https://ukraina.ru/20261005/ukrainu-opyat-oblomali-zelenskomu-ne-byt-dazhe-uproschennym-chlenom-es-1083617013.html

Украину опять обломали: Зеленскому не быть даже упрощенным членом ЕС

Украину опять обломали: Зеленскому не быть даже упрощенным членом ЕС - 05.10.2026 Украина.ру

Украину опять обломали: Зеленскому не быть даже упрощенным членом ЕС

Евросоюз продолжает нагибать неонацистский режим просроченного Владимира Зеленского, отвергая претензии его Украины на полноценное членство в Объединенной Европе. Взамен предлагают только побыть упрощенным членом ЕС – какое-то время.

2026-10-05T15:18

2026-10-05T15:18

2026-10-05T15:43

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Канцлер Германии Фридрих Мерц в прошедшие выходные с необъявленным визитом хоть и привез в Киев почти два "ярда зелени" (1,35 млрд евро) для поддержки энергетики и военной мощи "нэньки", но вот с членом ЕС призвал не торопиться. Как сообщила газета Politico, Мерц и Зеленский и в этот раз уже в столице Украины не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года.Мерц предложил Зеленскому побыть какое-то время "символическим членом" ЕС. Такая перспектива, как известно, у Украины родилась в результате полюбовного скрещивания идей Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, который оказался еще тем интеграционным затейником.Мерц предложил статус "ассоциированного члена". Согласно ему на Украину распространится статья о взаимной обороне ЕС, чтобы хоть как-то компенсировать горечь отказа в членстве в НАТО. Лишается Украина, по Мерцу, и автоматического доступа к общему бюджету ЕС. А вот Макрон был более загадочен в формулировках – предложил "статус интегрированного государства".Звучит круто и витиевато, но на самом деле напрочь лишает Украину евроденег. Украина как "интегрированное государство" теряет доступ как к общей сельскохозяйственной политике и европейским фондам, включая "политику сплочения", так и к крупным субсидиям ЕС. А ведь аграрные выплаты и региональные фонды, отвечающие за развитие отдельных территорий, составляют около двух третей бюджета всего Евросоюза.Но поживиться за этот счет Украина не сможет – до полноценного вступления. Зато Зеленскому и его камарилье от имени Украины позволят участвовать в заседаниях глав государств ЕС и всевозможных министров. При полном параде, но без права голоса.А Германия и Франция еще и подсуропили общую картинку: мол, это не альтернатива полноправному членству, а "существенно упрощенное решение, которое легко реализовать" и которое должно "сыграть роль ускорителя на пути к нему". Как знаменитая команда сержанта Петренко из анекдота: "Иди сюда – стой там!"…Зеленский против такой утешительной профанации был против и весной, когда Мерц и Макрон разродились своим видением украинского членства, и сейчас. Так и сказал решительно: Украине необходимо "полное и равноправное" членство в Евросоюзе.Но ЕС продолжил отказы даже на ближайшую перспективу. Началось с того, что еще с 6 июня 2025 года Евросоюз вернул тарифные квоты доступа украинской сельхозпродукции на свой рынок, отмененные в 2022-м. Это больно ударило по аграрному сектору Украины. На днях ЕС отказался выдать Киеву дополнительные 27 млрд евро для покрытия бюджетных дыр Украины. В августе этого года Еврокомиссия тоже отказала Киеву в дополнительных 220 млн евро безвозмездной помощи для фермеров, испытывавших трудности из-за перебоев в работе портов.А газета Financial Times, изучив внутренний документ-доклад Еврокомиссии, сообщила: ничего хорошего не ждет Украину в ЕС, даже если она вступит туда полноценно. Как выяснила газета, Украине планируют предоставить лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам ЕС и системе аграрных субсидий, общий объем которой составляет 55 млрд евро в год.Слабым утешением Украине может служить лишь то, что ее, наряду с Молдавией, Черногорией и Албанией, назвали наиболее продвинувшимися кандидатами на вступление в ЕС. Ура-ура! Четыре таких европейских "мощняка", что аж дух захватывает от зависти…Но, с другой стороны, на фоне того, что причиной всех ограничений сельхозпродукции с Украины служат протесты европейских фермеров из Польши, Франции, Италии, не желающих видеть украинских конкурентов, как откровенная издевка прозвучало предложение Еврокомиссии восстановить доступ к ее традиционным экспортным рынкам, нарушенным из-за конфликта с Россией. Помочь, например, разблокировать пути доставки украинского зерна на мировые рынки по Черному морю.Ага, как же! Разрешение на это нужно вымаливать у России, которая лишает Украину ее экспортного потенциала и доступа в страну, как денег, так и оружия по Черному морю. Что на этот счет и по новой волне расширения решат высокопоставленные представители Еврокомиссии на заседании своей коллегии в Страсбурге, станет понятно уже 6 октября. Но у Москвы по этому вопросу – иное мнение…Хотя главный парадокс ситуации в том, что, похоже, не Россия является главным противником вступления Украины в ЕС, а именно сам Евросоюз.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что желание Украины вступить в ЕС — ее законный выбор. Повторил он это и в ходе пленарного заседания в рамках недавнего Восточного экономического форума во Владивостоке: "…Это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы".