https://ukraina.ru/20260915/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083195712.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 15.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 15 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-15T02:10

2026-09-15T02:10

2026-09-15T02:10

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 14 сентября и в ночь на 15 сентября объявлялась в Ростовской, Волгоградской, Запорожской, Тульской, Рязанской, Орловской, Белгородской, Харьковской РФ, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Белгородской, Ростовской, Саратовской, Курской, Брянской, Воронежской, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Владимирской, Тульской, Волгоградской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областях, в ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Херсонской, Московской, Запорожской, Смоленской областях, в Чувашии, Татарстане, Марий-Эл.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 14 сентября и в ночь на 15 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (19:54 мск), Тамбова (20:21 мск), Пензы (20:40 мск), Саратова (21:22 мск), Ульяновска (2:33 мск), Самары (23:36 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар (1:18 мск).В 20:18 мск ограничения в аэропорту Сочи были сняты.Аэропорт Нижнего Новгорода с 23:14 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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