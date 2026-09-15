Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ - 15.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ - 15.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 173 украинских беспилотника, за сутки — 572. Об этом Минобороны РФ вечером 14 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-15T00:42
2026-09-15T00:42
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 13 сентября до 8:00 мск 14 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Чёрного моря были сбиты 399 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 572 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что на 8% превышает показатель предыдущего периода.Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 140 украинских беспилотников, за сутки — 529.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ

00:42 15.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 173 украинских беспилотника, за сутки — 572. Об этом Минобороны РФ вечером 14 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 13 сентября до 8:00 мск 14 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Чёрного моря были сбиты 399 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 572 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что на 8% превышает показатель предыдущего периода.
Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 140 украинских беспилотников, за сутки — 529.
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