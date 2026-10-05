Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина - 05.10.2026 Украина.ру
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Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина
Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина - 05.10.2026 Украина.ру
Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта
2026-10-05T13:35
2026-10-05T13:42
новости
киев
украина
юлия мендель
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Она обратила внимание на волну критики, которой сторонники продолжения боевых действий подвергают сторонников дипломатического пути. По ее мнению, мирные инициативы и "голоса" критически важны для внутренней ситуации в государстве. Она отметила, что адаптация к военным условиям неизбежна при затяжных кризисах, однако на текущем переломном этапе игнорирование интересов общества становится недопустимым.По словам Мендель, украинской политической системе необходимы лидеры, способные прямо говорить о стоящем перед страной выборе.В завершение она констатировала продолжение глубокого политического кризиса на Украине. Экс-пресс-секретарь назвала происходящее закономерным результатом курса Киева, который характеризуется полным отказом от дипломатических переговоров и равнодушием руководства страны к человеческим потерям.Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, юлия мендель, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина

13:35 05.10.2026 (обновлено: 13:42 05.10.2026)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм
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Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта
Она обратила внимание на волну критики, которой сторонники продолжения боевых действий подвергают сторонников дипломатического пути.
По ее мнению, мирные инициативы и "голоса" критически важны для внутренней ситуации в государстве.
Она отметила, что адаптация к военным условиям неизбежна при затяжных кризисах, однако на текущем переломном этапе игнорирование интересов общества становится недопустимым.
По словам Мендель, украинской политической системе необходимы лидеры, способные прямо говорить о стоящем перед страной выборе.
В завершение она констатировала продолжение глубокого политического кризиса на Украине. Экс-пресс-секретарь назвала происходящее закономерным результатом курса Киева, который характеризуется полным отказом от дипломатических переговоров и равнодушием руководства страны к человеческим потерям.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.
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