Но Евросоюзу, который сейчас использует Украину для нападок на Россию с целью ее военного и экономического истощения и ослабления, похоже, очень выгодно, чтобы эта страна находилась в том положении, что сейчас. То есть Украина не отказывалась бы от Европы окончательно и не вступала в ЕС полноценно, а именно болталась в промежуточном подвешенном состоянии. Выполняла все обязательства перед Объединенной Европой, но при этом ЕС не имел бы перед Украиной никаких обязательств.Первоначально такой псевдо-"интеграционный" подход к Украине был испытан на украинском стремлении в НАТО. Украина буквально валялась у порога Альянса, унижаясь в судорогах просителя-попрошайки. И каким только членом и получленом НАТО она не объявлялась на этом скорбном стыдном пути, но к полноценному членству не продвинулась ни на йоту. Зато получила натовское оружие, перешла на все стандарты НАТО и по ним ведет войну с Россией, стремительно приближаясь к катастрофе на поле боя, к капитуляции и возможной аннигиляции государственности в целом.Так поступают с пушечным мясом и расходным материалом, который списан как актив изначально, потому его не жалко в процессе борьбы. В данном случае – в братоубийственной войне до последнего украинца.Теперь эту же политику в отношении Украины демонстрирует и ЕС, который сам готовится к войне с Россией в 2030 году. А до этого времени ему нужно, чтобы Украина воевала и обеспечивала время для подготовки к этой войне. Очень грамотно и прагматично, если удается найти дураков, готовых к такой роли. А их, таких недоумков, и готовили на Украине на гранты и подачки все годы независимости Украины. Подавая отказ от защиты национальных интересов и суверенитета в пользу евроинтеграции как высшую форму украинского патриотизма.На самом же деле ЕС не нужна Украина. Особенно если она не выполнит главную задачу и не раздраконит Россию так, как нужно Европе.По политическим мотивам вступление Киева в ЕС Европе вроде бы выгодно, потому что агрессивный осколок Украины в составе Евросоюза всегда будет угрозой для России. Если Украину и будут подкармливать, то только как русофобского агрессивного пса. С другой стороны, Европа уже сейчас расколота по вопросу войны с Россией. Часть евростран и слышать об этом не хочет, а значит, членство такой страны в ЕС может его расколоть совсем. Или, что еще хуже, подставить под войну с Россией. Тут европейцам нужно слушать Путина и слышать его слова, что будет считаться законными военными целями России в случае эскалации конфликта.И потому ЕС сохраняет весьма расплывчатую формулировку относительно членства: "Украина находится в процессе переговоров о вступлении в ЕС, но в ближайшие годы ее принятие не планируется".По экономическим мотивам России даже выгодно будет, если по результатам или вследствие СВО остатки Украины войдут в ЕС. В таком разоренно-разрушенном состоянии, в каком Украина выйдет (если выйдет) из войны, она никому не нужна. Выжженная земля станет неподъемным грузом для любой страны. И многие в Европе уже сейчас жаждут, чтобы такая Украина досталась России. И чтобы та тратила несметные суммы на возрождение и даже приведение страны в более-менее удобоваримый вид. Это огромные деньжищи, которые дополнительным грузом могут лечь на российский госбюджет.И уже сейчас актуален вопрос: кто будет тем не только скупым, но и неумным, кто, потратив огромные деньги на войну, заплатит дважды – на восстановление Украины…По уголовно-криминальным мотивам ЕС и слышать не хочет, чтобы побежденная Украина стала его членом. Это означает, что сотни тысяч украинских солдат окажутся не у дел в разбитой стране. Без работы, без средств существования и без малейших перспектив исправить судьбу.Куда они ломанутся? Правильно, в Европу. И что они там будут делать? Тоже правильно: часть найдет себя в мирных занятиях, но не менее огромадные массы умеющих убивать и владеющих оружием людей вольются в криминал, в тамошние ОПГ, собьются в свои национальные преступные стаи. А сколько оружия, припасенного с фронтов, окажется на руках и будет пущено в дело, – даже представить трудно.Та же газета Financial Times осторожно уже сейчас намекает на главное: Украину не берут в ЕС совершенно оправдано. Дескать, некоторые европейские столицы опасаются, что стремление ускорить расширение ЕС за счет Украины приведет вообще к смягчению требований и к другим кандидатам, особенно в части верховенства права и борьбы с коррупцией. Журналисты пишут прямо: эти опасения усилились после коррупционных, уголовных, криминальных и прочих грязных скандалов на Украине……Так что, не исключено, предстоит Украине еще побыть и разорванным, никому не нужным шариком в геополитическом пинг-понге, когда ее будут перекидывать друг другу по столу в надежде, что кто-то не сможет отвертеться.О европейских перипетиях Украины еще читайте в статье Владимира Скачко Кружевные сорвались. Евросоюз снова динамит Украину с членством

https://ukraina.ru/20261003/data-zelenskogo-nerealna-ukrainu-ne-vzyali-v-evrosoyuz-1083573191.html

https://ukraina.ru/20260925/strashnyy-konets-ukraina-ostalas-bez-nato-es-i-territoriy-1083403548.html

https://ukraina.ru/20261003/konets-igry-radi-deneg-evropy-zelenskomu-pridetsya-otdat-vlast-1083578664.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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