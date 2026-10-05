https://ukraina.ru/20261005/nemetskaya-razvedka-bt-trevogu-germaniya-mozhet-stolknutsya-s-rossiey-1083616798.html

Немецкая разведка бьёт тревогу: Германия может столкнуться с Россией

Немецкая разведка бьёт тревогу: Германия может столкнуться с Россией - 05.10.2026 Украина.ру

Немецкая разведка бьёт тревогу: Германия может столкнуться с Россией

Руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер заявил, что Германия может оказаться втянутой в вооружённый конфликт с Россией. Об этом 5 октября сообщило агентство Reuters

2026-10-05T14:34

2026-10-05T14:34

2026-10-05T14:34

новости

россия

европа

германия

владимир путин

ес

reuters

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103381/89/1033818975_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_0980886c0c81715f40a30f07bbbeb8e0.jpg

"Германия рискует оказаться втянутой в вооружённый конфликт с Россией", — сказал глава разведывательного ведомства.В то же время Йегер подчеркнул, что немецкая разведка не видит со стороны России никаких признаков, говорящих о якобы желании инициировать подобное столкновение.Накануне президент Финляндии заявил, что не ожидает нападения России на Европу. Ранее о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, регулярно заявляли представители украинской власти и европейские политики.Москва отрицает планы нападения на ЕС и обвиняет самих европейцев в подготовке нападения на Россию. Путин в четверг дал понять, что в случае атаки Европы на РФ война "немедленно и неизбежно" перейдёт в ядерную фазу.В Европе планы нападения на Россию отрицают. А обсуждения темы угрозы перехода российско-европейской войны, о возможности которой в ЕС постоянно говорят, в ядерную стадию старательно избегают — видимо, чтобы не усиливать в обществе критическое отношение к курсу Европы по Украине и России.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

европа

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, германия, владимир путин, ес, reuters, украина.ру