Украину опять обломали: Зеленскому не быть даже упрощенным членом ЕС - 05.10.2026 Украина.ру
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Украину опять обломали: Зеленскому не быть даже упрощенным членом ЕС
Украину опять обломали: Зеленскому не быть даже упрощенным членом ЕС - 05.10.2026 Украина.ру
Украину опять обломали: Зеленскому не быть даже упрощенным членом ЕС
Евросоюз продолжает нагибать неонацистский режим просроченного Владимира Зеленского, отвергая претензии его Украины на полноценное членство в Объединенной Европе. Взамен предлагают только побыть упрощенным членом ЕС – какое-то время.
2026-10-05T15:18
2026-10-05T15:43
украина
россия
киев
фридрих мерц
владимир зеленский
эммануэль макрон
ес
евросоюз
нато
мнения
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Канцлер Германии Фридрих Мерц в прошедшие выходные с необъявленным визитом хоть и привез в Киев почти два "ярда зелени" (1,35 млрд евро) для поддержки энергетики и военной мощи "нэньки", но вот с членом ЕС призвал не торопиться. Как сообщила газета Politico, Мерц и Зеленский и в этот раз уже в столице Украины не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года.Мерц предложил Зеленскому побыть какое-то время "символическим членом" ЕС. Такая перспектива, как известно, у Украины родилась в результате полюбовного скрещивания идей Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, который оказался еще тем интеграционным затейником.Мерц предложил статус "ассоциированного члена". Согласно ему на Украину распространится статья о взаимной обороне ЕС, чтобы хоть как-то компенсировать горечь отказа в членстве в НАТО. Лишается Украина, по Мерцу, и автоматического доступа к общему бюджету ЕС. А вот Макрон был более загадочен в формулировках – предложил "статус интегрированного государства".Звучит круто и витиевато, но на самом деле напрочь лишает Украину евроденег. Украина как "интегрированное государство" теряет доступ как к общей сельскохозяйственной политике и европейским фондам, включая "политику сплочения", так и к крупным субсидиям ЕС. А ведь аграрные выплаты и региональные фонды, отвечающие за развитие отдельных территорий, составляют около двух третей бюджета всего Евросоюза.Но поживиться за этот счет Украина не сможет – до полноценного вступления. Зато Зеленскому и его камарилье от имени Украины позволят участвовать в заседаниях глав государств ЕС и всевозможных министров. При полном параде, но без права голоса.А Германия и Франция еще и подсуропили общую картинку: мол, это не альтернатива полноправному членству, а "существенно упрощенное решение, которое легко реализовать" и которое должно "сыграть роль ускорителя на пути к нему". Как знаменитая команда сержанта Петренко из анекдота: "Иди сюда – стой там!"…Зеленский против такой утешительной профанации был против и весной, когда Мерц и Макрон разродились своим видением украинского членства, и сейчас. Так и сказал решительно: Украине необходимо "полное и равноправное" членство в Евросоюзе.Но ЕС продолжил отказы даже на ближайшую перспективу. Началось с того, что еще с 6 июня 2025 года Евросоюз вернул тарифные квоты доступа украинской сельхозпродукции на свой рынок, отмененные в 2022-м. Это больно ударило по аграрному сектору Украины. На днях ЕС отказался выдать Киеву дополнительные 27 млрд евро для покрытия бюджетных дыр Украины. В августе этого года Еврокомиссия тоже отказала Киеву в дополнительных 220 млн евро безвозмездной помощи для фермеров, испытывавших трудности из-за перебоев в работе портов.А газета Financial Times, изучив внутренний документ-доклад Еврокомиссии, сообщила: ничего хорошего не ждет Украину в ЕС, даже если она вступит туда полноценно. Как выяснила газета, Украине планируют предоставить лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам ЕС и системе аграрных субсидий, общий объем которой составляет 55 млрд евро в год.Слабым утешением Украине может служить лишь то, что ее, наряду с Молдавией, Черногорией и Албанией, назвали наиболее продвинувшимися кандидатами на вступление в ЕС. Ура-ура! Четыре таких европейских "мощняка", что аж дух захватывает от зависти…Но, с другой стороны, на фоне того, что причиной всех ограничений сельхозпродукции с Украины служат протесты европейских фермеров из Польши, Франции, Италии, не желающих видеть украинских конкурентов, как откровенная издевка прозвучало предложение Еврокомиссии восстановить доступ к ее традиционным экспортным рынкам, нарушенным из-за конфликта с Россией. Помочь, например, разблокировать пути доставки украинского зерна на мировые рынки по Черному морю.