Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией - 15.09.2026 Украина.ру
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Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией
Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией - 15.09.2026 Украина.ру
Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией
Острейшие политические разборки на Украине, чреватые даже бунтом против недопрезидента Владимира Зеленского, несколько отодвинули в тень тему переговоров о мире. Но не убрали её с повестки дня. Потому что силы, заинтересованные в войне между Россией и Украиной, по-прежнему имеются.
2026-09-15T15:02
2026-09-15T15:02
эксклюзив
нато
владимир зеленский
россия
украина
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bild
сша
владимир путин
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Европа загибается от безденежья, но ее вынуждают скидываться на войну элиты, которые хоть и понимают пагубность военных трат, но, как упрямые ежики из анекдота, плачут и продолжают есть кактус. Один генсек НАТО Марк Рютте чего стоит. В понедельник в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Янезом Яншей Рютте заявил: "Наш ответ заключается в увеличении поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое".И его готова с маниакальным упорством поддержать Германия, ведомая канцлером Фридрихом Мерцем, Франция президента Эмманюэля Макрона, торгующего ядерным зонтиком своей страны, государства Северной Европы и Прибалтики, вместе с Польшей собирающие некую мини-НАТО для отражения "российских атак" из Арктики и через Финляндию.Происходит это вопреки тому, что Запад опять раскололся по этому вопросу – США Дональда Трампа выступили за активизацию переговорного процесса. А сам Трамп мало того, что говорил о мире с президентом России Владимиром Путиным и отправлял в Москву и Киеве своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но даже призвал Зеленского не бить по российским предприятиям, производящим дизель. Трампу нужно выигрывать выборы в Конгресс, а цены на дизель в США растут, толкая рейтинги республиканцев на дно.К тому же, похоже, очень испугался Зеленский, устроивший демонстративную травлю Уиткоффа и Кушнера в Киеве. Теперь ему страшно, что США антикоррупционными расследованиями в Украине дали отмашку его снимать и менять на кого-то более вменяемого. И он тоже готов встречаться с Трампом, молить о помощи и, может быть, даже подкорректировать американские мирные планы.Во всяком случае, временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник рассказал, что украинская сторона рассчитывает организовать личные переговоры Зеленского с Трампом в рамках мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.26 сентября там будет выступать глава МИД России Сергей Лавров, Зеленскому явно нужно вставить свои пять копеек, чтобы и перебить впечатление от слов Москвы, и вновь заявить о себе. По словам Сеника, Украина готова рассматривать разные сценарии локального перемирия, в том числе касающиеся Черноморского бассейна и, ясное дело, энергетического сектора.А британское агентство Рейтер сообщило, что Украине нужно готовится к возможному возобновлению трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в октябре. Возможно, в ОАЭ, Турции или Швейцарии.В то же время ведущие европейские члены НАТО не отбрасывают идею войны Альянса с Россией, если та "нападет на Европу". Пугало российского нападения в этом году разыгрывается очень последовательно и методично, выискивая и выдвигая к обсуждению все новые и новые поводы для "путинского удара". Это уже становится подобием геополитической мании: европейцы пугают сами себя и, что удивительно, пугаются.В основе страхов лежит мнение Atlantic Council, высказанное еще в феврале 2026 года: "Путин знает, что если Украина выживет, он проиграл". Вот на этом откровенном и надуманном посыле европейцы и строят свою уверенность, что "Путин нападет" обязательно. И уже вырабатывают свою стратегию даже не сдерживания России, а агрессивного противодействия ей по принципу "мир через силу". Или если хотите, "деэскалация через эскалацию".Главную роль в эскалации, разумеется, отводится Украине, которая должны долбить Россию и ее тылы, не останавливаясь. А потом, если Россия не сломается, возможны варианты европейского удара-участия.