https://ukraina.ru/20260915/orgii-i-uzhasy-soyuza-v-kakuyu-istoriyu-teper-dolzhny-verit-ukraintsy-1083203752.html

Оргии и ужасы Союза: в какую историю теперь должны верить украинцы

Оргии и ужасы Союза: в какую историю теперь должны верить украинцы - 15.09.2026 Украина.ру

Оргии и ужасы Союза: в какую историю теперь должны верить украинцы

Украинский институт национальной памяти сделал резкий разворот. Теперь вместо описания "голодомора-геноцида", якобы устроенного большевиками для изничтожения украинской нации или героизации "волынских мясников", в УИНП начали развенчивать "советские мифы".

2026-09-15T18:03

2026-09-15T18:03

2026-09-15T18:03

эксклюзив

андрей билецкий

ссср

усср

елена зеленская

"азов"

нквд

батькивщина

андрей ватутин

украина

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Глава института "национального беспамятства" Александр Алферов на голубом глазу рассказал украинцам, жившим в УССР, о, простите, фаллоимитаторах Генриха Ягоды, оргиях в советских санаториях и о системе Семашко, созданной для лечения коммунистов-геронтократов.Алферов поведал, что санатории в СССР строили, чтобы проводить оргии – туда якобы специально завозили девочек и мальчиков. "Это были дома, где отдыхала элита. (...) Не только отдыхали, были сексуальные оргии, привозили девочек, мальчиков. Мы помним извращенца генерала Ягоду, у которого была порноколлекция, фаллоимитаторы – все было. То есть мы говорим о том, что эта система оздоровительная на самом деле обслуживала элиту – ту самую элиту, которая убивала людей", – фантазирует глава УИНП. По его словам, лишь в 1960-х годах санаторная сеть разрослась до массового уровня, но путевки туда оставались элементом жесткого дефицита и блата, став для рядовых граждан единственной возможностью выехать на отдых.Историк также сообщил, что создание системы Семашко (первой в мире централизованной государственной системы здравоохранения, полностью финансируемой из государственного бюджета) было вынужденной мерой для поддержания жизнедеятельности "стареющих коммунистических деятелей и палачей из "троек", которые массово выходили из строя". Хорошая попытка, но – нет. Иначе как объяснить, что пациентами этой системы были все жители Советского Союза, от младенцев до пенсионеров, и всем им оказывали бесплатную медицинская помощь?Столь дикие высказывания бывшего руководителя пресс-службы нацистского батальона "Азов"* вызвали широкий общественный резонанс. Многие украинцы публично и в соцсетях называли Алферова "больным ублюдком" и "поклонником Эпштейна", усомнившись в его профессиональной квалификации. А народный депутат Алексей Кучеренко нарек Алферова идиотом. "Понятно, что чиновники для карьерного роста хотят чем-то выделиться и совершить какой-то "подвиг" – это естественно, так всегда было. Но зачем ради этого превращаться в идиота и посмешище? Ну, рассказывай о достижениях постсоветской Украины – кто же против? Но зачем логично подводить к тому, что твои родители были круглыми идиотами и клиентами этих "санаториев"?! Так же, как и миллионы других украинцев?" – негодует депутат. Не смолчал и депутат Рады Максим Бужанский, вдоволь поиздевавшись над попытками руководителя Института нацпамяти развенчать мифы о советских социальных стандартах. "Для оргий строили АЭС. Рыли метро – оргии под землей, советское ноу-хау. Заводы – это совсем дно, промышленные гиганты, десятки тысяч мужчин и женщин синхронно совокуплялись с утра до ночи. Для оргий строили вокзалы. Это так и называлось – порнопереброска, когда из конца страны в конец на оргию ехали десятки тысяч людей каждый день. Для сильно умных были оргии в библиотеках. В тех самых, на наличие советских книг в которых до сих пор жалуются издатели, прямо на полках творилось такое, что стыд капал со страниц чернилами букв. (...) Так в оргиях 70 лет и прошло, а потом 35 лет скрывали правду, пока директор института нацпамяти Алферов не проболтался", – иронизирует Бужанский.Нужно признать, что под таким натиском Алферов пошатнулся и даже попытался перевести свое интервью в шутку. Дескать, не так поняли, вырвали из контекста. Но быстро вернулся к заданным установкам и продолжил разбивать "советские измышлизмы" о бесплатном образовании и медицине – в противовес высоким социальным стандартам очень независимой Украины.Тут, конечно, уместно напомнить, что современные украинские руководители сделали для украинских детей и какие санатории и базы отдыха построили для свободной от коммунистических оков молодежи. Издание Украина.