Ага, как же! Разрешение на это нужно вымаливать у России, которая лишает Украину ее экспортного потенциала и доступа в страну, как денег, так и оружия по Черному морю. Что на этот счет и по новой волне расширения решат высокопоставленные представители Еврокомиссии на заседании своей коллегии в Страсбурге, станет понятно уже 6 октября. Но у Москвы по этому вопросу – иное мнение…Хотя главный парадокс ситуации в том, что, похоже, не Россия является главным противником вступления Украины в ЕС, а именно сам Евросоюз.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что желание Украины вступить в ЕС — ее законный выбор. Повторил он это и в ходе пленарного заседания в рамках недавнего Восточного экономического форума во Владивостоке: "…Это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы".Но Евросоюзу, который сейчас использует Украину для нападок на Россию с целью ее военного и экономического истощения и ослабления, похоже, очень выгодно, чтобы эта страна находилась в том положении, что сейчас. То есть Украина не отказывалась бы от Европы окончательно и не вступала в ЕС полноценно, а именно болталась в промежуточном подвешенном состоянии. Выполняла все обязательства перед Объединенной Европой, но при этом ЕС не имел бы перед Украиной никаких обязательств.Первоначально такой псевдо-"интеграционный" подход к Украине был испытан на украинском стремлении в НАТО. Украина буквально валялась у порога Альянса, унижаясь в судорогах просителя-попрошайки. И каким только членом и получленом НАТО она не объявлялась на этом скорбном стыдном пути, но к полноценному членству не продвинулась ни на йоту. Зато получила натовское оружие, перешла на все стандарты НАТО и по ним ведет войну с Россией, стремительно приближаясь к катастрофе на поле боя, к капитуляции и возможной аннигиляции государственности в целом.Так поступают с пушечным мясом и расходным материалом, который списан как актив изначально, потому его не жалко в процессе борьбы. В данном случае – в братоубийственной войне до последнего украинца.Теперь эту же политику в отношении Украины демонстрирует и ЕС, который сам готовится к войне с Россией в 2030 году. А до этого времени ему нужно, чтобы Украина воевала и обеспечивала время для подготовки к этой войне. Очень грамотно и прагматично, если удается найти дураков, готовых к такой роли. А их, таких недоумков, и готовили на Украине на гранты и подачки все годы независимости Украины. Подавая отказ от защиты национальных интересов и суверенитета в пользу евроинтеграции как высшую форму украинского патриотизма.На самом же деле ЕС не нужна Украина. Особенно если она не выполнит главную задачу и не раздраконит Россию так, как нужно Европе.По политическим мотивам вступление Киева в ЕС Европе вроде бы выгодно, потому что агрессивный осколок Украины в составе Евросоюза всегда будет угрозой для России. Если Украину и будут подкармливать, то только как русофобского агрессивного пса. С другой стороны, Европа уже сейчас расколота по вопросу войны с Россией. Часть евростран и слышать об этом не хочет, а значит, членство такой страны в ЕС может его расколоть совсем. Или, что еще хуже, подставить под войну с Россией. Тут европейцам нужно слушать Путина и слышать его слова, что будет считаться законными военными целями России в случае эскалации конфликта.И потому ЕС сохраняет весьма расплывчатую формулировку относительно членства: "Украина находится в процессе переговоров о вступлении в ЕС, но в ближайшие годы ее принятие не планируется".По экономическим мотивам России даже выгодно будет, если по результатам или вследствие СВО остатки Украины войдут в ЕС. В таком разоренно-разрушенном состоянии, в каком Украина выйдет (если выйдет) из войны, она никому не нужна. Выжженная земля станет неподъемным грузом для любой страны. И многие в Европе уже сейчас жаждут, чтобы такая Украина досталась России. И чтобы та тратила несметные суммы на возрождение и даже приведение страны в более-менее удобоваримый вид. Это огромные деньжищи, которые дополнительным грузом могут лечь на российский госбюджет.