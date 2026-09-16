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Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки

Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки - 16.09.2026 Украина.ру

Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки

Командование ВСУ оказало содействии в расследовании продажи военнослужащим крупной партии взрывчатки. Об этом 16 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-16T19:08

2026-09-16T19:08

2026-09-16T19:08

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Обвинительный акт в отношении проворовавшегося военнослужащего направлен в суд.По делу проходит военнослужащий одной из частей, дислоцированных в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики.Взрывчаткой военнослужащий торговал через мессенджер. Одному из покупателей он продал "на пробу" почти 60 кг взрывчатки."Во время дальнейшего общения военнослужащий заявил, что может продать всего 6 тонн взрывчатого вещества. Ее ориентировочная стоимость на нелегальном рынке может превышать 7,5 млн. грн (около $170 тыс)", - рассказали следователи.Они также рассказали, что расследуется 26 уголовных дел в рамках спецоперации "Стоп трафик", призванной противодействовать незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов. Тем временем стало известно, чтоНа Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБРБольше новостей дня представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, донецкая народная республика, всу, коррупция, криминал, гбр, расследование