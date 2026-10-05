ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС - 05.10.2026 Украина.ру
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ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС
ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС - 05.10.2026 Украина.ру
ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС
Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Об этом 5 октября сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв
2026-10-05T11:10
2026-10-05T11:10
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украина
энергодар
дмитрий лихачев
вооруженные силы украины
росатом
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"На самой Запорожской станции ночью было неспокойно. Были сразу атакованы два объекта: лабораторный корпус, расположенный в 200 метрах от 4 и 5 энергоблоков, и здание по переработке радиоактивных отходов", — сказал Лихачёв.В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет, отметил он.Глава "Росатома" также сообщил, что Запорожская ТЭС перешла на работу аварийных дизель-генераторов в результате повреждения трансформатора после систематических атак ВСУ."Все последние две недели ВСУ систематически обстреливают территорию Запорожской теплоэлектростанции — второго энергетического объекта на территории Энергодара. От работоспособности устройств, расположенных на территории Запорожской ТЭС, напрямую зависит безопасность атомной станции", — сказал Лихачёв.Речь идёт об электротехническом оборудовании, перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий "Ферросплавная" на ЗАЭС. Две недели назад из-за обстрелов был повреждён трансформатор, от которого это оборудование запитывалось."И вот уже две недели работоспособность этих критически важных систем обеспечивается за счёт работы аварийных дизель-генераторов", — сказал глава "Росатома"."30 сентября мы проинформировали МАГАТЭ о необходимости проведения ремонтных работ и установлении временного режима тишины. Параметры временного перемирия сейчас согласовываются", — подчеркнул Лихачёв.Ранее в новостях: МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по УкраинеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, энергодар, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, росатом, магатэ
Новости, Россия, Украина, Энергодар, Дмитрий Лихачев, Вооруженные силы Украины, Росатом, МАГАТЭ

ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС

11:10 05.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкУкраинский FPV-дрон пытался атаковать территорию ЗАЭС
Украинский FPV-дрон пытался атаковать территорию ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
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Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Об этом 5 октября сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв
"На самой Запорожской станции ночью было неспокойно. Были сразу атакованы два объекта: лабораторный корпус, расположенный в 200 метрах от 4 и 5 энергоблоков, и здание по переработке радиоактивных отходов", — сказал Лихачёв.
В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет, отметил он.
Глава "Росатома" также сообщил, что Запорожская ТЭС перешла на работу аварийных дизель-генераторов в результате повреждения трансформатора после систематических атак ВСУ.
"Все последние две недели ВСУ систематически обстреливают территорию Запорожской теплоэлектростанции — второго энергетического объекта на территории Энергодара. От работоспособности устройств, расположенных на территории Запорожской ТЭС, напрямую зависит безопасность атомной станции", — сказал Лихачёв.
Речь идёт об электротехническом оборудовании, перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий "Ферросплавная" на ЗАЭС. Две недели назад из-за обстрелов был повреждён трансформатор, от которого это оборудование запитывалось.
"И вот уже две недели работоспособность этих критически важных систем обеспечивается за счёт работы аварийных дизель-генераторов", — сказал глава "Росатома".
"30 сентября мы проинформировали МАГАТЭ о необходимости проведения ремонтных работ и установлении временного режима тишины. Параметры временного перемирия сейчас согласовываются", — подчеркнул Лихачёв.
Ранее в новостях: МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине
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