если хотите, ценностный выбор. Именно он задаст вектор развития нашего государства в текущем десятилетии, да и на более длительный период, вполне вероятно, поскольку он происходит в жизненно сложный, важный и переломный исторический момент", - сказал заявил Медведев.Он обратил внимание на особенность ситуации."Мы впервые проводим избирательную кампанию во время военных действий под беспримерным давлением иностранных государств - тех, кто настроен к России враждебно, - в условиях, когда против нашего народа развязана полномасштабная агрессия, процветает террор и провокации, продолжаются обстрелы городов, гибнут мирные жители", - констатировал Медведев.Он отметил, что противники, среди которых не только киевская хунта, "не гнушаются ничем, чтобы посеять смуту и страх, раздробить и запугать общество". "Мы с вами должны все вместе сейчас понимать одно – страна воюет. И в отличие от нашего противника, мы, даже несмотря на военные действия, проводим выборы, полагая, что страна, граждане нашей страны имеют право на обновление органов управления и в том числе высшего представительного органа, то есть Государственной думы, хотя у наших соседей все обстоит совершенно иначе", - подчеркнул Медведев.Как партийный лидер он отметил, что "Единая Россия" заинтересована в чистой победе и может её добиться.Голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование уже состоялось.Тем временем: Девять миллионов отговорок. Зеленский нашел новый способ не проводить выборыАктуальное интервью: Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условияхВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез, выборы, парламентские выборы, государственная дума рф
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез, выборы, парламентские выборы, Государственная дума РФ

"В отличие от нашего противника": Медведев рассказал о важности нынешних выборов

17:35 16.09.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание Экспертного совета по подготовке народной программы
Заседание Экспертного совета по подготовке народной программы - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Россия останется великой державой и обеспечит легитимность выборного процесса, который проводит в условиях под беспримерным давлением извне и не отказывается от выборов - в отличие от своего противника. Об этом 16 сентября заявил зампредседателя Совбеза РФ - лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Как сообщает РИА Новости, Медведев выступил на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии "Единая Россия". Он дал оценку выборному процессу в России и международной обстановке.
"Наша страна может быть или великой державой, или ее вообще не будет - таковы исторические законы", - сказал Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии "Единая Россия".
Медведев подчеркнул: сегодня народ России сплотился "вокруг главы государства, и вокруг ряда идей, которые разделяет подавляющее большинство общества".
"Граждане нашей страны сделают стратегический, если хотите, ценностный выбор. Именно он задаст вектор развития нашего государства в текущем десятилетии, да и на более длительный период, вполне вероятно, поскольку он происходит в жизненно сложный, важный и переломный исторический момент", - сказал заявил Медведев.
Он обратил внимание на особенность ситуации.
"Мы впервые проводим избирательную кампанию во время военных действий под беспримерным давлением иностранных государств - тех, кто настроен к России враждебно, - в условиях, когда против нашего народа развязана полномасштабная агрессия, процветает террор и провокации, продолжаются обстрелы городов, гибнут мирные жители", - констатировал Медведев.
Он отметил, что противники, среди которых не только киевская хунта, "не гнушаются ничем, чтобы посеять смуту и страх, раздробить и запугать общество".
"Мы с вами должны все вместе сейчас понимать одно – страна воюет. И в отличие от нашего противника, мы, даже несмотря на военные действия, проводим выборы, полагая, что страна, граждане нашей страны имеют право на обновление органов управления и в том числе высшего представительного органа, то есть Государственной думы, хотя у наших соседей все обстоит совершенно иначе", - подчеркнул Медведев.
Как партийный лидер он отметил, что "Единая Россия" заинтересована в чистой победе и может её добиться.
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование уже состоялось.
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