https://ukraina.ru/20261005/komandir-vsu-pozhalovalsya-na-bolshuyu-problemu-iz-za-novogo-rossiyskogo-oruzhiya--financial-times-1083611023.html

Командир ВСУ пожаловался на большую проблему из-за нового российского оружия — Financial Times

Командир ВСУ пожаловался на большую проблему из-за нового российского оружия — Financial Times - 05.10.2026 Украина.ру

Командир ВСУ пожаловался на большую проблему из-за нового российского оружия — Financial Times

Новейшие российские беспилотники с реактивными двигателями стали огромной проблемой для украинской армии, пишет газета Financial Times

2026-10-05T11:00

2026-10-05T11:00

2026-10-05T11:10

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Как пожаловался американскому изданию командир одесского отряда по перехвату беспилотников Тимур Самосудов, российская техника превратилась в крайне опасную угрозу. Офицер ВСУ признал, что у его подчиненных бывали случаи поражения таких воздушных целей, однако это являлось скорее стечением обстоятельств и обычной удачей, нежели результатом эффективной работы противовоздушной обороны.Недавно в Верховной раде также заявляли, что украинское командование упустило появление у России модификаций "Герань-4" и "Герань-5". По словам депутатов, новые реактивные аппараты летают на высоте более семи километров со скоростью до 600 километров в час, что делает их недосягаемыми для мобильных огневых групп ВСУ, а тратить на них дефицитные зенитные ракеты невыгодно.Российские инженеры постоянно модернизируют беспилотники, оперативно меняя их скоростные характеристики, предельную высоту и системы защиты от перехвата. Это позволяет аппаратам успешно обходить оборонительные рубежи и наносить точечные удары по критически важным объектам противника.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада