https://ukraina.ru/20261005/rozhdenie-prizrakov-kieva-unichtozhenie-tu-154-nad-chrnym-morem-v-2001-godu-1083581263.html

Рождение "призраков Киева": уничтожение Ту-154 над Чёрным морем в 2001 году

Рождение "призраков Киева": уничтожение Ту-154 над Чёрным морем в 2001 году - 05.10.2026 Украина.ру

Рождение "призраков Киева": уничтожение Ту-154 над Чёрным морем в 2001 году

25 лет назад, 4 октября 2001 года ракета украинского ЗРК С-200 сбила над Чёрным морем российский Ту-154, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск. Погибли 78 человек – 15 россиян и 51 гражданин Израиля. Украина так и не признала вину за эту трагедию

2026-10-05T16:00

2026-10-05T16:00

2026-10-05T16:00

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В этот день на начавшиеся ещё 28 сентября на территории 31-го исследовательского центра ЧФ в районе мыса Опук (Крым) совместные тактические учения ПВО РФ и Украины прибыло высокое начальство. На командном пункте полигона, в частности, находились глава украинского оборонного ведомства Александр Кузьмук, главнокомандующий войсками ПВО Украины генерал-полковник Владимир Ткачёв и главнокомандующий Военно-воздушными силами России генерал армии Анатолий Корнуков.На этих учениях многое было впервые в истории независимой Украины. Впервые они проводились совместно с силами ЧФ (до того в 1996-2001 года силы ПВО Украины тренировались на полигоне у крымского мыса Чауда). Впервые фрегат "Сагайдачный" и корвет "Луцк", а также корабль ЧФ РФ "Пытливый", оснащённые зенитно-ракетными комплексами "Оса", принимали участие в стрельбах по беспилотному самолету-разведчику Ту-143 "Рейс". Впервые, согласно сообщениям украинского военного ведомства, тестировалась новая автоматизированная система управления, призванная в будущем стать объединительным элементом для создания на базе украинских ВВС и Войск ПВО единого вида Вооруженных сил.А ещё впервые была испытана новая система радиолокационного обеспечения подразделений зенитно-ракетных войск "Пеликан", изготовленная недавно для украинских ПВО Казенным научно-производственным объединением "Искра". Кроме того, согласно официальной информации, подразделением Войск ПВО "был освоен новый район в местности со сложным географическим рельефом, окруженным господствующими высотами, что усложняет работу военных подразделений радиотехнических и зенитно-ракетных войск".В ходе учений были проведены стрельбы зенитно-ракетных комплексов С-200, С-300, С-125, комплексов "Бук", "Куб", а также оперативно-тактическими ракетами Р-300. Кроме того, поражение воздушных целей осуществляли звенья истребителей МиГ-29. За стрельбами наблюдали делегации 7 государств.Многие специалисты отмечали, что именно из-за присутствия иностранных делегаций украинские операторы испытывали большую нервозность и упустили тот момент, что наведение ракеты произошло не на ту цель. Поначалу этого никто не заметил, и главком ПВО Украины Владимир Ткачев утверждал, что из запущенных 23 ракет 21 попала в цель, одна – самоликвидировалась, а ещё одна приземлилась на парашюте.Украинские генералы уже собирались отмечать успех учений, как в 13:45 по Москве самолет авиакомпании "Сибирь" Ту-154М с регистрационным номером RA-85693, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск с дозаправкой в Сочи, исчез с радаров над Чёрным морем. Центр смог поймать в радиоэфире последнее сообщение от самолёта: шум, крики и фразу: "Куда попала".Минуту спустя на связь с землей вышел пилот пассажирского самолета Ан-24 Армянских авиалиний Гарик Ованесян, самолёт которого шёл на высоте 6,5 километра под лайнером "Сибири". Ованесян сообщил, что наблюдает взрыв в воздухе и падающие обломки.Вскоре к операции по поискам Ту-154 подключились 578 человек, 17 судов и два вертолёта Ми-8. Активные поиски велись в радиусе 30 километров от указанной армянским пилотом точки падения обломков. Место было сложным, с глубиной более двух тысяч метров и заиленным дном. Шедшее в Одессу судно с Кипра подняло останки десяти человек и багаж некоторых пассажиров. Но целиком сохранились тела лишь 14 человек из 78.Украинские военные настаивали на своей непричастности к трагедии, поскольку "оружие, которое использовалось в это время, по тактико-техническим данным не могло достать воздушных коридоров". В качестве основной поначалу рассматривалась версия теракта, но в обнаруженных обломках самолета эксперты зафиксировали 460 отверстий от поражения металлическими шариками – точно такими, которые используются в качестве поражающих элементов в ракетах зенитных комплексов С-200*.9 октября 2001 года министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко заявил:"Такие случаи в мире уже были. И американцы сбивали, и американцев сбивали... Это, конечно, не очень приятно. Нужно будет извиняться, нести некоторые расходы".