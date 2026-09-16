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Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки
Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки - 16.09.2026 Украина.ру
Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки
Командование ВСУ оказало содействии в расследовании продажи военнослужащим крупной партии взрывчатки. Об этом 16 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-16T19:08
2026-09-16T19:08
2026-09-16T19:08
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Обвинительный акт в отношении проворовавшегося военнослужащего направлен в суд.По делу проходит военнослужащий одной из частей, дислоцированных в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики.Взрывчаткой военнослужащий торговал через мессенджер. Одному из покупателей он продал "на пробу" почти 60 кг взрывчатки."Во время дальнейшего общения военнослужащий заявил, что может продать всего 6 тонн взрывчатого вещества. Ее ориентировочная стоимость на нелегальном рынке может превышать 7,5 млн. грн (около $170 тыс)", - рассказали следователи.Они также рассказали, что расследуется 26 уголовных дел в рамках спецоперации "Стоп трафик", призванной противодействовать незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов. Тем временем стало известно, чтоНа Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБРБольше новостей дня представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донецкая народная республика, всу, коррупция, криминал, гбр, расследование
Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, ВСУ, коррупция, криминал, ГБР, Расследование
Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки
Командование ВСУ оказало содействии в расследовании продажи военнослужащим крупной партии взрывчатки. Об этом 16 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Обвинительный акт в отношении проворовавшегося военнослужащего направлен в суд.
По делу проходит военнослужащий одной из частей, дислоцированных в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики.
Взрывчаткой военнослужащий торговал через мессенджер. Одному из покупателей он продал "на пробу" почти 60 кг взрывчатки.
"Во время дальнейшего общения военнослужащий заявил, что может продать всего 6 тонн взрывчатого вещества. Ее ориентировочная стоимость на нелегальном рынке может превышать 7,5 млн. грн (около $170 тыс)", - рассказали следователи.
Они также рассказали, что расследуется 26 уголовных дел в рамках спецоперации "Стоп трафик", призванной противодействовать незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов.
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