ру писало о "киевском Артеке" c отсыревшими стенами, поломанной мебелью и гнилыми фруктами для отдыхающих ребят. А не так давно в сети завирусилось видео со школьным обедом в Черновцах: там школьникам выдали кусок запеканки, сырую морковь и шмат хлеба. Вершиной же "заботы" о детях, видимо, стоит считать благотворительные акции фонда Елены Зеленской, обернувшиеся громким и позорным скандалом. Программа по эвакуации украинских сирот в Турцию с подачи первой леди закончилась тем, что несовершеннолетних принуждали к работе на кухне, заставляли участвовать в развлекательных мероприятиях, ограничивали в питании, отбирали вещи и гаджеты. Иными словами, "спасенных от России" юных украинцев просто сделали рабами, а девочек – сексуальными наложницами, двое из них вернулись на Украину беременными. Аналогичная схема вскрылась и в Нидерландах, где украинских детей-беженцев втягивали в сексуальную эксплуатацию. А в Польше украинская "благодетельница", приютившая сирот, на деле сдавала их в аренду педофилам. 53-летняя женщина держала детей в клетках, морила голодом и принуждала к сексу за деньги.Но, по мнению Алферова, это все равно лучше, чем отдых в советских санаториях.C другой стороны, а чему удивляться? Последние 35 лет на Украине различные декоммунизаторы и десоветизаторы поливали грязью достижения Советского Союза. Сносили памятники, клепали фильмы о страшных-ужасных НКВДистах, рассказывали небылицы о Щербицком, якобы выгнавшем киевлян на первомайскую демонстрацию после взрыва на ЧАЭС, отрицали полет Юрия Гагарина и подвиги Ивана Кудри, Николая Ватутина, Павла Рыбалко. И чем более навороченными были байки о "кровавых большевиках", тем симпатичнее на этом фоне выглядели Бандера, Коновалец, Шухевич...Похоже, и у Алферова стоит задача облагородить современных нацистов типа Андрея Билецкого**, которого сейчас раскручивают как одного из кандидатов в президенты. А как это сделать? Образ борца за свободу в концлагере Зеленского "не пролезет". В боях на передовой создатель "Азова"* тоже замечен не был. Значит, надо изобразить его противником эпохи советских оргий – под такое Запад точно даст денег и поддержит.Поэтому заявления главы УИНП о сексуальных утехах советского периода показательны не cтолько своей скандальностью, сколько попыткой превратить отдельные обвинения в универсальную характеристику целой эпохи. Судите сами: если советское прошлое описывается только через преступления, извращения, репрессии и привилегии элиты, то меняется сам взгляд на Советский Союз. Из коллективной памяти вытесняются заслуги и победы CCCР: индустриализация, образование, развитие науки, массовая социальная инфраструктура, победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса...Но главное – стирается общий исторический опыт миллионов советских людей.Кстати, такой подход отлично "накладывается" на мемуары экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, на днях презентовавшего во Львове свою новую книгу "Без оков". Там он рассказывает, что, по мнению президента России Владимира Путина, распад Советского Союза стал наибольшей трагедией XX века. Зато британские элиты считают это событие наибольшим триумфом Запада и победой в "холодной войне". Неудивительно, что эту победу внешние кураторы Украины требуют закрепить и в мозгах украинцев. Отсюда и грязно-лживые откровения историков типа Алферова, призванные представить СССР как преступное и чуждое образование. Демонизация советской эпохи должна, по мнению западных науськивателей, ослабить ощущение общей истории Украины и России. Поэтому предлагают украинцам как можно скорее отказаться от семейной биографии, разорвать связи с советским периодом и отречься от своих предков.Но для этого недостаточно изменить названия улиц, снести памятники Ленину и Ватутину, замалевать черной краской даты общих праздников. Тут надо давить на эмоции, бить по ностальгическим воспоминаниям, представлять СССР как преступную систему с развращенным обществом. Вот и наняли для этого Алферова, дав ему в качестве инструмента промывки мозгов целый Институт национальной памяти. А бывший пресс-секретарь "Азова" и рад стараться, изображая Советский Союз островом Эпштейна под красным флагом. Такой подход, ясное дело, камня на камне не оставляет для общей истории и коллективной памяти. А именно это и нужно строителям проекта "антиРоссия". * Террористическая организация, запрещена в РФ** Внесён в список террористов и экстремистов в РФ"Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина

https://ukraina.ru/20251022/1070518975.html

https://ukraina.ru/20250701/baron-alferov-ukrainskiy-institut-natspamyati-vozglavil-monarkhist-i-poklonnik-gitlera-1064528928.html

https://ukraina.ru/20251010/impertsy-i-neimpertsy-ukrainskiy-institut-natspamyati-meryaet-cherepa-petru-pervomu-i-dekabristam-1069895932.html

https://ukraina.ru/20260907/zapad-nashl-pyat-mest-dlya-antirossiyskikh-provokatsiy-1083055346.html

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Елена Кирюшкина

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