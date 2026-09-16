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Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил Путин

Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил Путин - 16.09.2026 Украина.ру

Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил Путин

Выборы в России состоятся в соответствии с законом и будут иметь значение для её победы. Об этом 16 сентября заявил президент РФ Владимир Путин

2026-09-16T18:14

2026-09-16T18:14

2026-09-16T18:14

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"Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!", - заявил президент.Он отметил, что выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки."Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы", - подчеркнул президент.Он выразил уверенность в выборах не только участников СВО."Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны", - констатировал Путин.По его мнению, выбор и воля граждан "вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему".Президент убеждён: голос каждого избирателя имеет значение. От личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне.Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября, напомнил глава госудасртва."Прошу вас обязательно реализовать своё конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу", - сказано в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.Новости на эту тему: "В отличие от нашего противника": Медведев рассказал, почему выборы в РФ состоятсяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, государственная дума рф, парламентские выборы