И уже сейчас актуален вопрос: кто будет тем не только скупым, но и неумным, кто, потратив огромные деньги на войну, заплатит дважды – на восстановление Украины…По уголовно-криминальным мотивам ЕС и слышать не хочет, чтобы побежденная Украина стала его членом. Это означает, что сотни тысяч украинских солдат окажутся не у дел в разбитой стране. Без работы, без средств существования и без малейших перспектив исправить судьбу.Куда они ломанутся? Правильно, в Европу. И что они там будут делать? Тоже правильно: часть найдет себя в мирных занятиях, но не менее огромадные массы умеющих убивать и владеющих оружием людей вольются в криминал, в тамошние ОПГ, собьются в свои национальные преступные стаи. А сколько оружия, припасенного с фронтов, окажется на руках и будет пущено в дело, – даже представить трудно.Та же газета Financial Times осторожно уже сейчас намекает на главное: Украину не берут в ЕС совершенно оправдано. Дескать, некоторые европейские столицы опасаются, что стремление ускорить расширение ЕС за счет Украины приведет вообще к смягчению требований и к другим кандидатам, особенно в части верховенства права и борьбы с коррупцией. Журналисты пишут прямо: эти опасения усилились после коррупционных, уголовных, криминальных и прочих грязных скандалов на Украине……Так что, не исключено, предстоит Украине еще побыть и разорванным, никому не нужным шариком в геополитическом пинг-понге, когда ее будут перекидывать друг другу по столу в надежде, что кто-то не сможет отвертеться.О европейских перипетиях Украины еще читайте в статье Владимира Скачко Кружевные сорвались. Евросоюз снова динамит Украину с членством
https://ukraina.ru/20261003/data-zelenskogo-nerealna-ukrainu-ne-vzyali-v-evrosoyuz-1083573191.html
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украина, россия, киев, фридрих мерц, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, евросоюз, нато, мнения, весь скачко, владимир скачко
Украина, Россия, Киев, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ЕС, Евросоюз, НАТО, Мнения, весь Скачко, Владимир Скачко

Украину опять обломали: Зеленскому не быть даже упрощенным членом ЕС

15:18 05.10.2026 (обновлено: 15:43 05.10.2026)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© AP / Virginia Mayo
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Евросоюз продолжает нагибать неонацистский режим просроченного Владимира Зеленского, отвергая претензии его Украины на полноценное членство в Объединенной Европе. Взамен предлагают только побыть упрощенным членом ЕС – какое-то время.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в прошедшие выходные с необъявленным визитом хоть и привез в Киев почти два "ярда зелени" (1,35 млрд евро) для поддержки энергетики и военной мощи "нэньки", но вот с членом ЕС призвал не торопиться.
Как сообщила газета Politico, Мерц и Зеленский и в этот раз уже в столице Украины не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года.
Мерц предложил Зеленскому побыть какое-то время "символическим членом" ЕС. Такая перспектива, как известно, у Украины родилась в результате полюбовного скрещивания идей Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, который оказался еще тем интеграционным затейником.
Мерц предложил статус "ассоциированного члена". Согласно ему на Украину распространится статья о взаимной обороне ЕС, чтобы хоть как-то компенсировать горечь отказа в членстве в НАТО. Лишается Украина, по Мерцу, и автоматического доступа к общему бюджету ЕС. А вот Макрон был более загадочен в формулировках – предложил "статус интегрированного государства".
Звучит круто и витиевато, но на самом деле напрочь лишает Украину евроденег. Украина как "интегрированное государство" теряет доступ как к общей сельскохозяйственной политике и европейским фондам, включая "политику сплочения", так и к крупным субсидиям ЕС. А ведь аграрные выплаты и региональные фонды, отвечающие за развитие отдельных территорий, составляют около двух третей бюджета всего Евросоюза.
Но поживиться за этот счет Украина не сможет – до полноценного вступления. Зато Зеленскому и его камарилье от имени Украины позволят участвовать в заседаниях глав государств ЕС и всевозможных министров. При полном параде, но без права голоса.
Акция Украина принимает европейскую эстафету в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
3 октября, 06:04
"Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в ЕвросоюзКогда в мае 2025 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывала ускорить вступление Украины в состав Евросоюза, она назвала это "величайшей гарантией справедливого и прочного мира".
