https://ukraina.ru/20260720/ukrainskie-volontry-rekomenduyut-podumat-o-zimnikh-kvartirakh-1081672389.html

Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирах

Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирах - 20.07.2026 Украина.ру

Украинские волонтёры рекомендуют подумать о зимних квартирах

Каждому уже сейчас стоит подумать, где он будет зимой - советует задуматься украинский волонтёр Тарас Чмут. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T18:56

2026-07-20T18:56

2026-07-20T18:56

новости

украина

одесская область

минобороны

вооруженные силы украины

всу

пво

ракетные удары по украине

социальная инфраструктура

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101769/57/1017695764_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c377856831408f025e6103aa15275b30.jpg

Волонтёр заявил, что Украина рискует не подготовиться к зиме должным образом на фоне перезагрузки системы Минобороны и смещения фокуса "с войны на политику"."Мы не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накапливают реактивные дроны, против которых дронопад не работает", - сказал Чмут.По его словам, энергетику невозможно построить, защитить и восстановить за полгода или год, поэтому украинцам стоит уже сейчас продумывать варианты на зиму — вплоть до временного переезда в село, небольшой город или за границу. Среди прогнозов Чмута — усиление ударов по АЗС в центральной и южной части Украины. В частности, он назвал Киевскую, Черниговскую, Житомирскую, Черкасскую, Херсонскую (оккупированную ВСУ часть), Николаевскую и Одесскую области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесская область, минобороны, вооруженные силы украины, всу, пво, ракетные удары по украине, социальная инфраструктура, украина.ру