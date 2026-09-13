https://ukraina.ru/20260913/sorvavshiysya-s-povodka-boris-dzhonson-napisal-knigu-dlya-putina-1083162878.html

"Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина

"Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина - 13.09.2026 Украина.ру

"Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал писателем и приехал на книжную ярмарку BookForum во Львов, где презентовал свои мемуары с многозначительным названием "Оков нет" (в оригинале оно звучит как "Сорвавшийся с поводка")

2026-09-13T16:24

2026-09-13T16:24

2026-09-13T16:24

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Мероприятие прошло во Львовском дворце искусств, а модератором презентации выступил бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. Тот самый, что оскоромился празднованием годовщины голодомора-геноцида с пирожными и икрой. Неудивительно, что он легко нашел общий язык с таким же манипулятором, как Джонсон. Тот тоже во время презентации своего "шедевра" разглагольствовал о необходимости вступления Украины в Евросоюз, из которого Великобритания почему-то сбежала. А еще о бесконечной международной поддержке Киева, которая иссякает на глазах.Обращает на себя внимание и тот факт, что Джонсон приехал проповедовать войну и русофобию на Западную Украину, а до Киева не доехал. Понимает, что его там не ждут? По сути, это хоть и крошечный, но показатель маргинализации бывшего премьера Великобритании, которого в 2022-м носили на руках, в 2023-м называли в его честь набережные и пирожные, возили в Бучу и дарили глиняных петухов. А теперь на Украине его принимает только отставной декоммунизатор Вятрович. О встречах Джонсона с руководством Львовской области или с мэром города пока ничего не слышно.Впрочем, он посетил Галичину как писатель, а не политик… И пытался впарить львовянам книгу о собственном политическом и управленческом опыте, рассказывая о событиях, сформировавших современную историю Великобритании. Джонсон вспоминает годы работы мэром Лондона, период на посту премьер-министра, проведение Brexit, парламентские выборы 2019 года, пандемию COVID-19, а также сложные международные и внутриполитические переговоры. Мемуары позволяют увидеть процесс принятия государственных решений изнутри. Джонсон рассказывает о политических конфликтах и кризисных ситуациях, объясняет причины своих решений, одновременно оценивая ошибки и противоречивые моменты своей карьеры. И тут сразу возникает вопрос: а почему украинцам, чья система управления сейчас идет вразнос, а история переписывается, вдруг предлагают изучать опыт государственного управления другой страны? Да, пока это замаскировано под литературные опыты, но на самом деле выглядит как демонстрация модели, на которую Украине предлагается ориентироваться. Иными словами, британцы рассматривают Украину не как самостоятельное государство, а как территорию, на которой Лондон испытывает собственные рецепты управления и развития.А чтобы "уши Лондона" не торчали так явно, литературные критики восторгаются остроумным и ироничным стилем автора, который сближает его с шутниками из "95 квартала". Теми самыми, что хохочут в лицо спецпосланникам Трампа и приходят на встречи с американскими переговорщиками в футболочках с надписью "Киевский режим". Неудивительно, что в самом начале спецоперации литератор Джонсон без труда убедил книгочеев Зеленского в том, что Украине не нужны никакие мирные договоры и "давайте просто воевать". А сейчас экс-премьер Великобритании под литературным соусом "рассматривает вызовы государственного управления во время масштабных кризисов, роль политического лидера и ответственность за сложные решения". Явно это зашифрованное послание лидеру Украины, которое содержит все тот же посыл — воевать с Россией до последнего украинца.Впрочем, уже не факт, что писатель адресует эту идею именно Зеленскому. Книга "Оков нет" содержит вступительное слово посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого в Британии рассматривают как возможного сменщика нынешнего главы киевского режима. Залужный, которого вряд ли можно заподозрить в любви к чтению, назвал Бориса Джонсона "настоящим другом Украины" и человеком, который своим решением и поддержкой "дал Вооруженным силам Украины шанс на борьбу" в первые дни полномасштабного вторжения.