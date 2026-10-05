"План войны" нового главкома ВСУ застрял в СНБО - 05.10.2026 Украина.ру
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"План войны" нового главкома ВСУ застрял в СНБО
"План войны" нового главкома ВСУ застрял в СНБО - 05.10.2026 Украина.ру
"План войны" нового главкома ВСУ застрял в СНБО
Новое руководство ВСУ во главе с Михаилом Драпатым направило на согласование в Совет нацбезопасности и обороны Украины собственную стратегию боевых действий, сообщают источники издания "Украинская правда"
2026-10-05T12:40
2026-10-05T12:57
новости
украина
михаил драпатый
юрий бутусов
александр сырский
вооруженные силы украины
снбо
генштаб
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Данный проект обсуждается в СНБО уже несколько недель. Разработанный документ призван определить глобальную тактику армии в критических ситуациях. В частности, команда нового главкома предлагает изменить устоявшиеся оборонительные подходы. Например, в документе решают, что делать с бойцами на первой линии, которые служат "глазами" и "ушами" командования: стоит ли держать на передовой наблюдателей, которые из-за отсутствия тяжелого оружия физически не могут принять бой и сразу гибнут при штурме.Кроме того, украинские штабы пытаются принудительно перевести на единую цифровую платформу "Дельта", которую до сих пор ионорируют в отдельных подразделениях. Параллельно Драпатый устроил ревизию аппарата: офицеров и генералов Генерального штаба отправляют в батальоны резерва, возвращая вместо них на службу другие кадры.При этом в экспертной среде сильно сомневаются, что новый военачальник имеет реальную возможность на что-то влиять.Так, еще в сентябре служащий в ВСУ журналист Юрий Бутусов указывал, что Драпатый обделен полномочиями по сравнению со своим предшественником Александром Сырским. По его сведениям, главком скован в решениях из-за разногласий с руководителем Генштаба Игорем Скибюком, у которого на все "есть свое видение". На дефицит веса Драпатого обращала внимание и депутат Марьяна Безуглая, иронично отмечавшая, что Владимир Зеленский за все время работы главкома подписал лишь считанные поданные им рапорты о кадровых перестановках.Подробнее об отношении к главкому - в материале Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, михаил драпатый, юрий бутусов, александр сырский, вооруженные силы украины, снбо, генштаб
Новости, Украина, Михаил Драпатый, Юрий Бутусов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, СНБО, Генштаб

"План войны" нового главкома ВСУ застрял в СНБО

12:40 05.10.2026 (обновлено: 12:57 05.10.2026)
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Новое руководство ВСУ во главе с Михаилом Драпатым направило на согласование в Совет нацбезопасности и обороны Украины собственную стратегию боевых действий, сообщают источники издания "Украинская правда"
Данный проект обсуждается в СНБО уже несколько недель.
Разработанный документ призван определить глобальную тактику армии в критических ситуациях. В частности, команда нового главкома предлагает изменить устоявшиеся оборонительные подходы.
Например, в документе решают, что делать с бойцами на первой линии, которые служат "глазами" и "ушами" командования: стоит ли держать на передовой наблюдателей, которые из-за отсутствия тяжелого оружия физически не могут принять бой и сразу гибнут при штурме.
Кроме того, украинские штабы пытаются принудительно перевести на единую цифровую платформу "Дельта", которую до сих пор ионорируют в отдельных подразделениях.
Параллельно Драпатый устроил ревизию аппарата: офицеров и генералов Генерального штаба отправляют в батальоны резерва, возвращая вместо них на службу другие кадры.
При этом в экспертной среде сильно сомневаются, что новый военачальник имеет реальную возможность на что-то влиять.
Так, еще в сентябре служащий в ВСУ журналист Юрий Бутусов указывал, что Драпатый обделен полномочиями по сравнению со своим предшественником Александром Сырским. По его сведениям, главком скован в решениях из-за разногласий с руководителем Генштаба Игорем Скибюком, у которого на все "есть свое видение".
На дефицит веса Драпатого обращала внимание и депутат Марьяна Безуглая, иронично отмечавшая, что Владимир Зеленский за все время работы главкома подписал лишь считанные поданные им рапорты о кадровых перестановках.
Подробнее об отношении к главкому - в материале Генерал ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого — источник на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаМихаил ДрапатыйЮрий БутусовАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСНБОГенштаб
 
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