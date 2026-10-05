https://ukraina.ru/20261005/komandir-vsu-pozhalovalsya-na-bolshuyu-problemu-iz-za-novogo-rossiyskogo-oruzhiya--financial-times-1083611023.html
Командир ВСУ пожаловался на большую проблему из-за нового российского оружия — Financial Times
Командир ВСУ пожаловался на большую проблему из-за нового российского оружия — Financial Times - 05.10.2026 Украина.ру
Командир ВСУ пожаловался на большую проблему из-за нового российского оружия — Financial Times
Новейшие российские беспилотники с реактивными двигателями стали огромной проблемой для украинской армии, пишет газета Financial Times
2026-10-05T11:00
2026-10-05T11:00
2026-10-05T11:10
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Как пожаловался американскому изданию командир одесского отряда по перехвату беспилотников Тимур Самосудов, российская техника превратилась в крайне опасную угрозу. Офицер ВСУ признал, что у его подчиненных бывали случаи поражения таких воздушных целей, однако это являлось скорее стечением обстоятельств и обычной удачей, нежели результатом эффективной работы противовоздушной обороны.Недавно в Верховной раде также заявляли, что украинское командование упустило появление у России модификаций "Герань-4" и "Герань-5". По словам депутатов, новые реактивные аппараты летают на высоте более семи километров со скоростью до 600 километров в час, что делает их недосягаемыми для мобильных огневых групп ВСУ, а тратить на них дефицитные зенитные ракеты невыгодно.Российские инженеры постоянно модернизируют беспилотники, оперативно меняя их скоростные характеристики, предельную высоту и системы защиты от перехвата. Это позволяет аппаратам успешно обходить оборонительные рубежи и наносить точечные удары по критически важным объектам противника.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Командир ВСУ пожаловался на большую проблему из-за нового российского оружия — Financial Times
11:00 05.10.2026 (обновлено: 11:10 05.10.2026)
Новейшие российские беспилотники с реактивными двигателями стали огромной проблемой для украинской армии, пишет газета Financial Times
Как пожаловался американскому изданию командир одесского отряда по перехвату беспилотников Тимур Самосудов, российская техника превратилась в крайне опасную угрозу.
Офицер ВСУ признал, что у его подчиненных бывали случаи поражения таких воздушных целей, однако это являлось скорее стечением обстоятельств и обычной удачей, нежели результатом эффективной работы противовоздушной обороны.
Недавно в Верховной раде также заявляли, что украинское командование упустило появление у России модификаций "Герань-4" и "Герань-5". По словам депутатов, новые реактивные аппараты летают на высоте более семи километров со скоростью до 600 километров в час, что делает их недосягаемыми для мобильных огневых групп ВСУ, а тратить на них дефицитные зенитные ракеты невыгодно.
Российские инженеры постоянно модернизируют беспилотники, оперативно меняя их скоростные характеристики, предельную высоту и системы защиты от перехвата. Это позволяет аппаратам успешно обходить оборонительные рубежи и наносить точечные удары по критически важным объектам противника.