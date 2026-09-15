Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции - 15.09.2026 Украина.ру
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Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции
Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции - 15.09.2026 Украина.ру
Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен менять курс на поддержку Украины, несмотря на критику со стороны части избирателей. Об этом 15 сентября сообщило Bloomberg
2026-09-15T09:51
2026-09-15T09:51
новости
германия
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украина
фридрих мерц
владимир зеленский
бундестаг
bloomberg
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"Я вижу опасения, которые мы наблюдаем в некоторых частях страны. Но теперь мы должны стоять до тех пор, пока эта ужасная война не закончится. Успех России будет иметь непредсказуемые последствия для всех нас, включая Германию. Именно поэтому я стою здесь очень твёрдо и не намерен отступать ни на сантиметр", — сказал он.Мерц признал, что помощь Киеву стала одной из тем расхождений с АдГ, но менять позицию из-за внутреннего давления не собирается.Ранее Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель вступили в спор в Бундестаге. Вайдель выступила за возобновление поставок газа по "Северному потоку", канцлер назвал АдГ "деструктивной силой". Перепалка сопровождалась выкриками, и председателю Бундестага пришлось призывать зал к порядку.Ранее недовольство действиями киевского режима, не учитывающего интересы Германии, высказал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль - Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского.Подробнее о некоторых политических тенденциях в Европе - в публикации Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, германия, киев, украина, фридрих мерц, владимир зеленский, бундестаг, bloomberg, альтернатива для германии (партия)
Новости, Германия, Киев, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Бундестаг, bloomberg, Альтернатива для Германии (партия)

Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции

09:51 15.09.2026
 
© REUTERS / Tobias Schwarz
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© REUTERS / Tobias Schwarz
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен менять курс на поддержку Украины, несмотря на критику со стороны части избирателей. Об этом 15 сентября сообщило Bloomberg
"Я вижу опасения, которые мы наблюдаем в некоторых частях страны. Но теперь мы должны стоять до тех пор, пока эта ужасная война не закончится. Успех России будет иметь непредсказуемые последствия для всех нас, включая Германию. Именно поэтому я стою здесь очень твёрдо и не намерен отступать ни на сантиметр", — сказал он.
Мерц признал, что помощь Киеву стала одной из тем расхождений с АдГ, но менять позицию из-за внутреннего давления не собирается.
Ранее Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель вступили в спор в Бундестаге. Вайдель выступила за возобновление поставок газа по "Северному потоку", канцлер назвал АдГ "деструктивной силой". Перепалка сопровождалась выкриками, и председателю Бундестага пришлось призывать зал к порядку.
Ранее недовольство действиями киевского режима, не учитывающего интересы Германии, высказал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль - Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского.
Подробнее о некоторых политических тенденциях в Европе - в публикации Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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