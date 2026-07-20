https://ukraina.ru/20260720/ukrainskie-volontry-rekomenduyut-podumat-o-zimnikh-kvartirakh-1081672389.html
Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирах
Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирах - 20.07.2026 Украина.ру
Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирах
Каждому уже сейчас стоит подумать, где он будет зимой - советует задуматься украинский волонтёр Тарас Чмут. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T18:56
2026-07-20T18:56
2026-07-20T18:56
новости
украина
одесская область
минобороны
вооруженные силы украины
всу
пво
ракетные удары по украине
социальная инфраструктура
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101769/57/1017695764_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c377856831408f025e6103aa15275b30.jpg
Волонтёр заявил, что Украина рискует не подготовиться к зиме должным образом на фоне перезагрузки системы Минобороны и смещения фокуса "с войны на политику"."Мы не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накапливают реактивные дроны, против которых дронопад не работает", - сказал Чмут.По его словам, энергетику невозможно построить, защитить и восстановить за полгода или год, поэтому украинцам стоит уже сейчас продумывать варианты на зиму — вплоть до временного переезда в село, небольшой город или за границу. Среди прогнозов Чмута — усиление ударов по АЗС в центральной и южной части Украины. В частности, он назвал Киевскую, Черниговскую, Житомирскую, Черкасскую, Херсонскую (оккупированную ВСУ часть), Николаевскую и Одесскую области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101769/57/1017695764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd3b1ca6922c9c0f72bcab079f5b0268.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесская область, минобороны, вооруженные силы украины, всу, пво, ракетные удары по украине, социальная инфраструктура, украина.ру
Новости, Украина, Одесская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ПВО, ракетные удары по Украине, социальная инфраструктура, Украина.ру
Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирах
Каждому уже сейчас стоит подумать, где он будет зимой - советует задуматься украинский волонтёр Тарас Чмут. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
Волонтёр заявил, что Украина рискует не подготовиться к зиме должным образом на фоне перезагрузки системы Минобороны и смещения фокуса "с войны на политику".
"Мы не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накапливают реактивные дроны, против которых дронопад не работает", - сказал Чмут.
По его словам, энергетику невозможно построить, защитить и восстановить за полгода или год, поэтому украинцам стоит уже сейчас продумывать варианты на зиму — вплоть до временного переезда в село, небольшой город или за границу.
Среди прогнозов Чмута — усиление ударов по АЗС в центральной и южной части Украины. В частности, он назвал Киевскую, Черниговскую, Житомирскую, Черкасскую, Херсонскую (оккупированную ВСУ часть), Николаевскую и Одесскую области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.