Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times - 05.10.2026 Украина.ру
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Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times
Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times - 05.10.2026 Украина.ру
Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times
Киев столкнулся с критической нехваткой тягового подвижного состава из-за регулярных ударов российских войск по железнодорожной сети, пишет Financial Times
2026-10-05T11:52
2026-10-05T11:58
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Как указал министр агрополитики Украины Тарас Высоцкий, сейчас страна экстренно договаривается с европейскими партнерами о закупках и поставках локомотивов. При этом география поисков ограничена лишь теми государствами, где ширина железнодорожной колеи совпадает с украинской.Проблемы с доставкой грузов признают и в коммерческом секторе. Руководитель крупнейшего частного портового оператора ТИС Никита Грубов рассказал, что только на их терминале в порту "Южный" в результате ударов были потеряны три локомотива. По его словам, дефицит тяги превратился в главное слабое место всей портовой логистики. В Financial Times подчеркивают, что даже при работающих морских гаванях подвоз продукции к причалам остается под большим вопросом, так как в последние недели целями российских атак все чаще становятся поезда с зерном и рудой — основными экспортными товарами Украины.В сентябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже призывал зарубежных союзников помочь с финансированием и передачей тепловозов и электровозов. Тогда он признал, что с начала боевых действий были повреждены или полностью уничтожены свыше 500 локомотивов, причем больше половины объема пришлось на 2026 год.Подробнее - в материале Делягин — об Украине: отключить свет, убрать поезда, ударить по спонсорам на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, украина.ру, поезд
Новости, Украина, Киев, Украина.ру, поезд

Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times

11:52 05.10.2026 (обновлено: 11:58 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРемонт железнодорожных путей в Забайкальском крае.
Ремонт железнодорожных путей в Забайкальском крае. - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Киев столкнулся с критической нехваткой тягового подвижного состава из-за регулярных ударов российских войск по железнодорожной сети, пишет Financial Times
Как указал министр агрополитики Украины Тарас Высоцкий, сейчас страна экстренно договаривается с европейскими партнерами о закупках и поставках локомотивов. При этом география поисков ограничена лишь теми государствами, где ширина железнодорожной колеи совпадает с украинской.
Проблемы с доставкой грузов признают и в коммерческом секторе. Руководитель крупнейшего частного портового оператора ТИС Никита Грубов рассказал, что только на их терминале в порту "Южный" в результате ударов были потеряны три локомотива. По его словам, дефицит тяги превратился в главное слабое место всей портовой логистики.
В Financial Times подчеркивают, что даже при работающих морских гаванях подвоз продукции к причалам остается под большим вопросом, так как в последние недели целями российских атак все чаще становятся поезда с зерном и рудой — основными экспортными товарами Украины.
В сентябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже призывал зарубежных союзников помочь с финансированием и передачей тепловозов и электровозов. Тогда он признал, что с начала боевых действий были повреждены или полностью уничтожены свыше 500 локомотивов, причем больше половины объема пришлось на 2026 год.
Подробнее - в материале Делягин — об Украине: отключить свет, убрать поезда, ударить по спонсорам на сайте Украина.ру.
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