Но президент Украины Леонид Кучма просить извинения не собирался:"Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы что, первые или последние? Не надо из этого делать трагедию, если есть ошибка. Ошибки случаются повсюду. И не только такого масштаба, но и гораздо большего масштаба, планетарного масштаба".11 октября был опубликован вывод технической комиссии. На следующий день пресс-секретарь министра обороны Украины Константин Хивренко признал, что украинская ракета могла быть причиной трагедии. Секретарь СНБОУ Евгений Марчук заявил:"Мы делаем предварительное заключение, что причиной катастрофы указанного самолета могло послужить непреднамеренное поражение его ракетой С-200 во время учений войск ПВО Украины. (...) Мне, как гражданину Украины, больно это говорить. Но информации для такой версии много".Лишь после этого распоряжением Кабмина была создана Межведомственная комиссия по расследованию катастрофы Ту-154. 13 октября министр обороны Украины Александр Кузьмук на конференции в Киеве принёс извинения родным и близким погибших в результате катастрофы российского самолёта Ту-154. Ещё 4 октября генерал подал рапорт об отставке, но Кучма удовлетворил его только 24 октября.В конце октября комиссия МАК установила, что самолет Ту-154 был сбит "боевой частью 5Б14Ш ракеты 5В28 зенитного комплекса С-200В". Ракета была запущена из района Феодосии. Самолёт оказался в секторе обстрела учебной цели и имел близкую к ней радиальную скорость, в результате чего был обнаружен радаром С-200 и ошибочно принят за боевую цель.Комиссия не оценивала возможности того, что Ту-154 был "подсвечен" мощным украинским радаром, а также того факта, что украинские власти сделали совсем небольшую зону ограничения вокруг учений – радиусом 70 километров, тогда как использовались ракеты С-200, радиус действия которых составляет до 300 километров.20 декабря 2001 года Генпрокуратура России передала уголовное дело о крушении Ту-154 в Генпрокуратуру Украины. А 26 декабря 2003 года страны подписали договор "Об урегулировании претензий". Согласно ему, семьи погибших при крушении лайнера россиян получили $ 7,8 млн – из расчёта по $ 200 тыс. за погибшего. Схожие компенсации выплатили и семьям погибших пассажиров из Израиля. При этом Киев подчеркивал, что перечисление средств сделано в качестве "добровольной гуманитарной выплаты", а Украина избежит юридической ответственности. 20 сентября 2004 года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело.После этого ряд семей погибших россиян подали коллективный иск в Печерский районный суд Киева, требуя от Украины компенсации морального ущерба. Тогда же "Авиакомпания „Сибирь“" подала иск к Министерству обороны Украины и Государственному казначейству Украины о возмещении материального ущерба. Но 30 января 2008 года суд в компенсации полностью отказал. В мотивационной части отказа было указано, что вина ответчиков в катастрофе не была установлена расследованием.В 2011-12 годах украинские хозяйственные суды всех инстанций полностью отказали в иске Авиакомпании "Сибирь" на основании заключения Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), согласно которому российский лайнер не мог быть сбит украинской ракетой.Кроме того, украинские эксперты ещё и выдвинули обвинения в адрес экипажа Ту-154 – мол, самолёт шёл по трассе "своевременно не заявленный", поэтому "не прошёл предупреждения по всем пунктам наблюдения радиотехнических войск Российской Федерации и вооруженных сил Украины". К подготовке заключения КНИИСЭ были привлечены сотрудники Харьковского института воздушных сил – структуры, подчинённой одному из ответчиков, Минобороны Украины.Непокаранное зло всегда умножается. В июле 2014 года украинские военные сбили над Донбассом очередной пассажирский самолёт – Боинг-777 компании Malaysia Airlines. Погибли все 298 человек, находившихся на борту (283 пассажира и 15 членов экипажа) из 17 стран. Эта катастрофа ещё ожидает своего беспристрастного расследования.P.S.: Ещё до этого, 20 апреля 2000 года, ракета комплекса "Точка-У" попала в многоэтажный жилой дом в Броварах Киевской области. Погибло три человека. По всем признакам речь шла о падении разгонного блока – по отчётам ВСУ макет боеголовки попал в цель. Однако, дом находился не по маршруту ракеты и далеко от полигона. – Ред.* Зенитные управляемые ракеты рассчитываются не на прямое попадание, а на создание облака готовых поражающих элементов. В случае с ракетами комплекса С-200 это сферическая дробь диаметром 7,9 и 9,5 мм. – Ред.

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