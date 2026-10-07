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Депутат Рады рассказала, что нужно для возвращения Украины к нейтральному статусу

Депутат Рады рассказала, что нужно для возвращения Украины к нейтральному статусу - 07.10.2026 Украина.ру

Депутат Рады рассказала, что нужно для возвращения Украины к нейтральному статусу

В Верховной раде инициировали исключение из конституции Украины пункта о стремлении в НАТО ради возвращения к нейтральному статусу государства, заявила в YouTube депутат Анна Скороход

2026-10-07T11:37

2026-10-07T11:37

2026-10-07T11:37

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По ее словам, для официальной регистрации подготовленных изменений в основной закон требуется заручиться поддержкой как минимум 150 парламентариев, в связи с чем соответствующее предложение уже разослано всем народным депутатам.Скороход подчеркнула, что отказ от евроатлантической интеграции и закрепление нейтралитета послужат четким сигналом для Москвы и Вашингтона о готовности Киева к реальному урегулированию конфликта и сохранению нации. Парламентарий выразила уверенность, что данная позиция позволит разблокировать мирные переговоры. О подготовке этого законопроекта накануне также сообщала коллега Скороход по Раде из фракции "Европейская солидарность" София Федина.Положение о стратегическом курсе на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс было внесено в конституцию Украины в феврале 2019 года. Ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно напоминал, что сохранение Украиной нейтрального статуса изначально декларировалось при провозглашении ее государственного суверенитета и по-прежнему является одной из ключевых целей России.Подробнее о крахе евроатлантических амбиций Киева — в материале Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, москва, украина, вашингтон, анна скороход, софия федина, владимир путин, нато, верховная рада