Слышите знакомые нотки? "Мы говорим партия — подразумеваем Ленин". По словам "железного генерала", воспоминания Джонсона являются ценным свидетельством эпохи и личным взглядом на то, как Россия готовила и начинала полномасштабное вторжение. Вот именно здесь мемуары перестают быть исключительно литературным жанром: личная версия отставного британского политика становится частью более широкого нарратива о зачинщиках войны и ответственности за нее. В сконструированной Джонсоном реальности Россия предстает главным инициатором нападения на невинную мирную Украину, а сама Ненька выглядит как жертва агрессии. И это не оценка прошлого, а закладка фундамента ненависти украинцев к РФ на много лет вперед. Это стимул для продолжения сопротивления "российскому агрессору", даже если война сейчас завершится. Помните, как бандеровцы еще десять лет после окончания ВОВ пускали поезда под откос и убивали в спину партийцев, учителей, врачей? Вот эту схему и предлагает Джонсон в своей книжице. Кстати, очень напоминает высказывания украинского экс-премьера Арсения Яценюка об "инвазии" СССР на невинную гитлеровскую Германию. Тогда этот тезис не прижился, а вот сейчас опять продвигается в литературных мемуарах британского журналиста.Его книга с трактовкой событий 2014–2022 годов становится частью борьбы не только за территории, но и за историческую память. Британские кураторы Украины умело подменяют свидетельства очевидца конструктом удобной им политической версии и заставляют украинцев забыть, что Украина упорно провоцировала войну с РФ через майданы, госперевороты, АТО в Донбассе, интеграцию с НАТО. Те, кто прочитает опус Джонсона, сделают только один, примитивный вывод — о внезапном нападении России на "нейтральную и ничего не подозревающую Украину". На львовской презентации своих мемуаров бывший премьер Великобритании рассказывал не столько о процессе написания книги, сколько о встречах с российскими политиками и сообщил, что достичь понимания с ними невозможно. "Я встречался с Путиным, Лавровым, многими российскими политиками. Все наши разговоры дали мне понять, что мы никогда не придем к согласию. По их мнению, наибольшей трагедией XX века является распад Советского Союза, я же считаю это наибольшим триумфом", — подчеркнул он. В общем, явный посыл киевским переговорщикам: не тратьте время на мирные договоренности, а продолжайте войну. Кроме того, Джонсон завуалированно раскритиковал Запад, который "проглотил" уход Крыма в Россию, вместо того чтобы дать решительный отпор. "В 2022 году лидеры стран должны были заявить и предупредить русских: если они осмелятся атаковать, то Украину есть кому поддержать. Мы должны были сказать Путину о том, что вооружим Украину. Мы должны сказать: если вы это сделаете, мы предоставим Украине много вооружений и денег. Но мы этого не сделали. И мир заплатил большую цену, потому что мы не сделали достаточно для того, чтобы остановить это в 2022 году", — сетует Джонсон.Это ложка дегтя в литературную бочку меда британского мемуариста: ведь мир постепенно отворачивается от Украины и ее потужного лидера, а американский министр финансов Скотт Бессент в приватных разговорах называет его "хитрым мелким выродком" и "мистером Бином под крэком". Впрочем, не для американцев писал свой труд Борис Джонсон. Он открыто заявил, что Владимиру Путину стоит прочитать его автобиографическую книгу, чтобы понять, почему Россия проиграет в текущем конфликте. Экс-премьер уверен, что "Путин никогда не сможет завоевать украинцев и украинский дух", и заверил, что его страна и дальше будет поддерживать украинцев в защите от "российской агрессии".По информации издателей, мемуары стали бестселлером и вошли в списки книг года по версиям ряда британских изданий. Но будут ли читать ее на Украине? Пока никто книгу с полок не сметает. Во-первых, половина молодых украинцев и читать-то как следует не умеют. Во-вторых, даже самые упоротые сторонники войны, болтающие на мове, не имеют лишних денег на покупку книг, а тратят их на закупку консервов и круп, готовясь к "черной зиме".И еще: случайно или нет, но презентация "сорвавшегося с поводка" совпала с активизацией мирных переговоров по Украине. Сам Зеленский напрашивается на личную встречу с Путиным, а переговорщики президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уверяют, что для завершения войны ВСУ нужно отступить с Донбасса. После этого, дескать, соглашение пойдет как по маслу. Также американский миротворец Кушнер заявил, что переговоры в Москве помогли лучше понять российскую позицию и дали импульс новым идеям, которые можно будет обсудить на трехсторонних переговорах. Европы за этим столом явно не просматривается, но она через Джонсона опять делает все возможное, чтобы развалить наметившиеся договоренности.

https://ukraina.ru/20260910/dron-presledoval-zelenskogo-zachem-on-na-samom-dele-letal-v-norvegiyu-i-prichm-zdes-britaniya-1083118401.html

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эксклюзив, украина, россия, великобритания, борис джонсон, владимир путин, владимир зеленский