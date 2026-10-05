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Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times

Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times - 05.10.2026 Украина.ру

Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times

Киев столкнулся с критической нехваткой тягового подвижного состава из-за регулярных ударов российских войск по железнодорожной сети, пишет Financial Times

2026-10-05T11:52

2026-10-05T11:52

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Как указал министр агрополитики Украины Тарас Высоцкий, сейчас страна экстренно договаривается с европейскими партнерами о закупках и поставках локомотивов. При этом география поисков ограничена лишь теми государствами, где ширина железнодорожной колеи совпадает с украинской.Проблемы с доставкой грузов признают и в коммерческом секторе. Руководитель крупнейшего частного портового оператора ТИС Никита Грубов рассказал, что только на их терминале в порту "Южный" в результате ударов были потеряны три локомотива. По его словам, дефицит тяги превратился в главное слабое место всей портовой логистики. В Financial Times подчеркивают, что даже при работающих морских гаванях подвоз продукции к причалам остается под большим вопросом, так как в последние недели целями российских атак все чаще становятся поезда с зерном и рудой — основными экспортными товарами Украины.В сентябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже призывал зарубежных союзников помочь с финансированием и передачей тепловозов и электровозов. Тогда он признал, что с начала боевых действий были повреждены или полностью уничтожены свыше 500 локомотивов, причем больше половины объема пришлось на 2026 год.Подробнее - в материале Делягин — об Украине: отключить свет, убрать поезда, ударить по спонсорам на сайте Украина.ру.

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