И, как говорится, пошла гулять брехня по евроселу. Сначала испанская газета El Mundo попыталась систематизировать возможные исходы специальной военной еврооперации и обосновала это самый "мир силой". Опираясь на мнения военных и политологов, которые по-"ястребиному" легко поддержали доминирующее предположение.А вот в прошедшем августе с подачи немецкого издания Bild пошла гулять информация о том, что НАТО разработала трехступенчатую, если хотите, трехэтапную стратегию войны Альянса с Россией. Называется стратегия "NATO Land Warfighting Concept", якобы разработана под руководством американского майора Эндрю Пингрея и принимается Брюсселем благосклонно. Потому что действовать предполагается в случае возможного российского нападения на страны Балтии.На первом этапе НАТО в первую очередь якобы планирует нейтрализовать российские ракетные комплексы и системы ПВО с помощью истребителей, крылатых ракет и беспилотников. Цель – подавить точки российского сопротивления. Чтобы можно было беспрепятственно воевать и побеждать российского медведя от переднего края до тылов. Начинать планируется, разумеется, с ударов по Калининграду, где, НАТО в этом уверена, сосредоточены значительные силы ПВО и ракетные комплексы.На втором этапе планируется создание "автономной зоны" вдоль границ с Россией и Белоруссией. Параллельно с первым этапом должна быть создана буферная зона, в которой наступление российских войск будет сдерживаться исключительно беспилотниками и наземными роботизированными системами. Причем хитро так натовцы придумали: воевать без постоянного присутствия военнослужащих Альянса на передовой, чтобы одновременно и замедлить продвижение российских войск, и минимизировать потери НАТО. В Европе-то никто не хочет идти и умирать на войне с Россией.Трети этап – еще более сильные удары по военной инфраструктуре в глубине России. По аэродромам, оборонным предприятиям, мостам и железнодорожным узлам, используемым для переброски войск и техники.Параллельно натовцы думают создать "воздушный мост" для дезорганизации военного снабжения и для заброски дронов и роботизированных систем вглубь России, чтобы привлечь на свою сторону и использовать те российские силы, что, по оценкам НАТО, противостоят российским властям и Путину.И вот что удивительно: стратеги НАТО заявили, что цель указанной стратегии — не захват территории России, а попытка предвосхитить и предупредить российское наступление. А если оно все же начнется, то отбросить российские войска обратно "в берлогу".При этом натовцы и не скрывают, что они не зря обсуждают эту стратегию, потому что сдерживание, мол, работает эффективнее, когда потенциальный противник заранее знает, с чем столкнется. То есть такое хитрое приседание из-за страха перед Россией: она узнает, что НАТО готова, поэтому не будет нападать.Еще один расчет НАТО — на то, что США активно помогут Европе. Чем? Усилением санкционного давления и более масштабными поставками вооружений Киеву. И Брюссель якобы пытается соблазнить Вашингтон тем, что боевые действия против России могут слиться с конфликтом на Тайване и войной между Китаем и США. То есть возможный кризис вокруг Тайваня перерастает в войну между США и Китаем, пока НАТО будет воевать с Россией. И это очень помогает победить именно США и, возможно, Тайваню.Но что удивительно: эксперты НАТО допускают, что, если такие войны начнутся и сольются воедино, применение ядерного оружия становится реальной возможностью для обеих сторон. То есть возможен ядерный мировой апокалипсис, но он никого не пугает, потому что в него не верят. Точнее – не верят, что Россия применит свой ядерный потенциал.Что тут можно сказать? Если такие планы гуляют по умам и обсуждаются, то санитары в домах для умалишенных не до конца выполняют свою работу, а политики в той же Европе не лечатся, а пытаются провокациями добиваться выполнения своих целей и задач. Например, нанести стратегическое поражение России и раздерибанить ее богатства.Правящие элиты на современном Западе по-прежнему цепляются за свои планы по глобализации под своим же доминированием и пытаются спасти старый монополярный мир, разорвав Россию. Они не понимают, что ограниченные военные провокации в этом случае – это попытка погасить разгорающийся костер ведром с бензином. Путь в пропасть для всего человечества.