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ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС
ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС - 05.10.2026 Украина.ру
ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС
Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Об этом 5 октября сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв
2026-10-05T11:10
2026-10-05T11:10
2026-10-05T11:10
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"На самой Запорожской станции ночью было неспокойно. Были сразу атакованы два объекта: лабораторный корпус, расположенный в 200 метрах от 4 и 5 энергоблоков, и здание по переработке радиоактивных отходов", — сказал Лихачёв.В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет, отметил он.Глава "Росатома" также сообщил, что Запорожская ТЭС перешла на работу аварийных дизель-генераторов в результате повреждения трансформатора после систематических атак ВСУ."Все последние две недели ВСУ систематически обстреливают территорию Запорожской теплоэлектростанции — второго энергетического объекта на территории Энергодара. От работоспособности устройств, расположенных на территории Запорожской ТЭС, напрямую зависит безопасность атомной станции", — сказал Лихачёв.Речь идёт об электротехническом оборудовании, перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий "Ферросплавная" на ЗАЭС. Две недели назад из-за обстрелов был повреждён трансформатор, от которого это оборудование запитывалось."И вот уже две недели работоспособность этих критически важных систем обеспечивается за счёт работы аварийных дизель-генераторов", — сказал глава "Росатома"."30 сентября мы проинформировали МАГАТЭ о необходимости проведения ремонтных работ и установлении временного режима тишины. Параметры временного перемирия сейчас согласовываются", — подчеркнул Лихачёв.Ранее в новостях: МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по УкраинеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, энергодар, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, росатом, магатэ
Новости, Россия, Украина, Энергодар, Дмитрий Лихачев, Вооруженные силы Украины, Росатом, МАГАТЭ
ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС
Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Об этом 5 октября сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв
"На самой Запорожской станции ночью было неспокойно. Были сразу атакованы два объекта: лабораторный корпус, расположенный в 200 метрах от 4 и 5 энергоблоков, и здание по переработке радиоактивных отходов", — сказал Лихачёв.
В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет, отметил он.
Глава "Росатома" также сообщил, что Запорожская ТЭС перешла на работу аварийных дизель-генераторов в результате повреждения трансформатора после систематических атак ВСУ.
"Все последние две недели ВСУ систематически обстреливают территорию Запорожской теплоэлектростанции — второго энергетического объекта на территории Энергодара. От работоспособности устройств, расположенных на территории Запорожской ТЭС, напрямую зависит безопасность атомной станции", — сказал Лихачёв.
Речь идёт об электротехническом оборудовании, перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий "Ферросплавная" на ЗАЭС. Две недели назад из-за обстрелов был повреждён трансформатор, от которого это оборудование запитывалось.
"И вот уже две недели работоспособность этих критически важных систем обеспечивается за счёт работы аварийных дизель-генераторов", — сказал глава "Росатома".
"30 сентября мы проинформировали МАГАТЭ о необходимости проведения ремонтных работ и установлении временного режима тишины. Параметры временного перемирия сейчас согласовываются", — подчеркнул Лихачёв.
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