А Германия и Франция еще и подсуропили общую картинку: мол, это не альтернатива полноправному членству, а "существенно упрощенное решение, которое легко реализовать" и которое должно "сыграть роль ускорителя на пути к нему".
Как знаменитая команда сержанта Петренко из анекдота: "Иди сюда – стой там!"…
Зеленский против такой утешительной профанации был против и весной, когда Мерц и Макрон разродились своим видением украинского членства, и сейчас. Так и сказал решительно: Украине необходимо "полное и равноправное" членство в Евросоюзе.
Но ЕС продолжил отказы даже на ближайшую перспективу. Началось с того, что еще с 6 июня 2025 года Евросоюз вернул тарифные квоты доступа украинской сельхозпродукции на свой рынок, отмененные в 2022-м. Это больно ударило по аграрному сектору Украины.
На днях ЕС отказался выдать Киеву дополнительные 27 млрд евро для покрытия бюджетных дыр Украины. В августе этого года Еврокомиссия тоже отказала Киеву в дополнительных 220 млн евро безвозмездной помощи для фермеров, испытывавших трудности из-за перебоев в работе портов.
А газета Financial Times, изучив внутренний документ-доклад Еврокомиссии, сообщила: ничего хорошего не ждет Украину в ЕС, даже если она вступит туда полноценно. Как выяснила газета, Украине планируют предоставить лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам ЕС и системе аграрных субсидий, общий объем которой составляет 55 млрд евро в год.
Слабым утешением Украине может служить лишь то, что ее, наряду с Молдавией, Черногорией и Албанией, назвали наиболее продвинувшимися кандидатами на вступление в ЕС. Ура-ура! Четыре таких европейских "мощняка", что аж дух захватывает от зависти…
Но, с другой стороны, на фоне того, что причиной всех ограничений сельхозпродукции с Украины служат протесты европейских фермеров из Польши, Франции, Италии, не желающих видеть украинских конкурентов, как откровенная издевка прозвучало предложение Еврокомиссии восстановить доступ к ее традиционным экспортным рынкам, нарушенным из-за конфликта с Россией. Помочь, например, разблокировать пути доставки украинского зерна на мировые рынки по Черному морю.
Ага, как же! Разрешение на это нужно вымаливать у России, которая лишает Украину ее экспортного потенциала и доступа в страну, как денег, так и оружия по Черному морю. Что на этот счет и по новой волне расширения решат высокопоставленные представители Еврокомиссии на заседании своей коллегии в Страсбурге, станет понятно уже 6 октября. Но у Москвы по этому вопросу – иное мнение…
Хотя главный парадокс ситуации в том, что, похоже, не Россия является главным противником вступления Украины в ЕС, а именно сам Евросоюз.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
25 сентября, 06:06
Страшный конец: Украина осталась без НАТО, ЕС и территорийНа Украине обсуждают, когда и чем может закончиться конфликт, и задаются вопросом — так для чего все это было?
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что желание Украины вступить в ЕС — ее законный выбор. Повторил он это и в ходе пленарного заседания в рамках недавнего Восточного экономического форума во Владивостоке: "…Это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы".
Но Евросоюзу, который сейчас использует Украину для нападок на Россию с целью ее военного и экономического истощения и ослабления, похоже, очень выгодно, чтобы эта страна находилась в том положении, что сейчас. То есть Украина не отказывалась бы от Европы окончательно и не вступала в ЕС полноценно, а именно болталась в промежуточном подвешенном состоянии. Выполняла все обязательства перед Объединенной Европой, но при этом ЕС не имел бы перед Украиной никаких обязательств.
Первоначально такой псевдо-"интеграционный" подход к Украине был испытан на украинском стремлении в НАТО. Украина буквально валялась у порога Альянса, унижаясь в судорогах просителя-попрошайки. И каким только членом и получленом НАТО она не объявлялась на этом скорбном стыдном пути, но к полноценному членству не продвинулась ни на йоту. Зато получила натовское оружие, перешла на все стандарты НАТО и по ним ведет войну с Россией, стремительно приближаясь к катастрофе на поле боя, к капитуляции и возможной аннигиляции государственности в целом.