Но надежда на просветление есть. Потому что Россия последовательно отвергает всякие планы нападения на Европу. Путин многократно и однозначно говорил по этому поводу: России незачем нападать на континент. Об отсутствии у России планов нападения на кого-либо многократно говорит и министр Лавров. А недавно даже литовская разведка заявила, что не обнаружила признаков подготовки России к нападению на страны Балтии,И тут можно только добавить европейцам по-простому, прагматично: России незачем нападать, потому что с нищающей Европы уже практически нечего взять. Это печально, но с каждым годом становится все очевиднее. "Цветущий сад" Жозепа Борреля затягивается джунглями. Увы, в прямом и в переносном смысле.Есть и второй момент: Европу бросают США, не желая брать на себя ответственность за европейский агрессивный реваншизм. Вашингтон открестился от изложенных выше планов и сценариев, заявив, что конкретные предположения о возможных операциях против России не являются официальной позицией НАТО и носят спекулятивный характер.В Штатах прекрасно понимают, что является последним доводом королей и в современном мире, и в современном исходе: планы НАТО и "ястребов" прописаны так, как будто у России нет атомного оружия. И что нападение масштабное на Россию обязательно и неизбежно повлечет в ответ применение ядерного арсенала — крупнейшего в мире, между прочим.Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу Украины
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Владимир Скачко
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эксклюзив, нато, владимир зеленский, россия, украина, дональд трамп, оон, bild, сша, владимир путин, весь скачко
Эксклюзив, НАТО, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Дональд Трамп, ООН, Bild, США, Владимир Путин, весь Скачко

Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией

15:02 15.09.2026
 
© AP / Mystyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© AP / Mystyslav Chernov
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Острейшие политические разборки на Украине, чреватые даже бунтом против недопрезидента Владимира Зеленского, несколько отодвинули в тень тему переговоров о мире. Но не убрали её с повестки дня. Потому что силы, заинтересованные в войне между Россией и Украиной, по-прежнему имеются.
Европа загибается от безденежья, но ее вынуждают скидываться на войну элиты, которые хоть и понимают пагубность военных трат, но, как упрямые ежики из анекдота, плачут и продолжают есть кактус.
Один генсек НАТО Марк Рютте чего стоит. В понедельник в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Янезом Яншей Рютте заявил: "Наш ответ заключается в увеличении поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое".
И его готова с маниакальным упорством поддержать Германия, ведомая канцлером Фридрихом Мерцем, Франция президента Эмманюэля Макрона, торгующего ядерным зонтиком своей страны, государства Северной Европы и Прибалтики, вместе с Польшей собирающие некую мини-НАТО для отражения "российских атак" из Арктики и через Финляндию.
Происходит это вопреки тому, что Запад опять раскололся по этому вопросу – США Дональда Трампа выступили за активизацию переговорного процесса. А сам Трамп мало того, что говорил о мире с президентом России Владимиром Путиным и отправлял в Москву и Киеве своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но даже призвал Зеленского не бить по российским предприятиям, производящим дизель.
Трампу нужно выигрывать выборы в Конгресс, а цены на дизель в США растут, толкая рейтинги республиканцев на дно.
К тому же, похоже, очень испугался Зеленский, устроивший демонстративную травлю Уиткоффа и Кушнера в Киеве. Теперь ему страшно, что США антикоррупционными расследованиями в Украине дали отмашку его снимать и менять на кого-то более вменяемого. И он тоже готов встречаться с Трампом, молить о помощи и, может быть, даже подкорректировать американские мирные планы.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Во всяком случае, временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник рассказал, что украинская сторона рассчитывает организовать личные переговоры Зеленского с Трампом в рамках мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.
26 сентября там будет выступать глава МИД России Сергей Лавров, Зеленскому явно нужно вставить свои пять копеек, чтобы и перебить впечатление от слов Москвы, и вновь заявить о себе. По словам Сеника, Украина готова рассматривать разные сценарии локального перемирия, в том числе касающиеся Черноморского бассейна и, ясное дело, энергетического сектора.
