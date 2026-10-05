Немецкая разведка бьёт тревогу: Германия может столкнуться с Россией - 05.10.2026 Украина.ру
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Немецкая разведка бьёт тревогу: Германия может столкнуться с Россией
Немецкая разведка бьёт тревогу: Германия может столкнуться с Россией - 05.10.2026 Украина.ру
Немецкая разведка бьёт тревогу: Германия может столкнуться с Россией
Руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер заявил, что Германия может оказаться втянутой в вооружённый конфликт с Россией. Об этом 5 октября сообщило агентство Reuters
2026-10-05T14:34
2026-10-05T14:34
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"Германия рискует оказаться втянутой в вооружённый конфликт с Россией", — сказал глава разведывательного ведомства.В то же время Йегер подчеркнул, что немецкая разведка не видит со стороны России никаких признаков, говорящих о якобы желании инициировать подобное столкновение.Накануне президент Финляндии заявил, что не ожидает нападения России на Европу. Ранее о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, регулярно заявляли представители украинской власти и европейские политики.Москва отрицает планы нападения на ЕС и обвиняет самих европейцев в подготовке нападения на Россию. Путин в четверг дал понять, что в случае атаки Европы на РФ война "немедленно и неизбежно" перейдёт в ядерную фазу.В Европе планы нападения на Россию отрицают. А обсуждения темы угрозы перехода российско-европейской войны, о возможности которой в ЕС постоянно говорят, в ядерную стадию старательно избегают — видимо, чтобы не усиливать в обществе критическое отношение к курсу Европы по Украине и России.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, германия, владимир путин, ес, reuters, украина.ру
Новости, Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, ЕС, Reuters, Украина.ру

Немецкая разведка бьёт тревогу: Германия может столкнуться с Россией

14:34 05.10.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер заявил, что Германия может оказаться втянутой в вооружённый конфликт с Россией. Об этом 5 октября сообщило агентство Reuters
"Германия рискует оказаться втянутой в вооружённый конфликт с Россией", — сказал глава разведывательного ведомства.
В то же время Йегер подчеркнул, что немецкая разведка не видит со стороны России никаких признаков, говорящих о якобы желании инициировать подобное столкновение.
Накануне президент Финляндии заявил, что не ожидает нападения России на Европу. Ранее о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, регулярно заявляли представители украинской власти и европейские политики.
Москва отрицает планы нападения на ЕС и обвиняет самих европейцев в подготовке нападения на Россию. Путин в четверг дал понять, что в случае атаки Европы на РФ война "немедленно и неизбежно" перейдёт в ядерную фазу.
В Европе планы нападения на Россию отрицают. А обсуждения темы угрозы перехода российско-европейской войны, о возможности которой в ЕС постоянно говорят, в ядерную стадию старательно избегают — видимо, чтобы не усиливать в обществе критическое отношение к курсу Европы по Украине и России.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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