Так поступают с пушечным мясом и расходным материалом, который списан как актив изначально, потому его не жалко в процессе борьбы. В данном случае – в братоубийственной войне до последнего украинца.
Теперь эту же политику в отношении Украины демонстрирует и ЕС, который сам готовится к войне с Россией в 2030 году. А до этого времени ему нужно, чтобы Украина воевала и обеспечивала время для подготовки к этой войне. Очень грамотно и прагматично, если удается найти дураков, готовых к такой роли. А их, таких недоумков, и готовили на Украине на гранты и подачки все годы независимости Украины. Подавая отказ от защиты национальных интересов и суверенитета в пользу евроинтеграции как высшую форму украинского патриотизма.
На самом же деле ЕС не нужна Украина. Особенно если она не выполнит главную задачу и не раздраконит Россию так, как нужно Европе.
По политическим мотивам вступление Киева в ЕС Европе вроде бы выгодно, потому что агрессивный осколок Украины в составе Евросоюза всегда будет угрозой для России. Если Украину и будут подкармливать, то только как русофобского агрессивного пса.
С другой стороны, Европа уже сейчас расколота по вопросу войны с Россией. Часть евростран и слышать об этом не хочет, а значит, членство такой страны в ЕС может его расколоть совсем. Или, что еще хуже, подставить под войну с Россией. Тут европейцам нужно слушать Путина и слышать его слова, что будет считаться законными военными целями России в случае эскалации конфликта.
И потому ЕС сохраняет весьма расплывчатую формулировку относительно членства: "Украина находится в процессе переговоров о вступлении в ЕС, но в ближайшие годы ее принятие не планируется".
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
3 октября, 08:24
Конец игры: ради денег Европы Зеленскому придется отдать властьБрюссельский вояж украинского министра финансов Сергея Марченко закончился показательным результатом. Киев приехал за дополнительными миллиардами, а в ответ получил напоминание о необходимости выполнять уже взятые на себя обязательства.
По экономическим мотивам России даже выгодно будет, если по результатам или вследствие СВО остатки Украины войдут в ЕС. В таком разоренно-разрушенном состоянии, в каком Украина выйдет (если выйдет) из войны, она никому не нужна.
Выжженная земля станет неподъемным грузом для любой страны. И многие в Европе уже сейчас жаждут, чтобы такая Украина досталась России. И чтобы та тратила несметные суммы на возрождение и даже приведение страны в более-менее удобоваримый вид. Это огромные деньжищи, которые дополнительным грузом могут лечь на российский госбюджет.
И уже сейчас актуален вопрос: кто будет тем не только скупым, но и неумным, кто, потратив огромные деньги на войну, заплатит дважды – на восстановление Украины…
По уголовно-криминальным мотивам ЕС и слышать не хочет, чтобы побежденная Украина стала его членом. Это означает, что сотни тысяч украинских солдат окажутся не у дел в разбитой стране. Без работы, без средств существования и без малейших перспектив исправить судьбу.
Куда они ломанутся? Правильно, в Европу. И что они там будут делать? Тоже правильно: часть найдет себя в мирных занятиях, но не менее огромадные массы умеющих убивать и владеющих оружием людей вольются в криминал, в тамошние ОПГ, собьются в свои национальные преступные стаи. А сколько оружия, припасенного с фронтов, окажется на руках и будет пущено в дело, – даже представить трудно.
Та же газета Financial Times осторожно уже сейчас намекает на главное: Украину не берут в ЕС совершенно оправдано. Дескать, некоторые европейские столицы опасаются, что стремление ускорить расширение ЕС за счет Украины приведет вообще к смягчению требований и к другим кандидатам, особенно в части верховенства права и борьбы с коррупцией. Журналисты пишут прямо: эти опасения усилились после коррупционных, уголовных, криминальных и прочих грязных скандалов на Украине…
…Так что, не исключено, предстоит Украине еще побыть и разорванным, никому не нужным шариком в геополитическом пинг-понге, когда ее будут перекидывать друг другу по столу в надежде, что кто-то не сможет отвертеться.
О европейских перипетиях Украины еще читайте в статье Владимира Скачко Кружевные сорвались. Евросоюз снова динамит Украину с членством
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