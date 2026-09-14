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"Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периоду

"Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периоду - 14.09.2026 Украина.ру

"Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периоду

Теплоснабжение станет ключевой проблемой Украины в грядущем отопительном сезоне. Об этом в опубликованном 14 сентября интервью изданию "Энергобизнес" заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко

2026-09-14T18:33

2026-09-14T18:33

2026-09-14T18:34

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Пятый отопительный сезон с начала СВО тревожит украинских чиновников, предупреждающих, что зима будет "самой сложной". Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что по генерации АЭС, импорту и распределительной мощности Украина может рассчитывать на 13,5 ГВт.Украинский эксперт объяснил, сказано в публикации, что "реальная уязвимость — не свет, а тепло: три больших киевских ТЭЦ, от которых зависит жизнеобеспечение около двух миллионов человек, остались почти без антибаллистического прикрытия, а построенных в столице 65 МВт распределенной генерации для их замещения критически мало"."Последние недели я вижу алармистские настроения среди ведущих экспертов и даже официальных лиц, пугающих страшной зимой. Некоторые говорят, что не будет электроэнергии более 20 часов в сутки, некоторые — что по нескольку суток не будет ни тепла, ни воды, ничего. Честно говоря, не совсем понятно, зачем нагнетается эта ситуация", - сказал Омельченко.Он предложил с оптимизмом смотреть в завтрашний день.По мнению Омельченко, в энергетике Украины каких-либо существенных изменений по сравнению с прошлым сезоном нет, но есть заслуживающие внимания "детали"."Первая и главная: в отличие от прошлой зимы, у нас практически нет антибаллистических перехватчиков PAC-3. Это плохая новость", - сказал эксперт из "Центра Разумкова".Армия России, по мнению Омельченко, может "достаточно легко уничтожить наши большие ТЭС и большие когенерационные установки, производящие тепло". Ситуация особенно угрожает теплоснабжению Киева и это "серьезная проблема, которая пока, к сожалению, не решается". Два миллиона киевлян зависимы от генерации тепла на трёх больших киевских ТЭЦ."Самая сложная зима, думаю, будет именно в Киеве, Одессе, Днепре", - предсказал он.Под "Днепром", вероятно, Омельченко подразумевал не реку, а переименованный после госпереворота Днепропетровск.Также эксперт из "Центра Разумкова" уточнил, что понимает под "энергетическим щитом Украины"."Первое – это девять атомных блоков, около 8 ГВт мощности. Плюс 2,5 ГВт импорта – это уже 10,5 ГВт. Зимой, думаю, будет еще около 1,5 ГВт распределенной генерации — это уже 12 ГВт. И еще солнце, ветер, гидро – примерно 1,5 ГВт. Итого получается 13,5 ГВт. Вот наш щит несгибаемости, который врагу очень тяжело сломать, если он, конечно, не будет бить по атомным электростанциям ядерными ракетами", - рассказал он.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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