А британское агентство Рейтер сообщило, что Украине нужно готовится к возможному возобновлению трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в октябре. Возможно, в ОАЭ, Турции или Швейцарии.
В то же время ведущие европейские члены НАТО не отбрасывают идею войны Альянса с Россией, если та "нападет на Европу". Пугало российского нападения в этом году разыгрывается очень последовательно и методично, выискивая и выдвигая к обсуждению все новые и новые поводы для "путинского удара". Это уже становится подобием геополитической мании: европейцы пугают сами себя и, что удивительно, пугаются.
В основе страхов лежит мнение Atlantic Council, высказанное еще в феврале 2026 года: "Путин знает, что если Украина выживет, он проиграл". Вот на этом откровенном и надуманном посыле европейцы и строят свою уверенность, что "Путин нападет" обязательно. И уже вырабатывают свою стратегию даже не сдерживания России, а агрессивного противодействия ей по принципу "мир через силу".
Или если хотите, "деэскалация через эскалацию".
Главную роль в эскалации, разумеется, отводится Украине, которая должны долбить Россию и ее тылы, не останавливаясь. А потом, если Россия не сломается, возможны варианты европейского удара-участия.
И, как говорится, пошла гулять брехня по евроселу. Сначала испанская газета El Mundo попыталась систематизировать возможные исходы специальной военной еврооперации и обосновала это самый "мир силой". Опираясь на мнения военных и политологов, которые по-"ястребиному" легко поддержали доминирующее предположение.
Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
10 сентября, 07:00
Дмитрий Евстафьев: Зеленский готовит масштабную эскалацию, чтобы втянуть Европу в прямую войну с РоссиейСейчас постепенно разрушается глубочайшая уверенность европейцев в том, что Россия не решится нанести удар по источникам угрозы для себя: оборонные предприятия и управленческие центры непосредственно на их территории. А ведь эта уверенность была у Европы все четыре года СВО. И разрушают ее сами европейцы своей антироссийской истерией
А вот в прошедшем августе с подачи немецкого издания Bild пошла гулять информация о том, что НАТО разработала трехступенчатую, если хотите, трехэтапную стратегию войны Альянса с Россией. Называется стратегия "NATO Land Warfighting Concept", якобы разработана под руководством американского майора Эндрю Пингрея и принимается Брюсселем благосклонно. Потому что действовать предполагается в случае возможного российского нападения на страны Балтии.
На первом этапе НАТО в первую очередь якобы планирует нейтрализовать российские ракетные комплексы и системы ПВО с помощью истребителей, крылатых ракет и беспилотников. Цель – подавить точки российского сопротивления. Чтобы можно было беспрепятственно воевать и побеждать российского медведя от переднего края до тылов. Начинать планируется, разумеется, с ударов по Калининграду, где, НАТО в этом уверена, сосредоточены значительные силы ПВО и ракетные комплексы.
На втором этапе планируется создание "автономной зоны" вдоль границ с Россией и Белоруссией. Параллельно с первым этапом должна быть создана буферная зона, в которой наступление российских войск будет сдерживаться исключительно беспилотниками и наземными роботизированными системами.
Причем хитро так натовцы придумали: воевать без постоянного присутствия военнослужащих Альянса на передовой, чтобы одновременно и замедлить продвижение российских войск, и минимизировать потери НАТО. В Европе-то никто не хочет идти и умирать на войне с Россией.
Трети этап – еще более сильные удары по военной инфраструктуре в глубине России. По аэродромам, оборонным предприятиям, мостам и железнодорожным узлам, используемым для переброски войск и техники.
Параллельно натовцы думают создать "воздушный мост" для дезорганизации военного снабжения и для заброски дронов и роботизированных систем вглубь России, чтобы привлечь на свою сторону и использовать те российские силы, что, по оценкам НАТО, противостоят российским властям и Путину.
