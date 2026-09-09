https://ukraina.ru/20260909/pobeda-adg-germaniya-ustala-ot-voyny-i-khochet-mira-1083100634.html
Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира
Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира - 09.09.2026 Украина.ру
Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), одержавшей победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, Алиса Вайдель с трибуны Бундестага призвала немецкие власти последовать примеру США и начать мирные переговоры с Россией. Об этом 9 сентября сообщило издание Bloomberg
2026-09-09T15:55
2026-09-09T15:55
2026-09-09T15:55
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По её словам, пока Вашингтон пытается завершить конфликт, Берлин продолжает наращивать конфронтацию и усиливать военную пропаганду.Её выступление прозвучало на фоне растущего недовольства политикой Берлина в отношении Украины. Победа АдГ в Саксонии-Анхальт стала не просто успехом правых сил, а сигналом о сдвиге в общественных настроениях, считает Bloomberg. Издание называет АдГ "наиболее пророссийской из крупных немецких партий" и связывает её успех с открытой симпатией к позиции Владимира Путина по украинскому вопросу. Особый контраст, по мнению аналитиков, создаёт тот факт, что победа партии произошла почти одновременно с обвинениями Германии в адрес России в связи с неудавшейся атакой дрона на аэропорт Лейпцига.Однако, как отмечает Bloomberg, тенденция не ограничивается Германией. Аналогичные настроения усиливаются во Франции и Италии — двух других крупнейших странах Евросоюза. Во Франции выделяется лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, который выступает против безусловной поддержки Украины и предлагает перейти к "транзакционному" подходу: Франция должна получать гарантии или отдачу за военную помощь Киеву. Если Марин Ле Пен победит на президентских выборах 2027 года, Барделла может стать премьер-министром, что создаёт риск изменения нынешней линии Макрона.В Италии набирает популярность Роберто Ванначчи — бывший генерал и ультранационалист, который сочетает жёсткую антииммиграционную риторику с призывами к поиску мира с Россией. Согласно опросу YouTrend от 4 сентября, его партия National Future стала второй по силе правой политической группой после партии Джорджи Мелони.Bloomberg подчёркивает, что речь не идёт о формировании единого пророссийского европейского фронта. Однако постепенное появление в разных странах политиков, предлагающих более благоприятную для Москвы или менее благоприятную для Киева линию, может изменить европейскую политику в отношении России и Украины. Если потенциальные союзники правых сил приблизятся к центрам власти в трёх крупнейших странах Европы, это станет серьёзным вызовом для нынешнего курса Брюсселя.Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на победу АдГ в Саксонии-Анхальт, написав в соцсетях: "Ух ты! Популистская партия в Германии только что провела действительно очень успешную ночь. Им наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. ОНИ НА ПОДЪЕМЕ и больше не собираются это терпеть! Сделаем Германию снова великой!!!"Подробнее об изменениях в Германии — в публикации Позор канцлера Мерца: проукраинские партии Германии унизительно проиграли выборы.
https://ukraina.ru/20260909/kiev-ostanetsya-bez-deneg-i-tekhnologiy-mayor-vsu-ispugalsya-politicheskikh-peremen-v-frg-1083096731.html
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новости, германия, россия, украина, владимир путин, марин ле пен, эммануэль макрон, ес, бундестаг, bloomberg
Новости, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, ЕС, Бундестаг, bloomberg
Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), одержавшей победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, Алиса Вайдель с трибуны Бундестага призвала немецкие власти последовать примеру США и начать мирные переговоры с Россией. Об этом 9 сентября сообщило издание Bloomberg
По её словам, пока Вашингтон пытается завершить конфликт, Берлин продолжает наращивать конфронтацию и усиливать военную пропаганду.
"Вы даже сжигаете последние мосты, чтобы отвлечь внимание от собственных катастрофических политических результатов. Наконец, переходите к мирным переговорам — так же, как это делают США", — заявила Вайдель.
Её выступление прозвучало на фоне растущего недовольства политикой Берлина в отношении Украины. Победа АдГ в Саксонии-Анхальт стала не просто успехом правых сил, а сигналом о сдвиге в общественных настроениях, считает Bloomberg.
Издание называет АдГ "наиболее пророссийской из крупных немецких партий" и связывает её успех с открытой симпатией к позиции Владимира Путина по украинскому вопросу. Особый контраст, по мнению аналитиков, создаёт тот факт, что победа партии произошла почти одновременно с обвинениями Германии в адрес России в связи с неудавшейся атакой дрона на аэропорт Лейпцига.
Однако, как отмечает Bloomberg, тенденция не ограничивается Германией. Аналогичные настроения усиливаются во Франции и Италии — двух других крупнейших странах Евросоюза.
Во Франции выделяется лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, который выступает против безусловной поддержки Украины и предлагает перейти к "транзакционному" подходу: Франция должна получать гарантии или отдачу за военную помощь Киеву. Если Марин Ле Пен победит на президентских выборах 2027 года, Барделла может стать премьер-министром, что создаёт риск изменения нынешней линии Макрона.
В Италии набирает популярность Роберто Ванначчи — бывший генерал и ультранационалист, который сочетает жёсткую антииммиграционную риторику с призывами к поиску мира с Россией. Согласно опросу YouTrend от 4 сентября, его партия National Future стала второй по силе правой политической группой после партии Джорджи Мелони.
Bloomberg подчёркивает, что речь не идёт о формировании единого пророссийского европейского фронта. Однако постепенное появление в разных странах политиков, предлагающих более благоприятную для Москвы или менее благоприятную для Киева линию, может изменить европейскую политику в отношении России и Украины. Если потенциальные союзники правых сил приблизятся к центрам власти в трёх крупнейших странах Европы, это станет серьёзным вызовом для нынешнего курса Брюсселя.
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на победу АдГ в Саксонии-Анхальт, написав в соцсетях: "Ух ты! Популистская партия в Германии только что провела действительно очень успешную ночь. Им наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. ОНИ НА ПОДЪЕМЕ и больше не собираются это терпеть! Сделаем Германию снова великой!!!"