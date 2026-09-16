https://ukraina.ru/20260916/aleksey-samoylov-vs-rossii-styanuli-rezervy-vsu-k-limanu-chtoby-zavershit-okruzhenie-orekhova-i-1083241826.html

Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и Доброполья

Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и Доброполья - 16.09.2026 Украина.ру

Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и Доброполья

Наступление с плацдарма в районе Казачьей Лопани пойдет, скорее всего, не на юг на Золочев, хотя противник опасается этого и перебросил туда несколько подразделений 225-го штурмового полка. Но наши будут соединять буферную зону между Казачьей Лопанью и Липцами. После этого будут предприниматься действия по формированию кольца вокруг Харькова.

2026-09-16T19:50

2026-09-16T19:50

2026-09-16T19:50

интервью

украина

харьковская область

купянск

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орехов

доброполье

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов.В сентябре на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 Госкорпорация Ростех представила новейший российский беспилотник "Дань-Т". БПЛА летит к цели полностью автономно и достигает ее даже при плотном противодействии средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Украинские эксперты называют подобные аппараты следующей серьезной угрозой после реактивных беспилотников.- Алексей Николаевич, связано ли появление этих дешевых средств поражения с тем, что боевая мощь ракет типа "Кинжал" уже считается избыточной для поражения целей на Украине, ПВО которой испытывает нехватку боеприпасов, или эти разработки представляют собой дальнейшее развитие беспилотных технологий?- В распоряжении наших военных есть большая линейка высокоточных средств доставки, с помощью которых можно решать тактические задачи. В качестве средств связи используются системы ГЛОНАСС, спутниковой группировки "Рассвет". Посылать сверхдорогие ракеты и поднимать стратегические бомбардировщики для решения задач на дистанции 25-50 километров на ЛБС, например, для уничтожения пункта управления БПЛА, где сидят три-четыре человека, нецелесообразно. И в то же время эту задачу не всегда бывает удобно решить ФПВ-дронами на оптоволокне, которые обладают недостаточной боевой мощностью.Поэтому сейчас войска вооружаются самым широким спектром средств доставки, чтобы можно было и на 300 километров послать 50-килограммовый заряд, и точно так же можно уничтожить небольшой объект на расстоянии 20-30 километров от линии фронта.- Как эти барражирующие боеприпасы помогут решить ранее поставленную задачу по уничтожению энергетической системы Украины? Украинские эксперты уже обсуждают возможные сценарии переселения городского населения в сельскую местность в зимний период.- Здесь более корректно использовать формулировку боеприпасов дистанционного поражения различной мощности. Сюда же относятся и небольшие крылатые ракеты типа "Герань-5", "Герань-4" (переходный вариант между крылатой ракетой и классическим монокрылом), те же "Бандероли" и "Дань-Т". Барражирующими боеприпасами все же правильнее называть "Краснополь" и "Эскалибур".Что касается выноса энергетической системы Украины то эта задача, скорее, формулируется несколько иначе и в другом контексте.Для существования современного урбанизированного общества и ведения этим обществом боевых действий, необходимо функционирование нескольких подсистем. Самый высокий уровень — это энергетика, глобальная логистика, обеспечение продовольствием и медикаментами большого количества людей.При этом пока наше руководство исключило из списка предназначенных так называемые центры принятия решений, то есть военно-гражданские администрации.Если обратить внимание на более низкие уровни подсистем, необходимых для функционирования государства, то видно, что в прифронтовой полосе Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областей систематически уничтожаются автозаправочные станции. То есть мы не даем возможность использовать систему автомобильного транспорта на локальных участках глубиной 100-200-300 километров от линии фронта.В Одессе мы уничтожаем портовую инфраструктуру, не давая возможность осуществлять морские перевозки, разгрузку и перевалку грузов. Таким образом налицо хорошо спланированная система выключения Украины как государства. Благодаря этому мы достигаем более эффективного воздействия и на общество, и на политические подсистемы. Даже со стороны нелегитимного руководства Украины начинают звучать заявления, в которых есть призывы к остановке боевых действий.- Поговорим о ситуации на фронте. ВСУ проводят операцию "Вивальди" по срезанию северного выступа наших в районе Красного Лимана в ДНР. Связано ли это с тем, что противник стал перебрасывать основные силы для удержания Донбасса, так как его освобождение формально может привести к окончанию боевых действий? Тем временем наши успехи происходят в основном на севере и на юге – освобождение Ольховатки в Харьковской области и штурм Орехова в Запорожской.- Предположу, что там реализуется план по стягиванию сил противника с других участков фронта. Похожая ситуация была в Купянске, который украинская пропаганда сделала неприступную фортецю. Там шли тяжелые бои, но туда стягивались значительные силы с Добропольского, Ореховского и Константиновского направления. И с Харьковского, где прошли операции по созданию плацдармов в районе Казачьей Лопани и Гоптовки.На северо-востоке Харьковской области формируется котел, назовем его Великобурлукским, хотя от линии боевого соприкосновения до самого Великого Бурлука еще километров десять. За Купянск и Купянск-Узловой ВСУ уже нет смысла бороться. Там остались груды бетона.Повторюсь, севернее Лимана в районе Шандриголово нам удалось стянуть подразделения ВСУ, в том числе 3-й армейский корпус Билецкого*, чтобы не допустить их переброски туда, где намечается серьезное окружение и ликвидацию мощнейших укрепрайонов. Это Орехов, Доброполье, которое уже почти окружено и Алексеево-Дружковка. Мы практически прорвались в тыл Дружковского укрепрайона в районе Андреевки.Обе стороны сохраняют "туман войны", поэтому от ВСУ нет победных реляций. Возможно, украинские эксперты уже оценили замысле российского командования.Тем временем Сумское направление (Юнаковский, Миропольский, Краснопольский плацдармы) фактически замерли. Сейчас туда силы мы не перебрасываем. Но российские части уже близко подошли к Сумам, особенно в районе Хотени, на расстояние примерно 10-12 километров.Наступление с плацдарма в районе Казачьей Лопани пойдет, скорее всего, не на юг на Золочев, хотя противник опасается этого и перебросил туда несколько подразделений 225-го штурмового полка. Но скорее всего, наши будут соединять буферную зону между Казачьей Лопанью и Липцами восточнее. После этого, возможно, будут предприниматься действия по формированию кольца вокруг Харькова, но не для штурма этого города. Липцевский плацдарм практически соединился с Волчанским, который плавно перетёк в Великобурлукский котел. И все это соединяется с Купянском. То есть создана большая зона, которая все еще сырая, поскольку продолжаются бои. Но эта территория уверенно контролируется нами.При этом уже несколько недель известно о Великобурлукском котле, но до сих пор не было попыток его прорыва. Утверждается, что там находятся около двух тысяч украинских военнослужащих из разных подразделений, в том числе погранотряда и двух бригад. Сил для того, чтобы прорвать окружение у противника нет, значит, нам ужалось отвлечь его на Лиман. Теперь будем наблюдать за тем, с какой скоростью будет замыкаться кольцо вокруг Доброполья и Орехова.*признан террористом в РФ

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, харьковская область, купянск, вооруженные силы украины, сумы, ракеты, одесса, орехов, доброполье