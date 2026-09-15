https://ukraina.ru/20260915/sily-pvo-za-sutki-sbili-nad-rossiey-572-bespilotnika-vsu-1083195334.html
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ - 15.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 173 украинских беспилотника, за сутки — 572. Об этом Минобороны РФ вечером 14 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-15T00:42
2026-09-15T00:42
2026-09-15T00:42
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 13 сентября до 8:00 мск 14 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Чёрного моря были сбиты 399 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 572 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что на 8% превышает показатель предыдущего периода.Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 140 украинских беспилотников, за сутки — 529.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, краснодарский край, черное море, брянская область, курская область, орловская область, калужская область, белгородская область, воронежская область, липецк, волгоградская область, ростовская область, смоленск, пво, минобороны рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Силы ПВО за сутки сбили над Россией 572 беспилотника ВСУ
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 173 украинских беспилотника, за сутки — 572. Об этом Минобороны РФ вечером 14 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 13 сентября до 8:00 мск 14 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Чёрного моря были сбиты 399 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 572 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что на 8% превышает показатель предыдущего периода.
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