И вот что удивительно: стратеги НАТО заявили, что цель указанной стратегии — не захват территории России, а попытка предвосхитить и предупредить российское наступление. А если оно все же начнется, то отбросить российские войска обратно "в берлогу".
При этом натовцы и не скрывают, что они не зря обсуждают эту стратегию, потому что сдерживание, мол, работает эффективнее, когда потенциальный противник заранее знает, с чем столкнется. То есть такое хитрое приседание из-за страха перед Россией: она узнает, что НАТО готова, поэтому не будет нападать.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
Вчера, 16:59
Последний поход: что ждёт солдат НАТО, если они будут воевать за УкраинуВыступая перед журналистами 11 сентября, президент Владимир Путин напомнил, что появление любых регулярных контингентов стран Запада на территории Украины превратит их в законные мишени для поражения. И будет означать прямое втягивание НАТО в войну.
Еще один расчет НАТО — на то, что США активно помогут Европе. Чем? Усилением санкционного давления и более масштабными поставками вооружений Киеву. И Брюссель якобы пытается соблазнить Вашингтон тем, что боевые действия против России могут слиться с конфликтом на Тайване и войной между Китаем и США. То есть возможный кризис вокруг Тайваня перерастает в войну между США и Китаем, пока НАТО будет воевать с Россией.
И это очень помогает победить именно США и, возможно, Тайваню.
Но что удивительно: эксперты НАТО допускают, что, если такие войны начнутся и сольются воедино, применение ядерного оружия становится реальной возможностью для обеих сторон. То есть возможен ядерный мировой апокалипсис, но он никого не пугает, потому что в него не верят. Точнее – не верят, что Россия применит свой ядерный потенциал.
Что тут можно сказать? Если такие планы гуляют по умам и обсуждаются, то санитары в домах для умалишенных не до конца выполняют свою работу, а политики в той же Европе не лечатся, а пытаются провокациями добиваться выполнения своих целей и задач. Например, нанести стратегическое поражение России и раздерибанить ее богатства.
Правящие элиты на современном Западе по-прежнему цепляются за свои планы по глобализации под своим же доминированием и пытаются спасти старый монополярный мир, разорвав Россию. Они не понимают, что ограниченные военные провокации в этом случае – это попытка погасить разгорающийся костер ведром с бензином. Путь в пропасть для всего человечества.
Но надежда на просветление есть. Потому что Россия последовательно отвергает всякие планы нападения на Европу. Путин многократно и однозначно говорил по этому поводу: России незачем нападать на континент. Об отсутствии у России планов нападения на кого-либо многократно говорит и министр Лавров. А недавно даже литовская разведка заявила, что не обнаружила признаков подготовки России к нападению на страны Балтии,
- РИА Новости, 1920, 12.09.2026
12 сентября, 06:04
"По центрам принятия решений": почему Россия не использует ядерное оружиеНередко, когда сводки с фронта начинают напоминать сакраментальное "На Западном фронте без перемен", у не знакомой с военным делом публики возникает вопрос: почему армия просто не возьмет спецбоеприпас и не решит вопрос за один-два вылета Ту-160? Почему не использовать "ядерку"?
И тут можно только добавить европейцам по-простому, прагматично: России незачем нападать, потому что с нищающей Европы уже практически нечего взять. Это печально, но с каждым годом становится все очевиднее. "Цветущий сад" Жозепа Борреля затягивается джунглями. Увы, в прямом и в переносном смысле.
Есть и второй момент: Европу бросают США, не желая брать на себя ответственность за европейский агрессивный реваншизм. Вашингтон открестился от изложенных выше планов и сценариев, заявив, что конкретные предположения о возможных операциях против России не являются официальной позицией НАТО и носят спекулятивный характер.
В Штатах прекрасно понимают, что является последним доводом королей и в современном мире, и в современном исходе: планы НАТО и "ястребов" прописаны так, как будто у России нет атомного оружия. И что нападение масштабное на Россию обязательно и неизбежно повлечет в ответ применение ядерного арсенала — крупнейшего в мире, между прочим.
Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу Украины
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