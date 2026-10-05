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Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина

Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина - 05.10.2026 Украина.ру

Мендель раскрыла, в ком сейчас остро нуждается Украина

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X заявила о необходимости появления на Украине большего числа политических деятелей, готовых открыто выступать за мирное урегулирование конфликта

2026-10-05T13:35

2026-10-05T13:35

2026-10-05T13:42

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юлия мендель

владимир зеленский

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украина.ру

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Она обратила внимание на волну критики, которой сторонники продолжения боевых действий подвергают сторонников дипломатического пути. По ее мнению, мирные инициативы и "голоса" критически важны для внутренней ситуации в государстве. Она отметила, что адаптация к военным условиям неизбежна при затяжных кризисах, однако на текущем переломном этапе игнорирование интересов общества становится недопустимым.По словам Мендель, украинской политической системе необходимы лидеры, способные прямо говорить о стоящем перед страной выборе.В завершение она констатировала продолжение глубокого политического кризиса на Украине. Экс-пресс-секретарь назвала происходящее закономерным результатом курса Киева, который характеризуется полным отказом от дипломатических переговоров и равнодушием руководства страны к человеческим потерям.Подробнее о проблемах Киева - в материале Важнейшие контакты, провалы ВСУ, режим максимальной экономии. Хроника событий на утро 1 октября на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, юлия мендель, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру