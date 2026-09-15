Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 15.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 15.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 15 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-15T02:10
2026-09-15T02:10
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 14 сентября и в ночь на 15 сентября объявлялась в Ростовской, Волгоградской, Запорожской, Тульской, Рязанской, Орловской, Белгородской, Харьковской РФ, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Белгородской, Ростовской, Саратовской, Курской, Брянской, Воронежской, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Владимирской, Тульской, Волгоградской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областях, в ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Херсонской, Московской, Запорожской, Смоленской областях, в Чувашии, Татарстане, Марий-Эл.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 14 сентября и в ночь на 15 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (19:54 мск), Тамбова (20:21 мск), Пензы (20:40 мск), Саратова (21:22 мск), Ульяновска (2:33 мск), Самары (23:36 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар (1:18 мск).В 20:18 мск ограничения в аэропорту Сочи были сняты.Аэропорт Нижнего Новгорода с 23:14 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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россия, лнр, днр, ростовская область, волгоградская область, запорожская область, рязанская область, орловская область, белгородская область, харьковская область, крым, севастополь, краснодарский край, саратовская область, курская область, брянская область, воронежская область, нижегородская область, ульяновская область, самара, калужская область, пенза, херсонская область, московская область, смоленск, татарстан, сочи, казань, бугульма, росавиация, аэропорт, аэропорты, опасность, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, украина.ру, пво
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:10 15.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 15 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 14 сентября и в ночь на 15 сентября объявлялась в Ростовской, Волгоградской, Запорожской, Тульской, Рязанской, Орловской, Белгородской, Харьковской РФ, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Белгородской, Ростовской, Саратовской, Курской, Брянской, Воронежской, Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Владимирской, Тульской, Волгоградской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областях, в ЛНР и ДНР, в Мордовии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Херсонской, Московской, Запорожской, Смоленской областях, в Чувашии, Татарстане, Марий-Эл.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 14 сентября и в ночь на 15 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (19:54 мск), Тамбова (20:21 мск), Пензы (20:40 мск), Саратова (21:22 мск), Ульяновска (2:33 мск), Самары (23:36 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар (1:18 мск).
В 20:18 мск ограничения в аэропорту Сочи были сняты.
Аэропорт Нижнего Новгорода с 23:14 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ.
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02:10Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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